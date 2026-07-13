Antonino Spinalbese e Stefano De Martino da Belén Rodriguez, famiglia allargata al compleanno di Luna Marì

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La famiglia allargata di Belén Rodriguez si è riunita per il compleanno della piccola Luna Marì. Ai festeggiamenti hanno preso parte entrambi gli ex della showgirl, Antonino Spinalbese, padre della bambina e Stefano De Martino, ex marito e padre del primogenito Santiago. I due sono sempre rimasti molto vicini alla conduttrice, soprattutto nell’ultimo periodo particolarmente difficile per Belén.

Spinalbese e De Martino da Belén

Belén Rodriguez ha pubblicato sui social lo scatto della festa di compleanno per i cinque anni della figlia Luna Marì.

Accanto a lei c’è quasi tutta la sua famiglia allargata, inclusi i due ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

ANSA

Nello scatto condiviso dalla showgirl compaiono infatti entrambi i suoi figli Luna e Santiago; i loro papà Antonino Spinalbese e Stefano De Martino; suo fratello Jeremias Rodriguez; sua mamma Veronica Cozzani; e Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia, con la loro bambina Clara.

“Che bella la famiglia unita!”, è la didascalia del post. A rendere ancora più felice Belén è probabilmente proprio la presenza di De Martino e Spinalbese che le sono sempre rimasti accanto, soprattutto nel recente periodo complesso attraversato dalla conduttrice.

Il sostegno di De Martino e Spinalbese a Belén Rodriguez

Stefano De Martino è il padre del primogenito di Belén, Santiago, che ha 13 anni. I due si sono sposati nel 2013 e, dopo una serie di tira e molla, la rottura definitiva è arrivata nel 2023.

Tra il 2020 e il 2021 Belén Rodriguez ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese da cui è nata la piccola Luna Marì.

I due ex, nonostante la fine del legame sentimentale, sono sempre rimasti molto vicini a Belen e non è la prima volta che appaiono tutti insieme.

Tra De Martino e Spinalbese ci sarebbero infatti rapporti distesi. L’ex marito, tra l’altro, dopo il recente ricovero della conduttrice in ospedale, a fine maggio, è stato tra i primi a precipitarsi a casa sua.

Il periodo difficile di Belén Rodriguez

Negli ultimi tempi la stessa conduttrice ha dichiarato di aver attraversato un periodo buio che l’ha portata anche a un allontanamento dalla televisione.

A un evento di Vanity Fair era apparsa poco lucida, più di recente si è parlato di alcuni tamponamenti con l’auto e, nello stesso periodo, Belén è stata ricoverata dopo l’intervento dei vigili del Fuoco chiamati dai vicini che avevano sentito una richiesta d’aiuto dall’appartamento della conduttrice.

Dal punto di vista professionale si era parlato di una grande delusione dopo essere sfumata la conduzione dell’Isola dei Famosi, illazioni che Rodriguez ha poi smentito chiarendo di aver rifiutato questa proposta perché sarebbe dovuta restare troppi giorni all’estero lontana dai suoi figli.

Ora però Belén sarebbe tornata a sorridere sia da un punto di vista personale, avendo recuperato un buon rapporto con i familiari e gli ex, sia da quello professionale poiché tornerà a Tu sì que Vales.