Anticiclone africano costringe l'Italia nella morsa del caldo, ondata di calore da bollino rosso in 16 città

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La settimana appena iniziata è all’insegna del caldo estremo. Anche se è prevista un’attività temporalesca nei prossimi giorni, dopo questo episodio che si protrarrà in alcuni casi fino anche a mercoledì 24 giugno, le temperature aumenteranno e nel weekend ci saranno tra i 39 e i 40 °C al Centro-Nord. 16 le città con bollino rosso. Un caldo intenso, in alcuni casi estremo, dominato dall’anticiclone africano. I due fenomeni, ovvero caldo estremo e violenti temporali, sono collegati.

Anticiclone africano: la morsa del caldo

Gli esperti parlano di una massiccia bolla d’aria rovente di origine subtropicale in espansione sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Una massa d’aria, calda in partenza, che si riscalda ulteriormente a causa del riscaldamento da compressione.

Un mix letale, in molti casi, come in Francia dove le alte temperature hanno iniziato già a mietere vittime. L’ultima è la morte di due bambini molto piccoli, di 2 e 4 anni.

Le temperature per la settimana sono previste fino a 15 °C sopra la media in Paesi come Francia e Germania, mentre in Italia toccheranno i 38-39 °C, con picchi che si concentreranno soprattutto nelle pianure del Nord e lungo le regioni tirreniche. Particolare disagio ci sarà per le notti super tropicali, dove le temperature faranno fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25 °C.

Ondata di calore da bollino rosso

L’ondata di calore è da bollino rosso. Significa che in diverse città il caldo estremo sarà rischioso per la salute. Il ministero della Salute ha riattivato il numero verde 1500 per ricevere consigli utili a ridurre le insidie per la salute.

Il ministro della Salute a sua volta ha ricordato alla popolazione come le alte temperature siano un rischio per la salute e, in particolar modo, le notti troppo calde, quelle sopra i 20 °C che provocano disagio e rendono difficile il sonno.

Andando nel dettaglio, il livello 3, quindi il bollino rosso, rappresenta una condizione di emergenza, un’ondata di calore con effetti negativi sulla salute anche per le persone sane e attive. Si consiglia di evitare l’attività fisica, di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, di trascorrere le ore più calde della giornata nelle stanze più fresche della casa, di seguire un’alimentazione leggera e di indossare indumenti leggeri, oltre che bere molti liquidi.

Le città con bollino rosso tra il 23 e il 24 giugno

Sono diverse le città che registreranno il bollino rosso per tutti e tre i giorni della prevista ondata di calore, come Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia e Pescara, più diverse altre.

Alcune città invece passeranno da bollino rosso ad arancione, fino anche al livello giallo. Per la giornata di martedì 23 giugno, il bollino rosso riguarderà:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Mentre per la giornata di mercoledì 24 giugno, bollino rosso per:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Latina

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo