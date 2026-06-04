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Eseguito un sequestro preventivo dalla Polizia di Stato a Roma, dove un’area ricavata all’interno di antiche cave di tufo ai laghetti di Tor Cervara è stata posta sotto sequestro per essere stata adibita abusivamente a locale da ballo. L’intervento è stato motivato dalla mancanza di autorizzazioni e da gravi carenze in materia di sicurezza, come emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti durante una delle serate danzanti organizzate con modalità itinerante.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un’attività di approfondimento su un fenomeno in crescita: quello delle serate danzanti pubblicizzate sui social network e organizzate in location sempre diverse della Capitale. Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura sono intervenuti nel corso di una delle tre serate programmate dagli organizzatori, sorprendendo all’interno dell’area circa 700 avventori.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le serate danzanti oggetto di indagine sono state promosse attraverso campagne pubblicitarie sui social network, prevendite online e un format itinerante che ha permesso agli organizzatori di spostarsi in location differenti di Roma. L’area sequestrata, ricavata all’interno di antiche cave di tufo nei pressi dei laghetti di Tor Cervara, era stata concessa in uso temporaneo dal proprietario a promotori esterni che, pur non essendo titolari del locale, si sono occupati della promozione, della vendita dei biglietti e della gestione dell’evento.

Affluenza e modalità di accesso

Durante il controllo, gli agenti hanno rilevato la presenza di circa 700 avventori all’interno dell’area. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire un afflusso ancora maggiore: 765 biglietti risultavano già venduti in prevendita tramite piattaforme online, ai quali si sarebbero aggiunti ulteriori ingressi acquistati direttamente sul posto. Il modello organizzativo prevedeva quindi una gestione autonoma da parte degli organizzatori, che curavano ogni aspetto dell’evento, dalla promozione alla commercializzazione dei biglietti.

Gli approfondimenti amministrativi e tecnici hanno evidenziato che il sito non era mai stato autorizzato ad ospitare trattenimenti danzanti. La Commissione Comunale di Vigilanza aveva già espresso parere negativo in merito alla richiesta di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo, a seguito di un sopralluogo tecnico. Tra le principali criticità segnalate figuravano la non conformità dell’impianto elettrico e l’assenza di una relazione aggiornata sulla stabilità del fronte tufaceo dell’area interessata dagli eventi.

Documentazione non idonea e violazioni normative

Nel corso del controllo, gli organizzatori hanno presentato una SCIA come documentazione autorizzatoria. Tuttavia, le verifiche hanno accertato che tale documentazione non era idonea rispetto alla tipologia di attività svolta. Il regime semplificato previsto dalla normativa, infatti, non si applica a discoteche e locali destinati, anche temporaneamente, al ballo e ai trattenimenti danzanti con elevata affluenza di pubblico.

Gravi carenze in materia di sicurezza

Le verifiche effettuate dai poliziotti hanno restituito un quadro preoccupante dal punto di vista della sicurezza. La scala individuata come uscita di emergenza era priva di illuminazione e non presidiata, conducendo verso un’area completamente al buio. Analoghe criticità sono state riscontrate negli spazi di accesso al locale, dove tavoli e sedute erano collocati in zone scarsamente illuminate. Inoltre, alcuni estintori risultavano privi di revisione aggiornata e diverse luci di emergenza non funzionavano.

Il sequestro preventivo e le indagini in corso

Alla luce delle numerose irregolarità riscontrate, gli specialisti della Divisione Amministrativa della Questura hanno disposto il sequestro preventivo dell’area, provvedimento successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. Il blitz ha offerto uno spaccato su un fenomeno che da tempo è oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, in particolare per il rischio che eventi di questo tipo vengano organizzati in aree o strutture non idonee ad ospitare attività di pubblico spettacolo.

Il modello organizzativo delle serate abusive

Secondo quanto emerso dalle indagini, il modello organizzativo delle serate danzanti itineranti si caratterizza per la presenza di promotori ed organizzatori esterni che, pur non essendo formalmente titolari dei locali, beneficiano dei siti tramite una concessione di uso temporaneo. Questi soggetti curano in proprio la gestione dell’evento, dalla promozione delle serate alla vendita dei biglietti, fino allo svolgimento effettivo. Spesso, tali eventi vengono ospitati in aree non nate per attività di pubblico spettacolo, con conseguenti rischi per la sicurezza degli avventori.

IPA