Antonio De Matteo, intervista oltre Lino di Mare Fuori: “La curiosità è l’unica forma di libertà che ci salva”

C’è una parola che attraversa tutta la conversazione con Antonio De Matteo come un filo invisibile, una corrente sotterranea che tiene insieme infanzia e maturità, amore e conflitto, arte e politica. Quella parola è curiosità. Non la curiosità superficiale del gossip, non il desiderio di sapere “chi è” fuori scena, ma la curiosità come postura morale. Come atto di resistenza. Come scelta quotidiana di non restare fermi. Antonio De Matteo in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie non si racconta per compiacere. Non concede brandelli di vita privata per alimentare l’ombra del torbido. Si racconta nei processi, nei dubbi, negli inciampi. Nel senso di colpa che non libera ma appesantisce. Nell’epifania che arriva dopo anni di contraddizione. Nella consapevolezza che l’essere umano non è coerente, e che forse è proprio lì la sua verità. Antonio De Matteo parla della recitazione come di una “colpa dei sensi”. Non terapia, non autoassoluzione, ma strumento per conoscersi di più. Per misurare il proprio confine. Per toccare il male senza farsene divorare. E quando racconta il rischio – quello economico, quello professionale, quello emotivo – non lo fa con retorica eroica, ma con lucidità: la resilienza non è un talento, è una pratica. C’è un passaggio che resta addosso. Quando dice che l’amore non è sostituzione, non è bastone, non è dipendenza. È un “in più”. È libertà. È l’incontro di due individualità che non si annullano. È lì che l’uomo prende il posto del personaggio. E non c’è maschio alfa che tenga. Antonio De Matteo è un attore che rifiuta l’etichetta, che si fa abbracciare, che piange con un amico, che si espone politicamente anche quando sa che potrebbe pagare un prezzo. Perché avere una voce amplificata e non usarla, dice, è un’illogicità quasi patologica. Ma il punto più radicale è un altro. La curiosità, per Antonio De Matteo, non è un vezzo intellettuale. È ciò che impedisce di diventare tossici nell’amore. È ciò che salva dall’inerzia. È ciò che permette di imparare una lingua e scoprire che il mondo cambia forma a seconda delle parole che usi. È ciò che insegna a un figlio non a performare, ma a guardare: Studiare non per dovere ma per allargare lo sguardo. In un’epoca che pretende risposte immediate, identità nette, schieramenti assoluti, Antonio De Matteo rivendica il diritto di non avere risposte definitive. Di dubitare. Di cercare. Di rischiare. Perché la curiosità, alla fine, è l’unica forma di libertà che non si può togliere a un essere umano. E forse è anche l’unica che lo rende davvero tale.

Nella stagione 6 di Mare Fuori, dal 4 marzo su RaiPlay e prossimamente su Rai 2, Lino è un uomo tormentato dagli errori del passato: il tema che sembra definirlo è il senso di colpa. Per lei, che cos’è il senso di colpa? È un espediente per sottrarsi alle proprie responsabilità o rappresenta un’occasione per rimettersi in discussione?

“È una domanda complessa che prevede un ragionamento altrettanto complesso. Il senso di colpa è, innanzitutto, un retaggio culturale. Deriva in larga parte dalla tradizione cristiana ed è alla base del pentimento, nato con finalità elevate. Tuttavia, questa disposizione finisce spesso per permeare l’intera esistenza. Dal punto di vista narrativo, il senso di colpa può diventare il motore di un tentativo di trasformazione: offre l’impulso a migliorarsi, a modificare una condizione personale. Ma, proprio per la sua origine, rischia anche di aggravare le situazioni invece di risolverle. È una consapevolezza maturata nel tempo. Il senso di colpa mi ha accompagnato per molti anni; era un’eredità della mia formazione, soprattutto legata a mia nonna. In famiglia siamo atei, non sono praticante né religioso, ma mia nonna era una cattolica fervente e attribuiva grande peso a questo sentimento. Il problema è che, nel porsi un ideale superiore, il senso di colpa non elabora davvero le responsabilità: ne accresce semplicemente il peso”.

