Antonella Clerici e l'addio allo storico collaboratore Dimitri Tollini: "Cosa farò senza di te amico mio?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto Dimitri Tollini, storico collaboratore e grande amico di Antonella Clerici. La conduttrice lo ha ricordato con un emozionante messaggio sui social, definendolo “il mio migliore amico” e “il mio braccio destro”. Al suo fianco dal 1998, Tollini ha lavorato dietro le quinte di numerosi programmi Rai, contribuendo per quasi trent’anni al successo della conduttrice.

Il lutto di Antonella Clerici

Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Dimitri Tollini, storico collaboratore, autore e assistente personale di Antonella Clerici, al suo fianco per decenni.

A dare la notizia è stata la stessa conduttrice con un lungo e commovente messaggio pubblicato su Instagram, nel quale ha ricordato il legame umano e professionale che li ha uniti fin dal loro primo incontro.

Il commosso addio sui social

Antonella Clerici ha affidato ai social parole che raccontano un rapporto ben oltre quello lavorativo. “Era l’estate del 1998 quando ti incontrai nella tua amata Romagna vestito di bianco. Da allora Dimitri&Antonella è diventato un binomio inscindibile. Quanta vita passata insieme tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro”.

Nel suo messaggio, la conduttrice ha ricordato quasi trent’anni di esperienze condivise, successi televisivi, viaggi, confronti e momenti difficili affrontati sempre insieme.

“Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull’orlo di un baratro. La voragine della tua assenza. Cosa farò, amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta”.

Il saluto si conclude con un ringraziamento carico di affetto: “Grazie di tutto. Il tempo e i pezzi di vita che ci siamo dedicati resteranno per sempre con noi”.

Il post è stato accompagnato dalla canzone “Domani è un altro giorno“, scelta da Clerici come ultimo omaggio all’amico di sempre.

Il rapporto con Dimitri Tollini

La morte di Tollini rappresenta una perdita profonda non solo per la conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, ma anche per il gruppo di lavoro che negli anni ha condiviso con lui programmi di grande successo come “La prova del cuoco”, “The Voice” ed “È sempre mezzogiorno”.

Secondo quanto emerge dai ringraziamenti pubblicati da Clerici, Tollini era malato da tempo ed è stato seguito dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), da AIRC e dall’associazione VIDAS Cure Palliative.