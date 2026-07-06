Antonino Pizzolato condannato per stupro, l'atleta avrebbe violentato una turista finlandese con degli amici

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Antonino Pizzolato è stato condannato per stupro a 5 anni e 4 mesi per le violenze ai danni di una turista finlandese che sarebbero avvenute a Trapani nel luglio del 2022. Noto atleta nella disciplina del sollevamento pesi, Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a quelle di Parigi 2024. Insieme a lui, sono stati condannati tre suoi amici: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.

Antonino Pizzolato condannato per stupro

Il pesista Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi. Avrebbe stuprato una turista finlandese di 27 anni nel 2022 a Trapani. Insieme a lui c’erano tre suoi amici che sono stati condannati anche loro con la stessa pena: si tratta di Davide Lupo, 31 anni di Ribera (Agrigento); Claudio Tutino, 35 anni di Cattolica Eraclea (Agrigento) e Stefano Mongiovì, 30 anni anche lui di Ribera.

Atleta di spicco del sollevamento pesi italiano, Pizzolato era stato medaglia di bronzo nella sua disciplina nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi, ossia a Tokyo e Parigi.

La violenza di gruppo ai danni di una turista finlandese

I fatti per cui Pizzolato è stato ritenuto colpevole dal collegio del tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina sarebbero avvenuti in una casa vacanze a Trapani nel luglio del 2022.

Allora una ragazza ventisettenne finlandese, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Nicola Pellegrino e dall’avvocata Valentina Morici, si trovava in vacanza con due amiche. Dopo una cena in un ristorante del centro storico di Trapani, le tre turiste incontrano Pizzolato e i suoi tre amici e continuano la serata in un locale sul lungomare. Dopo mezzanotte, le due amiche della vittima decidono di tornare in albergo mentre la ventisettenne raggiunge il residence dove alloggiano i ragazzi.

È qui che si sarebbe verificata la violenza di gruppo dei quattro che, approfittando del fatto che la donna avesse bevuto, avrebbero abusato di lei. In dibattimento è stato chiarito che la ventisettenne nel residence si era accorta che uno degli imputati, Davide Lupo, la stesse filmando mentre si baciava con un altro ragazzo del gruppo. Irata, la turista avrebbe chiesto subito di cancellare il video mentre gli abusi sarebbero terminati solo quando la vittima, in lacrime, aveva chiesto di essere riaccompagnata in albergo.

La richiesta della pm e il profilo dell’atleta

Nel dicembre 2025 la pm Giulia Sbocchia aveva chiesto per i quattro imputati la condanna a dieci anni di carcere ma i giudici hanno riconosciuto l’inesistenza delle aggravanti e riconosciuto le attenuanti generiche.

Per la pm, “nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso”.

Atleta delle fiamme oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, Antonino Pizzolato nel 2018 era stato squalificato dalla federazione per dieci mesi per “Minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione, anche di violenza fisica in alcuni casi” nei confronti degli atleti più giovani “molti dei quali minorenni” nel centro federale di preparazione olimpica dell’Acquacetosa a Roma.