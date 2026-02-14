Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Torino, dove un uomo di 58 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina avvenuta la scorsa estate in un negozio di antiquariato del centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Torino a seguito delle indagini che hanno portato all’identificazione del presunto autore, già detenuto per un altro reato.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la scorsa estate, quando un uomo si è presentato in un negozio di antiquariato del centro di Torino fingendosi interessato all’acquisto di alcuni gioielli. Dopo aver attirato l’attenzione della titolare, l’uomo ha improvvisamente estratto un coltello e ha minacciato la donna, intimandole di consegnare i preziosi.

La dinamica della rapina

La situazione è rapidamente degenerata: tra il rapinatore e la titolare è scoppiata una colluttazione. L’uomo ha afferrato la donna per le braccia, l’ha trascinata sul retro del negozio e, con del nastro adesivo, le ha legato polsi e caviglie, coprendole anche la bocca per impedirle di chiedere aiuto. In questo modo, il malvivente è riuscito a impossessarsi di un cofanetto contenente monili e oggetti di gioielleria per un valore stimato di 20.000 euro, oltre a 8.000 euro in contanti. Dopo aver raccolto il bottino, si è dato alla fuga.

L’attività investigativa

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile torinese, che ha lavorato sull’analisi dei tabulati telefonici e sull’individuazione fotografica. Questi strumenti investigativi hanno permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto autore della rapina. Nel settembre 2025, l’uomo ha reso dichiarazioni confessorie presso gli uffici della Polizia Ferroviaria della stazione di Mestre (VE), ammettendo la propria responsabilità in merito all’episodio criminoso avvenuto a Torino.

L’arresto e la situazione attuale

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cinquantottenne. Il provvedimento è stato notificato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, dove l’uomo si trova già detenuto dal novembre 2025 per essere stato arrestato in flagranza per il reato di lesioni ai danni di personale sanitario dell’ospedale “San Giovanni Bosco”.

IPA