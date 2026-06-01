Anomalia nel nucleo terrestre, perché il flusso di ferro ha cambiato direzione al centro della Terra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Qualcosa di insolito sta accadendo a migliaia di chilometri di profondità: dal 2010 il nucleo terrestre ha improvvisamente modificato il suo comportamento. In particolare, il ferro liquido situato nel nucleo esterno del pianeta ha invertito la sua direzione di marcia. A rivelarlo è una recente ricerca dell’Università di Edimburgo.

Cambiamento nel flusso del ferro

Gli studiosi si sono basati sulle misurazioni satellitari del campo magnetico terrestre effettuate dall’Agenzia Spaziale Europea tra il 1997 e il 2025.

Si tratta di un fenomeno che gli scienziati stanno ancora cercando di comprendere appieno e che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla rotazione del pianeta e sul campo magnetico.

Secondo diversi studi, negli ultimi 9.000 anni il flusso del nucleo terrestre si è sempre spostato verso ovest. Ma nel 2010 questo movimento si è bruscamente ribaltato in corrispondenza della fascia equatoriale dell’Oceano Pacifico, iniziando a migrare rapidamente verso est.

L’andamento dell’anomalia nel nucleo terrestre

Secondo lo studio pubblicato sul Journal of Studies of Earth’s Deep Interior, questa anomalia ha seguito un andamento ben preciso:

2010 – inizio dell’inversione di marcia del ferro liquido;

fino al 2020 – il processo è proseguito aumentando costantemente di intensità;

dopo il 2020 – il flusso ha iniziato a indebolirsi gradualmente arrivando fino ai giorni nostri.

Il nucleo fuso della Terra è il motore della geodinamo, il processo geofisico in cui l’energia cinetica generata dal movimento dei metalli viene convertita in energia magnetica. Questo meccanismo dà origine al campo magnetico terrestre, uno scudo fondamentale per la vita umana poiché protegge l’atmosfera dalle radiazioni esterne.

L’inversione solleva importanti interrogativi: Frederik Dahl Madsen, geologo dell’Università di Edimburgo, ha spiegato che resta da capire se l’evento del 2010 sia stato un caso isolato o se si tratti di un’oscillazione ciclica e ripetitiva nel tempo. Per questo verrà messo in atto un monitoraggio costante nei prossimi anni.

Anomalie correlate, rotazione e terremoti

Sebbene la causa esatta del cambio di direzione rimanga ignota, gli scienziati hanno riscontrato altre anomalie coincise con il fenomeno del 2010.

Una riguarda la rotazione terrestre: ogni 5,8 anni il pianeta subisce modifiche impercettibili nella sua rotazione, un fenomeno legato proprio al nucleo. Nel 2010 questo ciclo si è interrotto e ha cambiato intensità per circa 4 anni, risolvendosi solo nel 2014.

Un’altra riguarda gli eventi sismici: alcuni terremoti registrati nello stesso periodo indicherebbero modifiche profonde nel nucleo, suggerendo una possibile correlazione.

Un’altra anomali è inerente agli impulsi geomagnetici: nel 2017 i satelliti hanno rilevato delle “turbolenze” nel campo magnetico. Per i ricercatori, questi impulsi sarebbero una conseguenza diretta del cambio di flusso del ferro liquido avvenuto sette anni prima.