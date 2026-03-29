Antifa, la Lega propone una legge per dichiararli terroristi come negli Usa, fino a 15 anni di carcere

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Il deputato della Lega Eugenio Zoffilli ha dichiarato che presenterà una legge per dichiarare il collettivo “Antifa” come un gruppo terrorista. La legge dovrebbe anche mettere al bando le associazioni anarchiche, stando a quanto dichiarato dal deputato. Il testo prevede pene che vanno dai 5 ai 15 anni di carcere.

La legge della Lega contro Antifa

Il capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera Eugenio Zoffilli presenterà una legge che si propone di dichiarare “terroristi” i collettivi riferiti al mondo dell’antifascismo che ricadono sotto il nome Antifa.

La legge prevede una pena tra i 7 e i 15 anni di carcere per chi: “Organizza, recluta, addestra, radicalizza o dirige associazioni o gruppi anarchici militanti denominati Antifa”.

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Pene invece tra i 5 e 10 anni per chi: “partecipa a tali associazioni o gruppi o chiunque si radicalizza in modo autonomo”.

Cos’è Antifa

Antifa non è un’organizzazione strutturata. Si tratta di una rete spontanea che unisce centinaia di collettivi, centri sociali, gruppi e anche singoli attivisti, che hanno l’obiettivo comune di opporsi alle azioni di formazioni di ispirazione neofascista, neonazista o comunque illiberale.

Si tratta di una rete internazionale che non ha leader. Al suo interno ha due correnti principali, quella di ispirazione comunista e quella di ispirazione anarchica.

È riconoscibile per il suo simbolo, un cerchio con due bandiere stilizzate, una in primo e una in secondo piano, l’una nera e l’altra rossa. Quale delle due sia in primo piano dipende dall’orientamento politico del gruppo che utilizza il simbolo: rosso se comunista, nero se anarchico.

Le leggi contro Antifa negli Usa e in Ungheria

Quella italiana non sarebbe la prima legge recente che tenta di descrivere l’associazione antifascista come terrorista.

Negli Usa, il presidente Donald Trump ha firmato nel 2025 un decreto che definisce Antifa: “Un’impresa militarista e anarchica che promuove esplicitamente il rovesciamento del governo, le forze dell’ordine e il nostro sistema di leggi.”

Anche il Governo di Orban in Ungheria ha provato a far passare una legge simile, nel settembre del 2025, ma non ha dato seguito alla proposta anche per l’avvicinarsi della fine del mandato del primo ministro.