Anticiclone africano riporta il caldo fino a 38 gradi, ma attenzione alle previsioni su grandine e temporali

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia dopo le perturbazioni che hanno portato instabilità nelle prime settimane di luglio. L’anticiclone africano tornerà a fare rialzare le temperature nuovamente intorno ai 38 gradi, soprattutto al Sud, ma non mancheranno altri fenomeni temporaleschi intensi, in alcuni casi caratterizzati anche da grandine.

Il ritorno dell’anticiclone africano

Le previsioni per la seconda metà di luglio riportano uno scenario di afa senza appello dovuto all’aria calda portata dall’anticiclone africano, che non sarà contrastato da nessun fenomeno temperato.

Tra il 20 e 25 luglio la canicola si avvertirà in modo particolare, con temperature che potrebbero raggiungere e superare quota 37-38°C in diverse aree della Penisola, specialmente nelle zone interne e nelle pianure.

Il caldo intenso a Roma

Temporali e grandine

Durante l’assedio della canicola per tutto il mese sono attesi comunque episodi temporaleschi come accade di norma in estate sull’Italia e nel bacino del Mediterraneo.

Questi fenomeni sporadici saranno provocati da masse d’aria più fresca e instabile in arrivo dal Nord Europa, che andrà a scontrarsi con la calura già presente a livello locale. Il risultato saranno precipitazioni improvvise e di forte intensità, anche con grandine e violente raffiche di vento.

Le previsioni meteo fino al 17 luglio

Come riporta il sito 3bmeteo, la settimana che dà inizio alla seconda metà di luglio parte con ancora qualche strascico lungo l’arco alpino dei temporali che hanno investito diverse regioni.

La giornata di lunedì 14 luglio vede sole al Nord, con qualche precipitazione in Valle d’Aosta e qualche nube in Liguria, con addensamenti che si registrano anche al Centro, non senza qualche rovescio sull’Appennino. Soleggiato al Sud e nelle Isole.

Martedì 15 luglio il sole si staglierà su tutta la Penisola, da Nord a Sud, a parte qualche addensamento e fenomeno isolato.

Le temperature si alzeranno ancora di più nella giornata di mercoledì 16 luglio, con picchi di 38-39 gradi che si toccheranno sul Tavoliere delle Puglie e nell’entroterra della Sicilia.

Per giovedì 17 luglio l’anticiclone africano potrebbe concedere una tregua per il passaggio di un fronte di perturbazione proveniente da nordovest che causerà instabilità dal Nordest alle regioni adriatiche, fatta eccezione di quelle più meridionali.