Antonio Conte e il messaggio ai detenuti a Poggioreale, l'ammissione e il consiglio: "Riconosciamo errori"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonio Conte ha fatto visita al carcere di Poggioreale dove ha incontrato 100 detenuti e altrettanti studenti dell’Università Luigi Vanvitelli, promotrice della rassegna “Unicampania Pensieri di Libertà”. L’allenatore del Napoli ha subito spiegato di non aver deciso di partecipare all’iniziativa per parlare di calcio, bensì per raccontare la sua storia personale e per confrontarsi senza timori e in modo diretto con i suoi interlocutori.

Antonio Conte a Poggioreale: i consigli ai detenuti e agli studenti

Conte, il 15 aprile, è arrivato a Poggioreale intorno alle 15. Ad accoglierlo ci sono stati Giulia Russo (direttrice della Casa Circondariale), Carlo Berdini (provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania), Raffaele Picaro (direttore del dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli e promotore dell’incontro con Giuliano Balbi), Mena Minafra (collaboratrice del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Campania) e Samuele Ciambriello (garante dei detenuti).

Conte, come riportato da La Repubblica, ha dialogato con i detenuti e gli studenti per circa cinquanta minuti, chiarendo di non voler parlare di calcio.

ANSA

“È una chiacchierata. Voglio parlare della mia storia”, ha esordito. “L’errore fa parte del percorso di ogni persona, ma c’è sempre la possibilità di redimersi e tornare sulla strada giusta”, ha aggiunto.

Conte: “Vincere è una sfida eccezionale e dannata”

L’allenatore ha consigliato di “dare sempre il massimo”, confessando che anche a lui è capitato di credere di non farcela. “Ho pensato di mollare – ha raccontato – ma questo è il momento in cui dobbiamo trovare la forza di reagire e rimboccarci le maniche. Lo insegno pure ai miei calciatori. È nelle difficoltà che si migliora. Personalmente ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie”.

Conte ha chiamato sua figlia Vittoria perché ritiene che “vincere è una sfida eccezionale e una dannazione allo stesso tempo”. Ha confidato che quando perde sta male, in quanto prova una sensazione di dolore che, però, “è poi fondamentale per ripartire”.

E come si riesce concretamente a riemergere? “Il lavoro è l’unico modo che conosco. L’allenamento è anche gioia, ma soprattutto fatica. Ed è fondamentale avere disciplina perché la motivazione è momentanea, la disciplina è per sempre e ti fa conquistare i traguardi”.

E ancora: “Ma ricordate un aspetto: il fallimento non è definitivo, poi bisogna rialzarsi. Prima di ogni partita, provo la sana paura di non farcela perché questo atteggiamento mi fa dare sempre tutto”.

Le umili origini e la disciplina ferrea

Conte ha ricordato poi di provenire da una famiglia di origini umili in cui si aveva “il piatto a tavola, ma poco altro”. Suo padre aveva una piccola società calcistica, la Juventina Lecce, dove svolgeva praticamente ogni mansione.

“Il nostro campo era accanto ad un rione difficile di Lecce, quindi io ho conosciuto le difficoltà della strada e alcuni amici hanno sbagliato scegliendo altre strade”, ha dichiarato, ricordando di aver avuto un’educazione dura, “impensabile di questi tempi dove prevale il dialogo”.

“Se facevo a botte per strada, le prendevo poi a casa – ha continuato -. La mia carriera calcistica doveva andare di pari passo con i risultati scolastici. Pure dopo aver debuttato in Serie A, dovevo sottostare a delle regole ferree. Avevo già 16 anni, giocavo nel Lecce, ma la sera dovevo rientrare entro le 22.30. Mio padre mi ha sempre detto che dovevo essere da esempio e non un debosciato. Consentitemi una frase: tempi duri, uomini duri”.

Conte ha infine ricordato Daniele, il piccolo tifoso del Napoli deceduto a gennaio 2025. “Faceva le chemio a Perugia e poi correva a vedere le partite assieme ai genitori. Ha lottato come un leone e questo non lo dimenticherò mai. Vi auguro di avere sempre questa forza”, ha concluso l’allenatore.