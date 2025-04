Anticiclone africano sull'Italia nella settimana dell'1 maggio, caldo fino a 29 gradi: le previsioni meteo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’anticiclone africano si farà sentire sull’Italia nel ponte dell’1 maggio e porterà tempo mite oltre a temperature in risalita. A dirlo sono le previsioni meteo dei prossimi giorni, che vedono caldo in arrivo praticamente su tutta l’Italia in coincidenza con l’arrivo dell’anticiclone africano.

Previsioni meteo settimana dell’1 maggio: ultime piogge poi caldo

La settimana che culminerà con il ponte dell’1 maggio si è aperta con una certa instabilità in diverse zone della Penisola. Le previsioni meteo parlavano di rovesci soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest in mattinata, e poi ancora piogge nella fascia tirrenica del Centro Italia.

Tuttavia, le previsioni meteo vedono un miglioramento nei prossimi giorni per effetto dell’anticiclone africano.

Per l’1 maggio sono previste temperature in rialzo in tutta Italia

Temperature in rialzo con l’anticiclone africano

Come riportato dagli esperti di 3BMeteo, a partire da domani, martedì 29 aprile, le temperature saranno in rialzo soprattutto nelle regioni del Nord Italia e su quelle tirreniche dell’Italia Centrale.

Grazie all’arrivo dell’anticiclone africano, che ci accompagnerà fino all’1 maggio, in Toscana, Lazio e Campania le temperature saranno leggermente sopra la media con picchi fino a 25 gradi. Mercoledì la tendenza al rialzo delle temperature proseguirà, fino ad arrivare a giovedì 1 maggio con temperature massime che andranno dai 21 gradi della Liguria fino ai 27 delle regioni del Nord e ai 28 della Calabria.

Venerdì 2 maggio la tendenza sarà ancora leggermente al rialzo, con temperature sopra la media stagionale. Nella giornata di sabato, in alcune zone del Sud Italia, si potrebbero raggiungere anche i 30 gradi come massima.

Sole e temperature in rialzo per l’1 maggio

Le previsioni meteo per l’1 maggio, quindi, sono buone su tutta l’Italia. L’instabilità lascerà spazio al sole a partire da mercoledì. Ma già tra lunedì e martedì il meteo sarà clemente in diverse zone della Penisola grazie all’effetto dell’alta pressione portata dall’anticiclone africano.

Secondo le previsioni meteo, mercoledì 1 maggio potrebbe esserci qualche disturbo mattutino solo in alcune zone del Tirreno meridionale e, nel pomeriggio, sulle Alpi orientali. I mari saranno poco mossi e la ventilazione, in generale, debole.

In generale, il ponte del primo maggio sarà accompagnato da cielo sereno e temperature sopra la media stagionale praticamente in tutta Italia e in particolare in Calabria e Sicilia. Dopo l’instabilità del 25 aprile, quindi, il primo maggio dovrebbe portare un clima più mite.