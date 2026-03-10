Antonia Notarangelo morta nel tragitto verso l'ospedale di Vieste, figlia indagata per omicidio colposo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aveva cercato di salvare la madre portandola per disperazione in auto da un ospedale all’altro, ma la donna era morta nel tragitto. Adesso la figlia di Antonia Notarangelo è indagata per omicidio colposo insieme a tre operatori sanitari del punto di primo intervento di Vieste, dove la 78enne non avrebbe ricevuto i soccorsi necessari. Nella struttura, infatti, non era presente alcun medico che potesse visitare l’anziana e la figlia avrebbe deciso di portarla autonomamente in un altro ospedale, dopo avere atteso invano un’ambulanza.

Il caso di Antonia Notarangelo

La vicenda risale alla notte del 31 agosto 2025, quando Antonia Notarangelo è morta nella corsa in auto da Vieste a San Giovanni Rotondo.

La figlia della 78enne aveva chiamato il 118 per soccorrere la madre ma, secondo quanto riferito dalla famiglia, le era stato riferito che tutte le ambulanze della zona erano occupate e l’unica soluzione sarebbe stata attendere un’ambulanza dal comune di Peschici.

La donna aveva dunque scelto di portare la madre al punto di primo intervento del comune in provincia di Foggia, dove però non avrebbe trovato nessun medico e, stando alle prime ricostruzioni, la gravità delle condizioni dell’anziana sarebbero state sottovalutate dagli operatori sanitari.

Il trasferimento dall’ospedale di Vieste

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella struttura la figlia avrebbe aspettato per oltre un’ora l’arrivo di un mezzo di soccorso per il trasferimento in un altro nosocomio, prima di decidere di portare autonomamente la 78enne all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Durante il tragitto Antonia Notarangelo è morta e la procura di Foggia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, iscrivendo nel registro la figlia e tre operatori sanitari di Vieste.

"Non mi sorprende che la mia cliente sia indagata per la morte della madre – ha detto al Corriere della Sera l’avvocato Michele Sodrio, legale della figlia della vittima – anche se siamo di fronte a un tragico paradosso. I sanitari coinvolti stanno cercando di scaricare sulla mia assistita responsabilità che non possono e non devono essere sue".

Per il 17 marzo è stata disposta la riesumazione della salma e l’autopsia sulla vittima, in modo da fare chiarezza sulle responsabilità del suo decesso.

Un caso che ha colpito tutta la comunità del Gargano, come testimoniano le dichiarazioni dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: "È chiaro che bisogna aspettare le indagini e vedere per bene che cosa sia successo veramente quella sera – ha detto ai microfoni di Mattino Cinque – perché chiaramente vogliamo capire, vogliamo chiarezza anche noi perché questa è una situazione che viviamo normalmente, perché purtroppo la carenza dei medici si fa sentire soprattutto nelle periferie e quando succedono questi avvenimenti sconvolgono una comunità intera".

Il commento di Matteo Bassetti

Della vicenda si è detto colpito anche il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che con un video sui social ha definito un "paradosso" tutto il caso.

"Oltre il danno, la beffa" ha commentato l’infettivologo aggiungendo che "se le cose non funzionano nell’ambito della sanità, non è denunciando la figlia che si risolvono, ma è assumendosi le responsabilità. Le ambulanze ci devono essere, i malati vanno visitati, non è scaricando su una povera figlia le responsabilità che si aggiusta questo sistema sanitario".