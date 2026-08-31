Anthony Peth, l’intervista: “Il cancro non ha cambiato la mia anima: oggi le mie parole servono a chi lotta”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono parole che raccontano e parole che feriscono. Parole che arrivano quando non siamo ancora pronti ad ascoltarle e altre che impiegano anni prima di trovare un significato. Poi ci sono le parole che restano, quelle alle quali ci si aggrappa quando la vita, senza chiedere permesso, cambia improvvisamente direzione. Anthony Peth quelle parole ha dovuto cercarle molto presto. Prima della televisione, dei programmi, dei riconoscimenti e dei riflettori, nella sua storia c’è infatti l’incontro con una malattia che nessun bambino dovrebbe conoscere: l’osteosarcoma. Un nome difficile persino da pronunciare, capace di cambiare il corpo, il tempo, le priorità e soprattutto lo sguardo sul futuro. Perché il cancro non entra soltanto in una cartella clinica: entra nelle giornate, nelle paure, nelle famiglie. Ti costringe a fare i conti con la fragilità quando ancora dovresti sentirti invincibile. Anthony Peth quella battaglia l’ha vinta. Ma certe esperienze non finiscono quando arriva la guarigione. Rimangono dentro, cambiano forma e, qualche volta, chiedono di essere raccontate. È da qui che nasce Le parole che servono, in libreria dal 1° settembre per Armando Editore, con la prefazione di Silvana Giacobini. Non una classica autobiografia, ma un “vocabolario di vita” costruito attraverso cinquanta parole, cinquanta porte attraverso le quali Anthony Peth torna nei luoghi più intimi della propria storia. La paura, il corpo che cambia, il dolore, ma anche la possibilità di ricominciare. Una parte di questa storia Anthony Peth l’aveva già consegnata al pubblico nel toccante monologo pronunciato a Le Iene. Oggi sceglie la pagina scritta e compie un passo ulteriore: trasforma una vicenda personale in una testimonianza rivolta a chi sta attraversando il proprio momento più difficile. E lo farà anche fisicamente, portando il libro nei reparti oncologici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Padova e Cagliari, incontrando pazienti, famiglie e personale sanitario. Non c’è, e non potrebbe esserci, la pretesa che una storia di guarigione diventi una promessa per tutti. C’è qualcosa di più umano, come racconta in questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie: dire a chi combatte che dietro una diagnosi continua a esistere una persona, con il diritto di avere paura e, nello stesso tempo, di continuare a immaginare il domani. Forse è questo il senso più profondo del libro. Le parole non curano una malattia, ma possono accompagnare chi la sta affrontando. Possono restituire coraggio, vicinanza, perfino un frammento di normalità quando normale non sembra esserci più nulla. Dopo tanti anni trascorsi davanti alle telecamere, Anthony Peth sceglie così di raccontarsi senza protezioni. Non il personaggio televisivo, ma l’uomo che è stato bambino, paziente, figlio impaurito e infine adulto capace di voltarsi indietro. Ed è da quell’uomo, prima ancora che dall’autore, che parte la nostra conversazione.

Anthony, dal punto di vista puramente letterario, la scelta della struttura a ‘vocabolario’ rompe i canoni della classica autobiografia lineare. Come sei arrivato a questa intuizione stilistica?

“Volevo evitare la trappola del racconto cronologico, che spesso rischia di scivolare nel patetico o nella mera cronaca medica. Il dolore non è lineare, è frammentato. Quando sei in un letto d’ospedale, la tua mente si aggrappa a concetti singoli, a singole parole che diventano isole di salvataggio o scogli contro cui urtare. Isolare cinquanta parole mi ha permesso di analizzare ogni frammento della mia vita sotto una luce diversa, dando a ogni termine un valore terapeutico e filosofico, prima ancora che biografico”.

Nella sua prefazione, Silvana Giacobini sottolinea la maturità della tua prosa. Quanto è stato difficile trovare la “giusta distanza” emotiva per scrivere di un trauma così profondo senza farsi sopraffare?

“È stato un processo di catarsi lungo e, a tratti, spaventoso. Scrivere significa rivivere. Per trovare la giusta distanza ho dovuto aspettare che quelle ferite diventassero cicatrici stabili. Ho cercato una prosa che fosse asciutta, quasi chirurgica nel descrivere il dolore del corpo, ma estremamente calda nel trasmettere la rinascita. Volevo che il lettore non provasse compassione per me, ma che trovasse nelle mie parole la forza per guardare dentro le proprie zone d’ombra”.

In questo libro il linguaggio non è solo un mezzo per raccontare, ma diventa una cura. Pensi che la letteratura oggi abbia perso questa funzione salvifica?

“Spesso la letteratura contemporanea tende a specchiarsi troppo nel cinismo o nell’intrattenimento fine a se stesso. Io credo fermamente nel potere salvifico della parola. La parola giusta al momento giusto può cambiare la giornata di un malato, può dare un senso a una notte di insonnia. Con questo libro, insieme ad Armando Editore, abbiamo voluto rivendicare proprio questo: la scrittura come atto di responsabilità sociale e umana”.