Anthony Joshua ferito nel grave incidente stradale in Nigeria con due morti, come sta il pugile

Il leggendario pugile Anthony Joshua è rimasto ferito lunedì 29 dicembre in un drammatico incidente stradale in Nigeria mentre si recava dalla famiglia per le feste. L’auto su cui viaggiava l’ex campione dei pesi massimi si è schiantata contro un camion a velocità elevata: il bilancio è di due morti. Joshua è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ferite lievi e in stato di shock.

Come riporta la BBC, il campione di boxe Anthony Joshua è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico sulla superstrada Lagos-Ibadan, in Nigeria, lunedì 29 dicembre.

La tragedia ha strappato la vita a due persone, mentre il pugile britannico è stato estratto vivo dalle lamiere di un SUV Lexus completamente distrutto.

Joshua, reduce dalla vittoria contro Jake Paul a Miami dello scorso 19 dicembre, si trovava nel Paese d’origine dei suoi genitori per trascorrere il Capodanno con i parenti.

La dinamica dell’incidente stradale

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Federal Road Safety Corps nigeriana, il veicolo su cui viaggiava il pugile avrebbe perso il controllo durante una manovra di sorpasso azzardata.

L’auto, che probabilmente procedeva a una velocità ben superiore ai limiti consentiti, si è schiantata violentemente contro un camion parcheggiato a bordo strada nei pressi dell’Interscambio di Sagamu.

Le immagini che circolano sui social media sono agghiaccianti: mostrano la Lexus accartocciata e i detriti sparsi ovunque sulla carreggiata, nota tristemente come una delle strade più pericolose di tutta l’Africa.

Anthony Joshua era seduto sul sedile posteriore al momento dell’impatto.

In totale, all’interno del SUV si trovavano cinque persone: per due di loro non c’è stato nulla da fare, morendo sul colpo, mentre altri due passeggeri sono usciti illesi dal rottame.

Joshua ricoverato in ospedale: come sta

Il pugile è stato ripreso in alcuni video subito dopo lo scontro, visibilmente dolorante, a torso nudo e circondato da vetri infranti mentre veniva aiutato a scendere dall’abitacolo.

Portato immediatamente in un ospedale locale, le autorità hanno confermato che ha riportato solo ferite lievi, sebbene lo stato di shock sia profondo.

La famiglia di Joshua ha espresso immenso dolore attraverso un parente che, raggiunto dalla BBC, ha definito l’accaduto uno “shock terribile” per tutti i congiunti che lo stavano aspettando a casa per le celebrazioni di fine anno.

Le condizioni fisiche di Joshua, per fortuna, non sono preoccupanti, stando alle fonti inglesi. Il pugile è sempre rimasto cosciente ed è sotto stretta osservazione dei medici nigeriani.