Antonino Monteleone è un caso nel cda Rai, polemiche per il post su Gaza e promozione in prima serata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Antonino Monteleone è diventato un caso in Rai. La sua promozione alla prima serata del martedì di Rai3 è stata bollata come “scelta clamorosamente inappropriata” dai consiglieri di amministrazione Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale. Il conduttore è finito al centro delle polemiche per lo scontro con la senatrice Dolores Bevilacqua e per un post su Gaza.

Antonino Monteleone promosso in prima serata su Rai 3

La novità di Antonino Monteleone promosso alla prima serata del martedì di Rai3 con uno spazio di approfondimento al posto di ‘Far West’ di Salvo Sottile, destinato a sostituire Milo Infante (trasferitosi a Mediaset) a Ore 14 su Rai2, sta facendo discutere.

La scelta è stata bollata come “clamorosamente inappropriata” dai consiglieri di amministrazione Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

La polemica del M5S contro Antonino Monteleone e la Rai

In alcune dichiarazioni riportate da ANSA, i parlamentari M5S in Commissione Vigilanza Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale hanno attaccato così Antonino Monteleone: “È lo stesso giornalista che, ancora in questi giorni, adotta sui suoi social toni incompatibili con il servizio pubblico. L’azienda, anziché richiamarlo come dovrebbe, lo premia con un nuovo programma”.

I consiglieri hanno criticato anche la Rai perché “preferisce astenersi da una piena copertura legale di Sigfrido Ranucci, che dovrà affrontare una vertenza per affermazioni strettamente collegate al suo lavoro di inchiesta per Report”.

“I palinsesti della prossima stagione sono il manifesto definitivo di TeleMeloni“, hanno poi chiosato.

Perché Antonino Monteleone è al centro delle polemiche

Antonino Monteleone, palinsesti Rai a parte, è finito di recente al centro delle polemiche prima per uno scontro con la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua sugli ascolti della sua trasmissione ‘Filorosso’ e poi per un post pubblicato sui suoi canali social su Gaza.

Il post su Gaza finito nel mirino delle critiche risale al 29 giugno. Nel testo si legge: “Ristoranti sul lungomare, bar, locali pieni e famiglie in spiaggia a prendere il sole. No, non vi sto descrivendo la bella vita di Miami Beach, vi sto parlando di Gaza, il luogo che molti continuano a raccontare come teatro di genocidio”.

Un altro passaggio del messaggio di Antonino Monteleone recita: “Le immagini diffuse in questi giorni mostrano una realtà che molti preferiscono ignorare. Sulle spiagge di Gaza si vedono uomini che fanno il bagno, passeggiano sul bagnasciuga, si rilassano e si concedono qualche ora di normalità dopo mesi di guerra. E menomale, mi viene da dire. Ma c’è un dettaglio che non tutti hanno notato: dove sono le donne? Le ragazze? Le mogli? Le figlie? Nelle immagini, semplicemente, non ci sono”.

La spiegazione del conduttore: “Accade ciò perché a Gaza, come in molte realtà islamiche, la libertà femminile è semplicemente fantascienza. Sono le imposizioni religiose a relegare molte donne nello spazio domestico e a limitarne la presenza nella vita pubblica. Per Hamas le donne devono solo obbedire. E chi non lo fa rischia violenze, umiliazioni e punizioni mostrate in pubblica piazza”.

La chiosa finale di Antonino Monteleone: “Ai paladini dei diritti civili, alle femministe nostrane che sparlano di genocidio, rivolgo una domanda: perché questo silenzio? Prima di ripetere slogan come pappagalli ben addestrati, proviamo ad accendere il cervello. La propaganda non può sostituire la realtà. Svegliatevi“.