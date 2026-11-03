Annullati i concerti di Lda e Aka 7even a Milano, Roma e Napoli, "i biglietti saranno rimborsati": il motivo

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Cattive notizie per i fan di Lda e Aka 7even, che hanno annullato i tre concerti in programma a novembre a Milano, Roma e Napoli. Così si chiude il progetto musicale nato neanche un anno fa. L’annuncio è arrivato martedì 3 novembre con un video e un post su Instagram, in cui i due cantanti, all’anagrafe Luca D’Alessio e Luca Marzano, spiegano di aver deciso insieme di tornare ai rispettivi percorsi individuali. Per chi aveva già prenotato un posto ai concerti non c’è pericolo perché i biglietti saranno rimborsati.

Il percorso comune era passato per il Festival di Sanremo 2026, dove i due avevano portato Poesie clandestine, arrivata all’undicesimo posto. Erano seguiti l’album omonimo, uscito il 6 marzo, e un lungo tour estivo. I presupposti per continuare c’erano tutti insomma, ma vediamo cosa è successo.

Il motivo dello stop: i due tornano ai percorsi individuali

Nel video Lda e Aka 7even raccontano che il progetto è nato in modo spontaneo, dall’amicizia e dalla voglia di condividere la musica. Dopo il successo avuto insieme si sono chiesti quale fosse il passo successivo e a un certo punto si sono resi conto che ognuno aveva “la necessità di prendere la propria strada”. Assicurano che la scelta è stata presa con serenità. “La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene”, dicono, spiegando che vivono nella stessa casa e che è tutto nella norma. Questa è la versione ufficiale, e questo video ricorda molto quello di arrivederci di Benji e Fede, anche se con meno coinvolgimento.

Quanto alla scelta di cancellare le date, spiegano di voler essere “veri al 100% con voi” e che salire sul palco fingendo di essere “presissimi” non fa parte di loro. Chiedono scusa ai fan e sottolineano di aver voluto “metterci la faccia”. Nel post che accompagna il video scrivono che “ci dispiace davvero per chi si era organizzato per esserci”.

Concerti annullati a Milano, Roma e Napoli: come chiedere il rimborso

Le tre date indoor dell’Ultimo Ballo Tour erano programmate per il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all’Atlantico di Roma.

Nel video i due rimandano per i rimborsi ai siti ufficiali in cui sono stati acquistati i biglietti. Chi ha comprato su TicketOne deve presentare la richiesta entro il 31 dicembre 2026, seguendo le indicazioni della pagina dedicata ai rimborsi. Chi si è rivolto a un punto vendita autorizzato deve contattare lo stesso rivenditore per ricevere il rimborso.

Le reazioni dei fan e l’udienza di Aka 7even del 4 novembre

Nei commenti al video molti utenti hanno risposto con messaggi di affetto e ringraziamenti. Altri hanno criticato l’annullamento a meno di tre settimane dal primo concerto, quello di Napoli, ricordando le spese già sostenute per viaggi e alloggi (oltre al biglietto), e c’è anche chi ha messo comprensibilmente in dubbio la spiegazione data dai due.

Aka7even denunciato per plagio

L’annuncio arriva alla vigilia di un appuntamento giudiziario che riguarda Aka 7even. Mercoledì 4 novembre, al Tribunale di Roma, è fissata la prima udienza del processo in cui il cantante, rinviato a giudizio, è chiamato a rispondere di violazione del diritto d’autore per Loca, il brano presentato ad Amici nel 2021.

A denunciarlo è stato il cantautore Emanuele Bertolucci, in arte Lema, che rivendica la paternità di Loka: secondo l’accusa Loca ne sarebbe una ripresa con poche modifiche.