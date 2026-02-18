Anticiclone delle Azzorre porta primavera e caldo sull'Italia, temperature in rialzo sfioreranno i 20°C

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il weekend sarà caratterizzato da un assaggio di primavera grazie all’arrivo in Italia dell’anticiclone delle Azzorre. Previsto tanto sole, cielo sereno e un consistente rialzo delle temperature, in particolare nella giornata di domenica 22 febbraio, con punte fino a 20 °C. Qualche perturbazione ancora giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio.

Le previsioni per il 19 e il 20 febbraio

Le perturbazioni atlantiche, che dal 17 febbraio hanno portato rovesci e instabilità sull’Italia, proseguono anche nelle giornate di giovedì e venerdì.

Il 19 febbraio è previsto maltempo diffuso sin dalle prime ore della giornata con piogge e rovesci e con neve fino a quote basse al Nordovest, a tratti anche in pianura su basso Piemonte e tra Lombardia sudoccidentale e ovest Emilia.

ANSA

Neve o neve mista a pioggia potrebbe scendere su località come Aosta, Sondrio, Tirano, Trento e Bolzano.

In giornata sono previste schiarite al Nordovest, mentre persistono piogge e rovesci su Lombardia e Triveneto, in attenuazione da ovest in serata con quota neve in rialzo sulle Alpi.

Al Centro piogge e rovesci in estensione dalla Toscana a Umbria e Lazio al mattino. Il limite neve scende fino a 1100/1300m sull’Appennino.

Al Sud inizialmente soleggiato, il meteo peggiora al pomeriggio in Campania con piogge e rovesci in intensificazione e in estensione alle altre regioni in serata, fino alla Sicilia centro-settentrionale. In Sardegna previsti piogge e rovesci più frequenti sul versante occidentale.

Il 20 febbraio torna il bel tempo al Nord mentre la variabilità persiste al Centro con qualche pioggia sul versante adriatico, migliora dal pomeriggio su quello tirrenico con ampie schiarite, in estensione in serata al versante adriatico.

Al Sud, soprattutto su regioni tirreniche e nord Sicilia, sono previste piogge e rovesci, più sporadici sul versante ionico e in Puglia, dove saranno presenti schiarite. In Sardegna soleggiato, salvo qualche addensamento sul versante occidentale.

L’anticiclone delle Azzorre nel weekend

Dopo gli ultimi strascichi di maltempo, il weekend segna un cambio di rotta grazie all’anticiclone delle Azzorre. Il sole torna a splendere su gran parte delle nostre regioni con un rialzo delle temperature, soprattutto nella giornata di domenica.

Sabato 21 febbraio le condizioni sono già abbastanza soleggiate, a eccezione di qualche leggero addensamento sul basso versante tirrenico, tra Sicilia settentrionale e Calabria.

Nuvole più consistenti, in scorrimento da ovest ad est lungo le Alpi confinali, possono portare qualche breve fenomeno a carattere nevoso oltre i 1200/1500m.

L’anticiclone si rafforza il 22 febbraio diffondendosi in tutto il Mediterraneo centro-occidentale, Italia compresa.

Queste condizioni favoriscono una giornata in prevalenza soleggiata su tutto il Paese, le temperature possono sfiorare i 20 °C in alcuni settori. Gli unici disturbi consistono in residui addensamenti sulle Alpi di confine centro-orientali.

Cos’è l’anticiclone delle Azzorre e perché è diverso da quello africano

L’anticiclone è un’alta pressione in rotazione e chiusa, il suo nome è legato al fatto che in genere è associato a condizioni di bel tempo. Questa condizione può essere mobile e temporanea oppure più o meno fissa.

In particolare è fissa la fascia di alte pressioni subtropicali che circonda la Terra a tutte le quote all’altezza del Tropico del Cancro.

Il settore che staziona sopra le Isole Azzorre viene chiamato appunto anticiclone delle Azzorre, mentre il settore che staziona sul nord-Africa può essere chiamato anticiclone Africano.

Spesso si associa il caldo intenso e magari afoso all’anticiclone Africano mentre il caldo moderato e anche secco all’anticiclone delle Azzorre. La verità è che non è sempre così.

Si è in presenza di anticiclone Africano quando vi sono depressioni tra Marocco, Penisola Iberica e Canarie.

Si parla di anticiclone delle Azzorre se l’alta pressione si distende dal Medio Atlantico sino alla Penisola Iberica, al Sud della Francia e al Mediterraneo Centro-Occidentale.

Alle volte è difficile distinguere l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano sul Mediterraneo perché il mare caldo attenua gli effetti mitigatori dell’azzorriano e conserva, almeno in parte, l’alito rovente dell’africano.