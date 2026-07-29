Antonio D'Errico morto a Mesagne nel crollo della tettoia in cantiere, figlio 26enne grave in ospedale

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Una morte sul lavoro che racchiude anche una tragedia famigliare quella accaduta a Mesagne, nella provincia pugliese di Brindisi. Il crollo di una tettoia in cantiere ha causato la morte di un impreditore edile. La vittima si chiamava Antonio D’Errico, aveva 66 anni e, prima di essere travolto, ha cercato di mettere in salvo il figlio.

Il crollo della tettoia a Mesagne

L’incidente si è verificato in una palazzina in via Alimini, nel quartiere Manfredonia del comune di Mesagne, in provincia di Brindisi.

L’immobile era interessato da alcuni lavori di manutenzione e, per questo, protetto da una copertura in legno.

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Attorno alle ore 10:00 di mercoledì 29 luglio, per motivi ancora da accertare, una delle tettoie in legno è franata all’improvviso.

La pesante copertura ha travolto due degli operai che in quel momento stavano lavorando al cantiere.

Antonio D’Errico è morto a 66 anni

Ad aver avuto la peggio è stato Antonio D’Errico, artigiano specializzato nella lavorazione del legno e a capo della ditta edile che aveva in carico la ristrutturazione dell’immobile.

D’Errico aveva 66 anni e tra non molto sarebbe dovuto andare in pensione.

Osservandola dalla strada, l’uomo si era accorto che la struttura stava per cedere e vi è corso incontro nel tentativo di salvare il figlio, che lavorava con lui nell’impresa di famiglia.

Dopo essere riuscito a scansare il corpo del ragazzo dal luogo in cui si sarebbere infranta la tettoria, D’Errico è stato travolto dalle macerie, morendo sul colpo.

Il figlio è ricoverato in gravi condizioni

L’intervento del padre è stato salvifico per il ragazzo di 26 anni, che è riuscito a scampare dal crollo dell’impalcatura.

Il ragazzo, estratto da parte delle macerie, è stato trasferito d’urgenza al vicino ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato, alla presenza del vice questore Giuseppe Massaro e del comandante Antonio Ciracì.

Sono in corso i necessari rilievi e gli accertamenti atti a ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente, avvenuto il giorno dopo la morte di un operaio a Pachino.

In attesa dei risultati degli esami svolti dal medico legale e dell’arrivo del pm di turno, la villetta di via Alimini è stata posta sotto sequestro.

L’intero comune in lutto

Gli inquirenti non hanno ritenuta necessaria un’autopsia. La salma di Antonio D’Errico è stata restituita alla famiglia e i funerali si terranno nella giornata di giovedì 30 luglio, alle ore 17:00 presso la chiesa Mater Domini.

Il comune di Mesagne ha osservato un minuto di silenzio in omaggio al concittadino deceduto, annullando tutte le attività del cartellone estivo.

“Quanto accaduto oggi ci impone, ancora una volta e con dolorosa urgenza, una riflessione sul dramma inaccettabile delle morti e degli infortuni legati al lavoro – sono le parole del sindaco Michele Rogoli – Non possiamo e non dobbiamo abituarci a tutto questo”.