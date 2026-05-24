Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull'Italia, previsioni di un'estate in anticipo con oltre 30 gradi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il caldo è in arrivo in Italia anche se per il periodo si tratterà di un’ondata eccezionale e anomala. L’anticiclone sub-tropicale, infatti, porterà un anticipo di estate per qualche giorno. Una vera e propria impennata delle temperature colpirà la Pianura Padana e parti della Toscana, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata.

Anticiclone e ondata di caldo sull’Italia

Un vero e proprio anticipo d’estate sull’Italia, con temperature che arrivano fino a 33 gradi.

Da domenica 24 maggio, e per qualche giorno, l’anticiclone africano si rafforza e porta il termometro a salire sensibilmente.

ANSA

In realtà, considerando il periodo, si tratta di temperature persino anomali ed eccezionali, anche se non sono destinate a durare se n0n qualche giorno.

Dove e quando sono previsti oltre 30 gradi

Come riporta ilmeteo.it è soprattutto al Centro-Nord che si inizia a fare i conti con l’estate anticipata e con temperature afose.

Già nella giornata di domenica 24 maggio ad esempio a La Spezia si raggiungono i 32°C, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, in generale la più colpita dall’ondata di calore.

Sempre nella giornata di domenica si va oltre i 30 gradi anche in Toscana, Sardegna e Lazio, inclusa Roma.

Condizioni tipiche di luglio, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata, sono previste nella settimana che sta per iniziare.

L’apice della prima ondata di calore

La giornata da segnare è però mercoledì 27 maggio: tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale sono previste le temperature più calde.

Piacenza, Cremona e Mantova andranno oltre i 35 gradi, mentre toccheranno i 34 Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia così come altre città del Centro-Nord.

Al Sud invece le temperature saranno inferiori e non verranno registrate le anomalie termiche del Centro-Nord.

Fino a quando dura il caldo anomalo

Questo spezzone di estate anticipata dura fino al 28-29 maggio. Dopo il picco del 27 maggio, infatti, si prevedono scenari completamente diversi.

Sempre ilmeteo.it parla di aria più fresca proveniente dai Balcani che si scontra con la quantità di aria calda e umida accumulatasi nei giorni precedenti.

Il che potrebbe generare forti temporali soprattutto al Centro e al Meridione, portando dunque a giornate di forte instabilità. Insomma una prima, leggera flessione dell’anticiclone porterà alla classica flessione termica, con la calura che si smorza e qualche temporale che rinfresca le temperature.