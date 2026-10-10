Anticiclone delle Azzorre in arrivo, dal 12 ottobre Italia divisa in due: le previsioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Da lunedì 12 ottobre l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista meteorologico, ribaltando il classico schema sole al Sud e pioggia al Nord. L’Anticiclone delle Azzorre in arrivo porterà stabilità, sole e temperature miti su Settentrione, parte del Centro e Sardegna. Un ciclone artico, con conseguente discesa di aria fredda dai Balcani, interesserà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud.

Anticiclone delle Azzorre, le previsioni meteo

Come riporta MeteoWeb, il repentino cambiamento climatico arriverà dopo il weekend 9-11 ottobre e porterà condizioni molto diverse tra le varie aree del Paese.

L’anticiclone delle Azzorre risalirà dall’Atlantico verso la Penisola Iberica, la Francia, la Sardegna e il Nord Italia.

A partire dal 12 ottobre e, tendenzialmente, fino al 19 ottobre, questa configurazione favorirà cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Settentrione, sulla Sardegna e sui versanti tirrenici del Centro.

Durante il giorno le temperature resteranno in generale miti, soprattutto nelle ore centrali e nelle aree di pianura o lungo le coste.

Di notte, però, l’assenza di nubi favorirà una rapida dispersione del calore.

Per questo motivo aumenterà la tipica escursione termica autunnale, con mattinate fredde e pomeriggi più miti.

Crollo termico al Sud, le regioni interessate

La situazione meteo sarà diversa sul versante adriatico e al Sud sempre a partire dal 12 ottobre.

L’aria fredda in arrivo dai Balcani interesserà soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, le zone interne della Campania e la Sicilia orientale.

Su queste aree sono attesi venti di grecale e tramontana, anche sostenuti.

Le temperature potranno diminuire di 6-8 gradi rispetto ai valori del weekend 9-11 ottobre.

Il vento renderà più marcata la sensazione di freddo, con temperature percepite più basse rispetto a quelle indicate dai termometri.

Temperature quasi invernali in Puglia

Tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre il calo termico sarà più evidente sul medio e basso Adriatico.

In località come Termoli, Vieste, Barletta, Bari, Monopoli, Brindisi, Lecce e Taranto, le temperature massime potranno faticare a superare i 19-20 gradi.

Si tratta di valori bassi per la prima metà di ottobre, soprattutto se accompagnati da vento costante e cieli irregolarmente nuvolosi.

Anticiclone delle Azzorre, cosa è

L’Anticiclone delle Azzorre, conosciuto come Azores High, è definito dalla NOAA, agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration, come un’area subtropicale semipermanente di alta pressione.

La zona, in cui si manifesta, è l’Oceano Atlantico Settentrionale in corrispondenza delle isole vulcaniche portoghesi, le Azzorre.

L’Anticiclone tende a spostarsi in base alle stagioni e fa capolino in Italia, tendenzialmente, in autunno.

Questo fenomeno metereologico porta bel tempo e temperature miti.