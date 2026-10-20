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Antonella Elia operata per un tumore, il video dal letto d'ospedale: "Tolte tube e ovaie, l'utero c'è ancora"

Antonella Elia racconta la sua operazione per un tumore borderline: "L'intervento è andato meglio del previsto"

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Antonella Elia è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore vicino a un ovaio. In un video pubblicato sui social, girato dal letto d’ospedale e ancora con i postumi dell’anestesia, la showgirl ha spiegato che la massa asportata era un tumore borderline. Elia ha rassicurato i follower, spiegando che l’operazione è andata “meglio di quanto ci si aspettasse”.

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