Ha mai provato un senso di colpa legato alla recitazione? Oppure, per lei, la recitazione è sempre stata piuttosto una “colpa dei sensi”?

“La recitazione è una ‘colpa dei sensi’. Non è mai stata motivo di rimorso. Da questo punto di vista mi considero fortunato: non ho mai avvertito un peso, ma piuttosto un richiamo profondo, quasi fisico. È sempre stata un’esperienza sensoriale, un’attivazione continua. Per questo la definisco così. Ed è anche il motivo per cui non potrei rinunciarvi”.

Come è iniziato tutto? È stata un’epifania improvvisa o una consapevolezza maturata gradualmente?

“È stata l’epifania di una consapevolezza cresciuta nel tempo. Da bambino venivo scelto spesso come protagonista nelle recite scolastiche. All’inizio ne ero felice; poi, una volta sul palco, scoppiavo in un pianto incontenibile. Salire su quel palco suscitava un’emozione talmente intensa che allora percepivo come insopportabile. Solo in seguito ho compreso che si trattava del desiderio di essere lì. È un paradosso, ma la contraddizione mi accompagna da sempre. Rappresenta il mio punto di partenza, sia nei personaggi che interpreto sia nella vita. L’essere umano è contraddittorio, eppure coltiva l’illusione della coerenza. Ci imponiamo di essere coerenti, ma questo sforzo può trasformarsi, a volte, in un’ulteriore fonte di senso di colpa. La natura umana è intrinsecamente incoerente: ci si prova, certo, ma la coerenza assoluta resta un ideale difficilmente raggiungibile”.

Cerchiamo coerenza per rispondere alle aspettative degli altri o alle nostre?

“La si ricerca perché, in caso contrario, ci si sente smarriti. Accettare la propria incoerenza permette paradossalmente di avvicinarsi di più a una forma autentica di coerenza, rispetto a quando si vive oppressi dal rimorso”.

Dopo Mare Fuori le sono stati proposti numerosi personaggi oscuri, quasi mefistofelici: penso al padre di L’arte della gioia. Si è mai chiesto se gli altri la percepissero così? Se si fosse creato uno scarto tra la sua identità e l’immagine che arriva?

“Sì, è stata una vera crisi personale. Subito dopo Mare Fuori, quando ho iniziato a vivere stabilmente del mio mestiere, mi venivano proposti quasi esclusivamente ruoli negativi: assassini, figure manipolatrici, personaggi orientati al male. Sempre l’antagonista, sempre la figura mefistofelica. La domanda era inevitabile: mi vedono così? La risposta che mi sono dato è stata affermativa, ed è stata destabilizzante. Più che la risposta in sé, ha pesato il percorso mentale che mi ha condotto a formularla. Poi ho incontrato una persona che mi ha detto: ‘Nella vita non sei così. Sei empatico’. Quell’osservazione mi ha fatto comprendere un aspetto fondamentale: nel rappresentare il male si rischia di cadere nella caricatura, nella didascalia. Invece è necessario entrare in empatia anche con quei personaggi, affinché risultino credibili. Il male non è sempre immediatamente riconoscibile. Se qualcuno assume un atteggiamento platealmente inquietante, lo si individua subito. Ma spesso è vicino, nascosto nella normalità. Conoscerlo in profondità consente agli spettatori di riconoscersi, di non sentirsi soli e, forse, di intervenire su se stessi e sulle proprie relazioni”.

Quando si esplora il male così da vicino, qualcosa resta inevitabilmente addosso. Non ha mai temuto di confrontarsi con quell’ombra?

“La paura esiste, certamente. A salvarmi è stato il flusso costante di domande, il rifiuto di risposte semplici, la ricerca continua. Anche l’educazione ricevuta dai miei genitori ha avuto un ruolo decisivo: mi hanno trasmesso l’abitudine al dubbio, non fine a se stesso, ma orientato alla scoperta. Quando termino un lavoro su un personaggio compio un gesto semplice: una doccia calda seguita da una fredda. Il calore scioglie simbolicamente ciò che ho ‘indossato’; il freddo lo porta via e mi restituisce alla quotidianità. Trattenere quei personaggi rischierebbe di contaminare la vita personale: l’indagine compiuta su di loro deve restare distinta dal percorso interiore come individuo”.

