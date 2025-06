Anticiclone africano e goccia fredda sull'Italia, weekend caldo con temporali e grandine: le regioni colpite

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una goccia fredda insidia l’anticiclone africano e le previsioni meteo del weekend sull’Italia sono all’insegna del caldo, dei temporali e della grandine. Le precipitazioni riguarderanno solo alcune regioni, a partire da quelle del Nord, mentre su altre l’attenzione è rivolta alle ondate di calore.

Allarme ondate di calore in Italia nel weekend

Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo bollettino sulle ondate di calore in Italia, in vista del weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno. Nello specifico, per sabato 20 giugno è segnalata allerta arancione (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili) nelle città di Bolzano, Brescia, Perugia e Roma.

Nella giornata di domenica 21 giugno il massimo livello di rischio segnalato è allerta gialla (condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore) a Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

Prevista grandine in Italia nel weekend.

Previsioni meteo del weekend in Italia tra caldo, temporali e grandine

Stando alle previsioni meteo fornite dagli esperti di 3BMeteo, una nuova goccia fredda innescherà alcuni temporali interessando prima il Nord e poi in parte anche il Centro, a cavallo del weekend.

Le previsioni meteo di sabato 21 giugno in Italia

Nord : cielo abbastanza soleggiato al mattino con primi piovaschi o temporali sulle Alpi; non è escluso qualche primo fenomeno anche sulla Valpadana. Nel pomeriggio sono previsti nuovi temporali in formazione su Alpi e Prealpi in graduale discesa entro la serata sui settori di pianura centro occidentali. Possibilità di forti fenomeni tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con rischio grandine anche di grosse dimensioni. In nottata è atteso un miglioramento.

: cielo abbastanza soleggiato al mattino con primi piovaschi o temporali sulle Alpi; non è escluso qualche primo fenomeno anche sulla Valpadana. Nel pomeriggio sono previsti nuovi temporali in formazione su Alpi e Prealpi in graduale discesa entro la serata sui settori di pianura centro occidentali. Possibilità di forti fenomeni tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con rischio grandine anche di grosse dimensioni. In nottata è atteso un miglioramento. Centro : cielo generalmente soleggiato, con possibili temporali tra Toscana e Marche nella notte.

: cielo generalmente soleggiato, con possibili temporali tra Toscana e Marche nella notte. Sud: cielo stabile e soleggiato con qualche isolato piovasco nel pomeriggio lungo la dorsale.

Le previsioni meteo di domenica 22 giugno in Italia

Nord : cielo stabile e soleggiato con modesta nuvolosità convettiva al pomeriggio sui rilievi.

: cielo stabile e soleggiato con modesta nuvolosità convettiva al pomeriggio sui rilievi. Centro : nubi sparse e ampie schiarite in mattinata, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica in locale propagazione all’entroterra tirrenico, specie nel Lazio.

: nubi sparse e ampie schiarite in mattinata, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica in locale propagazione all’entroterra tirrenico, specie nel Lazio. Sud: cielo abbastanza soleggiato con poche velature, nel pomeriggio qualche isolato temporale atteso sull’Appennino campano e molisano.