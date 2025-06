Anticiclone africano Pluto e caldo torrido, temperature elevate ma arrivano temporali e grandine

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Occhio all’anticiclone africano Pluto in arrivo in Italia che porterà con sé caldo record, temporali e grandine. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono infatti chiare, le temperature saranno elevatissime e non daranno tregua, in più saremo messi a dura prova dal maltempo.

Dove colpirà l’anticiclone Pluto: caldo al sud

Tra martedì e giovedì è previsto un caldo tropicale al Centro-Sud. Stando alle previsioni meteo della settimana 30 giugno-6 luglio, il sole picchierà forte però i temporali saranno brevi e pomeridiani.

Le precipitazioni più intense sono attese al Nord con un tempo particolarmente instabile. Attenzione in Triveneto e in Emilia-Romagna dove potrebbe grandinare già nella mattinata di domani 1 luglio.

iStock In arrivo temporali intensi e grandine

La beffa è che le temperature resteranno comunque elevate. Nuovi temporali sono previsti giovedì, salvo al Nord dove il caldo diminuirà.

L’anticiclone africano nel weekend

Nel weekend 4-5-6 luglio le previsioni del tempo annunciano una situazione che dovrebbe variare di poco rispetto all’andamento settimanale, con il rischio di un peggioramento nelle regioni settentrionali. Temporali brevi e intensi al Nord, tempo stabile invece al Sud.

Le temperature saranno tra i sette e gli otto gradi sopra la media stagionale con un elevato tasso di umidità. Per quanto riguarda la grandine potrebbe arrivare anche nelle aree pianeggianti.

Quando finisce il caldo: addio a Pluto

I meteorologi sono divisi al riguardo, l’ipotesi più recente prevede la fine del caldo torrido domenica 6 luglio. Una perturbazione atlantica attraverserà il nostro Paese e potrebbe scacciare via l’anticiclone africano Pluto che sta tenendo nella morsa del caldo l’Italia.

Si tratterebbe però di un paio di giorni di tregua, probabilmente con temporali diffusi su tutto lo Stivale, in vista di una nuova ondata di calore.

Come sarà il tempo a luglio

MeteoGiuliacci ha diffuso le proprie previsioni del tempo per l’intero andamento di caldo e temporali per il mese di luglio.

Tendenzialmente non ci dovrebbe essere cambiamenti significativi rispetto a giugno. Dobbiamo quindi rassegnarci ad alte temperature e tasso di umidità rilevante.

La nota positiva è che l’insistente presenza dell’alta pressione permetterà al tempo di rimanere stabile riducendo il rischio di rovesci e temporali prolungati durante il periodo vacanziero.

Il bollettino del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino che segnala che tra oggi e mercoledì 2 luglio ben 18 città italiane sono a livello di bollino rosso (allerta 3), indice di condizioni ambientali estreme con potenziali rischi per la salute. Le città più a rischio con bollino rosso oggi, domani e mercoledì sono Ancona, Bolzano, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.