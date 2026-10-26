Antonello Venditti operato a Roma, lui sta bene ma c'è massimo riserbo sulle cause dell'intervento

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Antonello Venditti, 77 anni, è stato operato a Roma. Il cantautore e il suo entourage hanno preferito mantenere il massimo riserbo sia sulle cause che hanno portato l’artista a sottoporsi a intervento chirurgico, sia sull’identità della struttura sanitaria che si è occupata dell’operazione.

Come sta Antonello Venditti

Antonello Venditti sta bene, sottolinea Il Messaggero che ha diffuso la notizia dell’operazione del cantautore romano.

L’intervento, che era stato programmato, sarebbe stato svolto, verosimilmente, tra il 23 e il 25 ottobre, quando sono trapelate le prime sommarie indiscrezioni sull’accaduto.

L’artista ha preferito, al momento, non annunciare sui suoi profili social certificati l’operazione in programma.

Al contrario nel 2022 avevo dedicato un post con la didascalia “Sono sano come un pesce” per informare i follower del suo intervento ad un occhio.

Giocando sulle rime della sua canzone “Nata sotto il segno dei Pesci”, il cantautore aveva annunciato il suo intervento a causa di un pucker maculare che alterava la qualità della sua percezione visiva.

Questa operazione, svolta quattro anni fa, non sarebbe collegata in nessun modo al recente intervento sui cui vige il massimo riserbo.

Il tour

Sul profilo Instagram di Antonello Venditti sono in evidenza le date del suo tour 2027: “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”.

La prima tappa del ritorno sul palco è in programma l’8 marzo al Palazzo dello Sport a Roma, per poi proseguire in concerto per le principali città italiane.

La depressione

A Domenica In, nel maggio 2026, parlando dell’importanza dell’amicizia, anche nel mondo della musica, lo stesso Antonello Venditti ha ricordato di quando ha sofferto di depressione, definita “la malattia profonda del nostro tempo”.

Fu Lucio Dalla a salvarlo: “Mi ha salvato la vita”.

“L’amico c’è per darti dei consigli, per esempio Lucio capì che stavo male” le sue parole.

“Un amico capisce che c’è qualcosa in te che non va, oltre le apparenze, ha aggiunto parlando del suo periodo più tormentato a livello personale.