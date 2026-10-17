Antibiotico-resistenza, allarme per i superbatteri: fino a 39 milioni di morti entro il 2050

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’antibiotico-resistenza rappresenta una delle principali minacce per la salute pubblica mondiale. Secondo le stime, entro il 2050 i decessi associati ai batteri resistenti agli antibiotici potrebbero superare i 39 milioni, a fronte degli oltre 4,7 milioni registrati nel 2021. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è Pierangelo Clerici, presidente dell’Amcli, l’Associazione microbiologi clinici italiani, che avverte del rischio di una nuova emergenza sanitaria globale.

Antibiotico-resistenza, l’allarme

Come riporta SkyTg24, il problema riguarda anche l’Italia, dove si stimano circa 12mila decessi ogni anno, pari a un terzo dei 35mila registrati complessivamente in Europa.

Il presidente dell’Amcli ha affrontato il tema durante il congresso “Il futuro della medicina interna: tra complessità, nuove tecnologie, intelligenza artificiale ed umanizzazione”, sottolineando la necessità di investimenti per contrastare la diffusione dei batteri resistenti.

Secondo Pierangelo Clerici, è fondamentale garantire finanziamenti certi per introdurre strumenti di diagnostica microbiologica rapida nelle strutture sanitarie territoriali.

Questi dispositivi consentono di identificare i microrganismi responsabili delle infezioni e stabilire quali antibiotici risultino efficaci.

Le risorse per la prevenzione

Nella precedente legge di Bilancio erano previsti 485 milioni di euro per la prevenzione collettiva e la sanità pubblica nel 2026. Tra gli interventi figurava anche l’accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi.

Pierangelo Clerici ha riferito che circa 160 milioni di euro avrebbero dovuto essere trasferiti alle Regioni per consentire ad aziende ospedaliere e Asl di acquistare strumenti diagnostici, soprattutto per le Case di comunità.

Secondo quanto dichiarato dall’esperto all’Adnkronos, le risorse non risulterebbero ancora disponibili o utilizzate per le finalità previste.

Per questo motivo, l’Amcli chiede che nella prossima legge di Bilancio vengano individuati finanziamenti specifici, con importi e tempi di erogazione definiti.

La richiesta si inserisce anche nel percorso di preparazione del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza 2027-2031, ancora in discussione.

Perché gli antibiotici possono diventare inefficaci

L’antibiotico-resistenza si verifica quando i batteri sviluppano la capacità di sopravvivere all’azione di farmaci che normalmente dovrebbero eliminarli o impedirne la proliferazione.

Tra le cause del fenomeno rientra l’utilizzo eccessivo o non appropriato degli antibiotici, compresa la loro assunzione per infezioni che non richiedono questi medicinali.

Pierangelo Clerici ha richiamato l’attenzione sulla necessità di verificare, quando possibile, l’origine batterica di un’infezione prima di prescrivere una terapia antibiotica.

L’esperto cita il caso delle sospette faringiti, per le quali può accadere che venga prescritto un antibiotico senza effettuare preventivamente un tampone.

Diversa è la situazione delle emergenze, come una sospetta meningite batterica, nelle quali il trattamento deve essere avviato tempestivamente.

Una possibile soluzione è rappresentata dai dispositivi Point-of-Care Testing (Poct), strumenti che possono fornire risultati microbiologici in tempi compresi tra 45 e 90 minuti, a seconda del test.

Il cambiamento climatico aggrava il problema

La diffusione dei batteri resistenti non dipende esclusivamente dall’impiego degli antibiotici.

Secondo il presidente dell’Amcli anche il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico contribuiscono ad aggravare il problema.

L’esperto ha richiamato alcuni studi secondo i quali un aumento della temperatura di un grado potrebbe determinare una crescita di circa il 4% della resistenza in determinate specie batteriche.

Il riscaldamento globale favorisce inoltre fenomeni come la desertificazione e la riduzione delle risorse idriche.

La concentrazione dell’acqua in bacini più piccoli può creare condizioni favorevoli alla proliferazione di microrganismi esposti a sostanze antibiotiche presenti nell’ambiente.

I batteri resistenti negli alimenti

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la presenza di batteri resistenti nella catena alimentare.

Carne, latte, uova, pesce e prodotti vegetali possono essere contaminati, soprattutto nei contesti in cui gli antibiotici vengono utilizzati intensivamente negli allevamenti e nelle attività agricole.

Gli esperti dell’Istituto Mario Negri evidenziano che i batteri resistenti possono raggiungere gli alimenti durante le fasi di produzione e lavorazione.

Anche l’utilizzo di acqua contaminata per l’irrigazione o di fertilizzanti contenenti residui di antibiotici può favorirne la diffusione.

Particolare attenzione viene riservata alle verdure a foglia, come le insalate, che richiedono irrigazioni frequenti e vengono spesso consumate crude.