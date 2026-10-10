Anticiclone delle Azzorre in arrivo, dal 12 ottobre Italia divisa in due: le previsioni
In arrivo l'Anticiclone delle Azzorre in Italia che dividerà il Paese in due ribaltando il classico schema Nord Sud
Da lunedì 12 ottobre l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista meteorologico, ribaltando il classico schema sole al Sud e pioggia al Nord. L’Anticiclone delle Azzorre in arrivo porterà stabilità, sole e temperature miti su Settentrione, parte del Centro e Sardegna. Un ciclone artico, con conseguente discesa di aria fredda dai Balcani, interesserà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud.
- Anticiclone delle Azzorre, le previsioni meteo
- Crollo termico al Sud, le regioni interessate
- Temperature quasi invernali in Puglia
- Anticiclone delle Azzorre, cosa è
Anticiclone delle Azzorre, le previsioni meteo
Come riporta MeteoWeb, il repentino cambiamento climatico arriverà dopo il weekend 9-11 ottobre e porterà condizioni molto diverse tra le varie aree del Paese.
L’anticiclone delle Azzorre risalirà dall’Atlantico verso la Penisola Iberica, la Francia, la Sardegna e il Nord Italia.
A partire dal 12 ottobre e, tendenzialmente, fino al 19 ottobre, questa configurazione favorirà cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Settentrione, sulla Sardegna e sui versanti tirrenici del Centro.
Durante il giorno le temperature resteranno in generale miti, soprattutto nelle ore centrali e nelle aree di pianura o lungo le coste.
Di notte, però, l’assenza di nubi favorirà una rapida dispersione del calore.
Per questo motivo aumenterà la tipica escursione termica autunnale, con mattinate fredde e pomeriggi più miti.
Crollo termico al Sud, le regioni interessate
La situazione meteo sarà diversa sul versante adriatico e al Sud sempre a partire dal 12 ottobre.
L’aria fredda in arrivo dai Balcani interesserà soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, le zone interne della Campania e la Sicilia orientale.
Su queste aree sono attesi venti di grecale e tramontana, anche sostenuti.
Le temperature potranno diminuire di 6-8 gradi rispetto ai valori del weekend 9-11 ottobre.
Il vento renderà più marcata la sensazione di freddo, con temperature percepite più basse rispetto a quelle indicate dai termometri.
Temperature quasi invernali in Puglia
Tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre il calo termico sarà più evidente sul medio e basso Adriatico.
In località come Termoli, Vieste, Barletta, Bari, Monopoli, Brindisi, Lecce e Taranto, le temperature massime potranno faticare a superare i 19-20 gradi.
Si tratta di valori bassi per la prima metà di ottobre, soprattutto se accompagnati da vento costante e cieli irregolarmente nuvolosi.
Anticiclone delle Azzorre, cosa è
L’Anticiclone delle Azzorre, conosciuto come Azores High, è definito dalla NOAA, agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration, come un’area subtropicale semipermanente di alta pressione.
La zona, in cui si manifesta, è l’Oceano Atlantico Settentrionale in corrispondenza delle isole vulcaniche portoghesi, le Azzorre.
L’Anticiclone tende a spostarsi in base alle stagioni e fa capolino in Italia, tendenzialmente, in autunno.
Questo fenomeno metereologico porta bel tempo e temperature miti.