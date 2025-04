Antonietta Raco miracolata di Lourdes, era in sedia a rotelle ma tornò a camminare dopo il viaggio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il Santuario di Lourdes ha annunciato di aver riconosciuto ufficialmente il 72° miracolo. La protagonista della storia è Antonietta Raco, donna di origine lucane colpita da sclerosi laterale primaria e guarita inspiegabilmente dopo un pellegrinaggio nel comune francese. L’Unitalsi, l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, ha espresso profonda gioia e gratitudine per il riconoscimento.

Santuario di Lourdes, 72° miracolo: la storia di Antonietta Raco

L’Unitalsi sostiene che il riconoscimento del 72° miracolo è un evento straordinario in quanto viene confermata “la potenza della fede” e viene rimarcata “l’importanza del pellegrinaggio come momento di incontro con il divino e di trasformazione interiore”.

Antonietta Raco, oggi 67 anni, era affetta da Sclerosi Laterale Primaria ed è guarita nel 2009 nel corso del suo pellegrinaggio a Lourdes La donna, per anni, è stata seguita clinicamente dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino per cefalee a grappolo.

La signora Raco, nel 2004 ha iniziato ad avvertire forti attacchi di cefalea, accompagnati da crampi e astenia generalizzata, con difficoltà di deambulazione. L’anno successivo ha avuto un peggioramento della deambulazione con comparsa di disfagia e disartria. Nel 2006 le è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Primaria (PLS).

Nei successivi due anni le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate. Poi nel 2009 si è recata in pellegrinaggio a Lourdes, dal 30 luglio al 5 agosto, accompagnata dall’Unitalsi. Quando visitò le Piscine si rese conto di essere investita da un incredibile senso di benessere e di essere in grado di nuovo di camminare. Non ne fece parola fino al ritorno a casa.

La guarigione inspiegabile

Nei mesi di agosto e settembre dello stesso anno prese appuntamento per svolgere una serie di controlli che evidenziarono la scomparsa dei sintomi che aveva manifestato fin dal 2004. Nel luglio 2010, Antonietta Raco ha dichiarato la sua presunta guarigione al Bureau des Constatations Médicales de Lourdes.

Subito venne chiamata a partecipare a una riunione del Bureau, durante la quale i dottori che la esaminarono decisero all’unanimità di aprire un fascicolo e di fare chiarezza sulla sua storia clinica. Altre riunioni del Bureau si sono svolte nel 2012, 2013 e 2016.

Nel 2013 Antonietta Raco è stata esaminata dal Dipartimento di Neurologia dell’Università di Milano, che ha confermato la diagnosi e si è fatto carico del follow-up.

Nel 2017 è stata organizzata la quinta e ultima riunione del Bureau des Constatations Médicales. I membri del Bureau, riconosciuta la guarigione della donna, hanno riferito che, secondo le conoscenze mediche, non c’era una spiegazione logica in merito al lieto finale clinico.

Il voto e la proclamazione del miracolo

Nel novembre 2024, dopo un periodo di osservazione e la validazione del Consensus internazionale sulla diagnosi di PLS, il Comitato Medico Internazionale di Lourdes (CMIL), ha chiamato i membri presenti a esprimersi tramite voto.

Questo il quesito posto: “La signora Antonietta RACO è guarita dalla Sclerosi Laterale Primaria (PLS), secondo il consenso del 2020, validato nel 2024, in modo inatteso, completo, duraturo e inspiegato secondo le conoscenze mediche?”. La maggioranza dei medici ha votato sì. Mercoledì 16 aprile 2025 c’è stata la proclamazione del 72° miracolo.