Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Antonella Elia dovrà iniziare la chemioterapia dopo i due interventi chirurgici affrontati per un tumore ovarico. La showgirl ha parlato delle proprie condizioni di salute e delle cure che la attendono, senza nascondere le preoccupazioni per il percorso terapeutico. La prima seduta di chemioterapia è prevista per lunedì 30 novembre: “Fa molta paura, ci si sente più vicini alla morte”.

Antonella Elia annuncia inizio chemioterapia

Nella puntata del 24 novembre 2026 di La Volta Buona, Antonella Elia ha spiegato che le cure proseguiranno anche dopo il secondo intervento chirurgico. “Purtroppo quando si entra nella malattia, ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine”, ha dichiarato. La showgirl ha aggiunto di avere ancora diverse terapie da affrontare e di cercare di mantenere un atteggiamento positivo.

Alla domanda della conduttrice sulla possibilità di sottoporsi alla radioterapia, Elia ha annunciato che dovrà iniziare la chemioterapia. “Dovrò fare la chemioterapia e questo fa molta paura, fa tanta paura”, ha confessato. Ad accompagnarla in ospedale sarà l’ex compagno Pietro Delle Piane, che la showgirl ha definito più volte il suo “angelo custode”. Ha poi aggiunto: “Quando si inizia un percorso di questo tipo, ci si sente sempre più precari, più diversi. È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte”.

Le operazioni per il tumore ovarico

Antonella Elia ha affrontato due interventi chirurgici al Policlinico Gemelli di Roma nel giro di poche settimane. La prima operazione risale a ottobre 2026 ed è stata necessaria dopo la diagnosi di un tumore borderline all’ovaio. Il 19 ottobre, raccontando quanto accaduto, la showgirl aveva spiegato: “Ho tolto tube e ovaio, ma l’utero c’è ancora”.

Successivamente, i medici hanno individuato altre tre formazioni da rimuovere, rendendo necessario un secondo intervento. L’operazione è stata effettuata il 13 novembre 2026, dopo che Elia aveva annunciato sui social il nuovo ricovero. “Speravo che tutto fosse già finito e invece… si va avanti”, aveva scritto prima di tornare in sala operatoria.

Nei giorni successivi, la conduttrice aveva aggiornato i follower sulle proprie condizioni, raccontando le difficoltà legate all’anestesia e alla nausea. “Sto molto meglio”, aveva dichiarato in un video dall’ospedale, aggiungendo: “Oggi mi sento un fiore”.

Come sta Antonella Elia

A La Volta Buona Antonella Elia ha raccontato anche le difficoltà emotive legate alla malattia. Tra le sue preoccupazioni c’è la paura degli aghi, particolarmente difficile da gestire durante gli esami e le procedure mediche. “Ho paura degli aghi, mi terrorizzano proprio. Quando devono farmi gli esami del sangue, le mie vene spariscono nel nulla”, ha spiegato.

Antonella Elia ha ammesso di pensare alla possibilità che le cure non procedano come sperato, pur continuando a cercare momenti di serenità: “Io ci penso eccome, perché non è detto che tutto vada per il meglio. Certo, ho anche pensieri positivi e infatti sono felice, anche se è una felicità un po’ strana, perché sei dentro una bolla e tutto scorre un po’ fuori da te, però si fa il meglio che si può”