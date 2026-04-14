Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno su Rai 1 sul collegamento con Vinitaly, "sono incavolata"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ad Antonella Clerici non è andata giù la decisione di mandare in onda a È sempre mezzogiorno su Rai1 solo uno “scorcio” del Vinitaly. La conduttrice, infatti, non si è nascosta e in diretta tv ha svelato di essere “adirata e incavolata” per il collegamento con l’evento di Verona con l’inviato Andrea Amadei, del quale però non si è visto nulla. Clerici, commentando le immagini che hanno visto Amadei immortalato in un “loculo” senza vedere nulla , ha parlato di “occasione persa“.

Il collegamento col Vinitaly diventa un caso

Lo sfogo di Antonella Clerici arriva dopo il servizio di Andrea Amadei dal Vinitaly.

L’inviato di È sempre mezzogiorno è stato immortalato dalle telecamere all’interno di una stanza, facendo vedere ben poco dell’evento di Verona.

ANSA

Immagini che Clerici non ha digerito, tanto da dirlo chiaramente in diretta tv.

Lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno, infatti, la conduttrice si è mostrata visibilmente contrariata per l’accaduto,

“Vi devo dire la verità, oggi mi sono un po’ adirata e ci sono rimasta male perché abbiamo fatto un collegamento col Vinitaly secondo me non adeguato” ha detto.

Sottolineando di non aver visto nulla del Vinitaly, si è detta dispiaciuta “perché è una cosa importante, una delle eccellenze italiane che hanno a che fare con la cucina”.

“Mi sono un po’ incavolata perché abbiamo perso un’occasione” ha detto.

La sincerità di Clerici e il ritorno alla diretta

Una parentesi che ha mostrato Antonella Clerici scossa e innervosita, ma soprattutto particolarmente affezionata al prodotto in onda su Rai1.

“Se non dico la verità mi resta qua e poi mi chiedete cosa ho. Antonella è una che le cose non le manda a dire. Ora mi sono sfogata, non mi piacciono le cose fatte male” ha concluso prima di voltare pagina e proseguire con la diretta del programma.