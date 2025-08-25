Antitrust contro i corsi per passare il primo semestre di medicina, il perché della segnalazione di Bernini

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La riforma di Medicina ha abolito il test d’ingresso ma non il numero chiuso. La selezione avverrà al termine del primo semestre, in base ai crediti e voti ricevuti durante gli esami. Intanto sono spuntati corsi che promettono di preparare gli studenti al nuovo semestre filtro, ma il ministero dell’Università e della Ricerca ha deciso di rivolgersi all’Antitrust.

Perché Bernini ha segnalato i corsi all’Antitrust

Uno degli obiettivi della riforma di medicina voluta dalla ministra Anna Maria Bernini era proprio quello di mettere un freno al business dei corsi pre-quiz.

I dubbi sui nuovi corsi per il semestre filtro sono legati al fatto che fomentano speranze con slogan che annunciano il successo fondandosi su percentuali e prove che appartengono ai test del passato.

ANSA

La ministra Anna Maria Bernini

Nel promuovere queste soluzioni, si vantano risultati senza chiarire che il sistema è cambiato.

La ministra dell’Università ha formalmente dato mandato agli uffici di predisporre un dossier di segnalazioni all’Antitrust, in modo che l’Autorità possa stabilire se e quali promozioni dei corsi per il semestre filtro di Medicina possano essere sanzionate come pubblicità ingannevole.

Il Mur sulla riforma di Medicina

Sentito da La Repubblica, il ministero dell’Università e della Ricerca ha spiegato che “per anni l’ingresso a Medicina è stato vincolato a test con quesiti di carattere generale, un sistema che ha finito per alimentare il ricorso a costosi corsi privati“.

L’introduzione del semestre aperto è stata pensata invece per dare un’alternativa. “L’accesso libero, anche come piena attuazione del diritto allo studio”, fanno sapere dal Mur.

“Una scelta che rimette al centro l’università – si legge ancora su La Repubblica – e gli studenti, riconosce il valore del merito e rappresenta un cambiamento significativo, ispirato ai principi di equità e pari opportunità per chiunque desideri intraprendere la carriera medica”.

Come funziona la riforma di Medicina

Con la riforma di Medicina 2025, l’accesso al primo semestre dei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria è libero per tutti gli studenti.

Durante questo semestre si studiano materie scientifiche comuni a livello nazionale (biologia, chimica, fisica) e si sostengono esami validi per l’ottenimento di CFU, crediti formativi universitari.

Solo chi supera tutti gli esami previsti e ottiene tutti i CFU richiesti può concorrere all’accesso al secondo semestre, in base a una graduatoria nazionale.

Gli studenti che non vengono ammessi al secondo semestre, ma hanno superato tutti gli esami potranno proseguire nel corso alternativo scelto al momento dell’iscrizione.

Durante il “semestre filtro” gli studenti seguono le lezioni di materie di base, ovvero chimica e propedeutica biochimica, fisica, biologia. Al termine del periodo, queste materie sono oggetto di tre prove d’esame uguali su tutto il territorio nazionale.