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Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno su Rai 1 sul collegamento con Vinitaly, "sono incavolata"

Sfogo in diretta Rai di Antonella Clerici, contrariata per il servizio sul Vinitaly andato in onda su È sempre mezzogiorno

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ad Antonella Clerici non è andata giù la decisione di mandare in onda a È sempre mezzogiorno su Rai1 solo uno “scorcio” del Vinitaly. La conduttrice, infatti, non si è nascosta e in diretta tv ha svelato di essere “adirata e incavolata” per il collegamento con l’evento di Verona con l’inviato Andrea Amadei, del quale però non si è visto nulla. Clerici, commentando le immagini che hanno visto Amadei immortalato in un “loculo” senza vedere nulla , ha parlato di “occasione persa“.

Il collegamento col Vinitaly diventa un caso

Lo sfogo di Antonella Clerici arriva dopo il servizio di Andrea Amadei dal Vinitaly.

L’inviato di È sempre mezzogiorno è stato immortalato dalle telecamere all’interno di una stanza, facendo vedere ben poco dell’evento di Verona.

Antonella Clerici È sempre mezzogiorno Rai VinitalyANSA
Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno

Immagini che Clerici non ha digerito, tanto da dirlo chiaramente in diretta tv.

Lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno, infatti, la conduttrice si è mostrata visibilmente contrariata per l’accaduto,

“Vi devo dire la verità, oggi mi sono un po’ adirata e ci sono rimasta male perché abbiamo fatto un collegamento col Vinitaly secondo me non adeguato” ha detto.

Sottolineando di non aver visto nulla del Vinitaly, si è detta dispiaciuta “perché è una cosa importante, una delle eccellenze italiane che hanno a che fare con la cucina”.

“Mi sono un po’ incavolata perché abbiamo perso un’occasione” ha detto.

La sincerità di Clerici e il ritorno alla diretta

Una parentesi che ha mostrato Antonella Clerici scossa e innervosita, ma soprattutto particolarmente affezionata al prodotto in onda su Rai1.

“Se non dico la verità mi resta qua e poi mi chiedete cosa ho. Antonella è una che le cose non le manda a dire. Ora mi sono sfogata, non mi piacciono le cose fatte male” ha concluso prima di voltare pagina e proseguire con la diretta del programma.

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