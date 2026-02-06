Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di 50 grammi di eroina: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Udine. Un cittadino nigeriano di 38 anni è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio, oltre a una somma in contanti superiore a 5000 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Un arresto per spaccio a Udine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udineche hanno agito nell’ambito di un servizio di osservazione mirato.

Gli agenti hanno monitorato un’abitazione situata in viale Divisione Garibaldi Osoppo, insospettiti da un continuo via vai di persone alcune delle quali note per essere consumatrici di sostanze stupefacenti.

Approfittando dell’arrivo di un tecnico incaricato della manutenzione della caldaia i poliziotti sono riusciti a entrare nell’immobile senza destare sospetti da parte dei residenti, compresa la persona attenzionata.

Il tentativo di disfarsi della droga

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, ha tentato di ingoiare alcuni oggetti, tradendosi.

L’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di bloccarlo e, anche per salvaguardare la sua incolumità, di fargli sputare 6 involucri contenenti ciascuno 1 grammo di eroina già suddivisi e pronti per essere ceduti a terze persone, alcune delle quali sicuramente tra gli individui visti entrare ed uscire dall’abitazione.

Il sequestro di eroina e denaro contante

Durante la perquisizione dell’abitazione la Polizia ha rinvenuto e sequestrato altri 4 involucri di eroina, ciascuno del peso di 11 grammi.

Complessivamente la sostanza stupefacente sequestrata ammonta a 50 grammi. Inoltre sono stati trovati e sequestrati oltre 5000 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio di droga.

L’arresto e la situazione dell’indagato

L’uomo, un cittadino nigeriano di 38 anni regolarmente soggiornante in Italia, è stato arrestato e condotto presso il carcere locale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si è svolta a Udine, e sono in corso gli accertamenti per stabilire se il soggetto appartenga a una rete di spaccio nel quartiere e nell’intero tessuto cittadino.

IPA