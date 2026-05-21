Antonino Monteleone in ospedale, come sta il giornalista Rai ricoverato per un "tagliando di manutenzione"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonino Monteleone è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso giornalista Rai attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, senza però specificare i motivi che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. Si è limitato a far sapere di essersi sottoposto a un “tagliando” di manutenzione, ringraziando il personale sanitario.

Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: il messaggio del giornalista

“I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”, ha esordito Monteleone nel post Instagram corredato da una foto in cui lo si vede in un letto ospedaliero.

“Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo “tagliando” di manutenzione”, ha aggiunto.

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E ancora: “Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre “malelingue”. Munitevi di un cannone, che è meglio”.

“Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su RaiPlay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!”, ha concluso.

L’ondata di affetto dei fan e il ringraziamento: “Mi aiutate a recuperare”

Molti fan hanno scritto messaggi di vicinanza al giornalista, augurandogli di rimettersi rapidamente. Gesti che Monteleone ha apprezzato particolarmente.

“Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente”, ha scritto in una storia Instagram l’ex inviato delle Iene.

Le esperienze televisive di Monteleone tra La7, Mediaset e Rai

Monteleone ha iniziato a lavorare per la tv nel 2010, come inviato del programma di La7 “Exit – Uscita di sicurezza“. L’anno successivo è entrato a far parte della squadra di “Report“. Nella trasmissione di Rai 3 è rimasto fino al 2013, quando è approdato nuovamente a La7, a “Piazzapulita“, dove è rimasto fino al 2017.

Dal 2017 al 2024 è stato un volto delle “Iene” (Italia 1), prima di sbarcare in Rai come conduttore del talk “L’altra Italia“. Attualmente, per la Tv di Stato, su RaiPlay guida “Linea di confine” e “Vite sulla linea di confine“.