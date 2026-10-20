Antonella Elia operata per un tumore, il video dal letto d'ospedale: "Tolte tube e ovaie, l'utero c'è ancora"
Antonella Elia racconta la sua operazione per un tumore borderline: "L'intervento è andato meglio del previsto"
Antonella Elia è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore vicino a un ovaio. In un video pubblicato sui social, girato dal letto d’ospedale e ancora con i postumi dell’anestesia, la showgirl ha spiegato che la massa asportata era un tumore borderline. Elia ha rassicurato i follower, spiegando che l’operazione è andata “meglio di quanto ci si aspettasse”.