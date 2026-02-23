Anticiclone sull'Italia nella settimana di Sanremo, ma non ci sarà sole ovunque: nuvole anche sulla Liguria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia è la settimana di Sanremo e, dal punto di vista del meteo, a farla da padrone sarà l’anticiclone, che ha preso possesso dell’Europa centro-occidentale. Anche il nostro Paese ne beneficerà: il clima assumerà connotati primaverili, anche se alcune regioni dovranno fare i conti con dense foschie, nebbia e nuvole basse.

Le previsioni meteo in Italia nella settimana di Sanremo

Nel corso dell’ultima settimana di febbraio, il tempo sull’Italia si manterrà stabile, anche se non sempre soleggiato.

Martedì 24 febbraio, stando alle previsioni di 3BMeteo, sono attesi alcuni addensamenti al Nordest, con possibilità di deboli piogge al mattino sui confini alto atesini e deboli nevicate oltre i 1800m. Previste, inoltre, alcune foschie o nebbie in Val Padana nelle ore più fredde, nubi basse su Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria e tratti dell’area tirrenica centro-meridionale, che tenderanno a diradarsi durante il giorno. Tempo soleggiato sul resto d’Italia.

Mercoledì 25 febbraio sono previste foschie e nebbie (nelle ore più fredde) su Val Padana, Toscana, Umbria e Marche, in diradamento diurno fatta eccezione del Nordovest, dove persisteranno localmente anche di giorno.

Giovedì 26 febbraio attese foschie dense, nebbie o nubi basse tra Val Padana, Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria e Marche, in diradamento durante il giorno.

Venerdì 27 febbraio ci saranno infiltrazioni di aria più umida dai quadranti occidentali, con maggiore presenza di nebbie e nubi basse su Val Padana e regioni tirreniche, in special modo centro-settentrionali. Possibilità di qualche pioviggine in Liguria.

ANSA

Che tempo farà a Sanremo durante il Festival 2026

L’attenzione degli italiani, in questa settimana, è rivolta a Sanremo, dove da martedì 24 a sabato 28 febbraio si terrà l’edizione 2026 del Festival.

Anche quest’anno, oltre alla consueta kermesse canora in programma al Teatro Ariston, sono previsti eventi collaterali sparsi per la città, anche all’aperto (come, per esempio, al Suzuki Stage o sulla nave che ospiterà le esibizioni di Max Pezzali).

Allo stato attuale, in Liguria è prevista qualche possibilità di pioviggine nella giornata di venerdì 27 febbraio. Tendenzialmente, però, il Festival di Sanremo 2026, salvo sorprese dal punto di vista metereologico, dovrebbe essere risparmiato da ondate di maltempo.