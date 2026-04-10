Anticiclone s'allontana dall'Italia e porta con sé il caldo, stanno per tornare maltempo e temperature in calo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’Italia è pronta a salutare l’anticiclone, e con lui anche il caldo e il bel tempo. Le previsioni meteo in vista del weekend, con una finestra su quel che sarà anche l’inizio della settimana a partire da lunedì 13 aprile, segnalano infatti prevalentemente bel tempo e temperature miti, ma che lasceranno spazio ora dopo ora ad alcune piovaschi pronti a rovinare i piani dei vacanzieri del fine settimana. Tra la perturbazione in arrivo dalla Francia e il vortice che dall’Algeria risalirà verso la Sardegna, le previsioni indicano un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Gli ultimi giorni di caldo e bel tempo

Come riferiscono gli esperti di 3bMeteo, l’avvio del weekend del 10-12 aprile sarà segnato dal bel tempo e dalle temperature elevate, col termometro che potrebbe toccare punte anche di 25-27 gradi nella giornata di venerdì.

Nord, Centro e Sud, infatti condivideranno il cielo limpido, con qualche addensamento o nubi innocue. Il tutto a eccezione dell’Alto Adige, dove sono previsti locali brevi piovaschi.

IPA

Sabato al Nord il sole sarà intervallato da qualche nube sparsa al nord, mentre al Centro e al Sud il sole farà da padrone su quasi tutto il territorio.

Addio anticiclone, arrivano perturbazioni e vortice dall’Algeria

La svolta, verso il maltempo, arriva però domenica 12 aprile. Secondo gli esperti, infatti, il weekend si chiuderà all’insegna degli addensamenti che rischiano di portare rovesci e temperature in calo.

Al Nord, infatti, sono previsti piovaschi, mentre al Centro il cielo sarà offuscato e saranno presenti deboli fenomeni.

Al Sud, invece, il sole verrà coperto da qualche nuvola, ma il rischio pioggia è limitato.

Tutto ciò è dovuto dall’anticiclone ormai ai saluti e dall’arrivo di un doppio fronte: a Nordovest una perturbazione dalla Francia, al Sud un vortice che dall’Algeria risalirà in direzione Sardegna, con un peggioramento del meteo e temperature in calo.

Pioggia e freddo, le Regioni a rischio

Dunque addio alle belle giornate e alle temperature tipiche di maggio? Le previsioni sembrano dire ciò, ma non per tutti.

Le Regioni maggiormente interessate dall’arrivo di nuove perturbazioni, infatti, sono solo alcune dello Stivale.

Piemonte, Valle d’Aosta, ovest Lombardia, ovest Emilia, Toscana e Sardegna, infatti, secondo 3bMeteo saranno coinvolte nel peggioramento meteo e dal calo delle temperature che faranno fare un passo indietro di qualche settimana.

Ma dalla seconda parte della prossima le previsioni segnalano la rimonta dell’anticiclone da ovest e il contemporaneo allontanamento della struttura vorticosa verso i Balcani, con un progressivo miglioramento