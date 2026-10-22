Antonio Boccuni bodyguard dei Negramaro morto dopo un infarto a 57 anni, "lasci un vuoto incolmabile"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave lutto per i Negramaro. La band e Giuliano Sangiorgi hanno comunicato la morte di Antonio Boccuni, storico bodyguard del frontman. Il decesso, a 57 anni, è arrivato in maniera improvvisa e inaspettata, gettando nel dolore il gruppo e tutti i fan che negli anni avevano imparato a conoscere l’uomo, settimo membro della formazione salentina.

Addio ad Antonio Boccuni, storico bodyguard dei Negramaro

È morto improvvisamente, forse a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Il decesso di Antonio Boccuni ha colpito l’ambiente musicale legato ai Negramaro.

Conosciuto soprattutto per il suo ruolo di guardia del corpo del cantante, che aveva accompagnato nel corso degli anni durante numerosi impegni pubblici. La sua presenza costante lo aveva reso un volto familiare anche per i fan della band.

Il messaggio dei Negramaro

La notizia della morte è stata resa nota ai fan direttamente dal gruppo salentino.

Sui social, infatti, con un carosello di fotografie ritraenti il 57enne, i Negramaro hanno dato il loro saluto a Boccuni.

“Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi”, si legge.

Il cordoglio sui social

Sotto al post dei Negramaro sono arrivati numerosi commenti. A lasciare un messaggio e un pensiero sono stati anche tanti vip.

Da Nek a Jovanotti, passando per Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Aiello, in tanti hanno lasciato un cuore.

Gigi D’Alessio, invece, ha scritto: “Antò, ti ho voluto bene”.

Chi era Antonio Boccuni

Boccuni da anni era l’ombra di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro. Originario di Genova, il suo ruolo era andato ben oltre la semplice protezione personale, trasformandosi in un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca.

Con la sua corporatura imponente, che gli era valsa l’affettuoso appellativo di “gigante buono”, era diventato una presenza familiare e rassicurante per i fan che lo riconoscevano sotto il palco, ai concerti e agli appuntamenti ufficiali.