È qualcosa che ha imparato nel tempo con l’esperienza?

“Credo sia nato ancora prima. È stata una fortuna, anche grazie ai miei genitori. Ci sono stati i consueti conflitti tra figli e genitori, ma è soprattutto grazie a loro se ho sviluppato questo dubbio costante: mettere in discussione ogni aspetto della realtà, non per spirito polemico, bensì per desiderio di scoperta. Porsi domande e cercare risposte. Talvolta le risposte arrivano dopo molto tempo; altre volte non arrivano affatto. L’unico elemento su cui si può davvero fare affidamento è il percorso. È lungo il percorso che si costruiscono il carattere, la vita, la direzione. È lì che, con onestà e serenità, ci si può salvare. Pensare di possedere risposte chiare e definitive è ingenuo: appartiene ai supereroi, ai romanzi, quasi alle divinità. Loro hanno certezze; noi no. Accettare questa condizione significa accogliere la propria umanità. Ed è proprio questo il suo valore”.

Ha citato più volte i suoi genitori. Lei nasce e cresce a Caserta; anch’io sono nato e cresciuto a Palermo: contesti e tempi simili, lo stesso mito del “posto fisso”, della stabilità. È stato semplice far comprendere quali fossero le sue aspirazioni?

“Mi considero fortunato. Ho avuto genitori combattivi, anche sul piano sociale e politico. Per loro il posto fisso non rappresentava una garanzia assoluta di equilibrio o realizzazione: poteva essere parte di un percorso, ma ciascuno era libero di scegliere la propria strada. Hanno lavorato a contatto con operai; mio padre nell’amministrazione pubblica, mia madre nel settore privato. Entrambi hanno fatto militanza politica, soprattutto sul versante sociale. È questo che ha inciso maggiormente sulla mia crescita. Non mi hanno mai imposto la ricerca della stabilità lavorativa. Hanno invece insistito sullo studio: qualunque direzione avessi scelto, dovevo studiare. Perché lo studio amplia le possibilità professionali, ma soprattutto offre strumenti per affrontare la vita con maggiore consapevolezza”.

Studio, talento, determinazione, fortuna. Guardando al suo percorso con il senno di poi, quale elemento ha avuto più peso?

“Parlerei di una resilienza inconsapevole che li comprende tutti. Mi veniva riconosciuto un talento; sono stato determinato, talvolta ostinato. Ma tutto ha richiesto tempo. Prima di vivere esclusivamente di questo mestiere ho svolto molti altri lavori. E qui entra in gioco la fortuna. Dopo tentativi, provini, rifiuti e porte chiuse, talvolta accade che qualcosa si apra. C’è stato anche un momento in cui ho pensato di smettere. Eppure, rimaneva una convinzione profonda: questo è ciò che so fare, ciò che posso fare. Era un amore che si trasformava in ostinazione, e un’ostinazione che tornava a essere amore. Un esempio concreto: nel febbraio 2019, pochi mesi prima di essere scelto per Mare Fuori, sono stato escluso da uno spettacolo teatrale perché l’unico non noto al grande pubblico. La produzione aveva posto un veto sulla mia presenza. Tre mesi dopo è arrivata la chiamata per Mare Fuori e da lì è cambiato tutto. In quel periodo avevo deciso di dedicarmi a un’altra attività che mi consentisse maggiore autonomia. Lavoravo con un amico nel settore tecnico-artistico, tra computer e luci sceniche, ambito che mi ha sempre appassionato. Avevo scelto di continuare a tentare, ma senza farne un’ossessione: se fosse accaduto, sarebbe accaduto. Ed è andata esattamente così”.

Quando guardava gli altri avere successo o quando è stato escluso dalla produzione teatrale perché non abbastanza noto, non si è chiesto: perché loro sì e io no?

“È la prima domanda che viene spontanea. Poi però subentra un’altra riflessione: che senso ha confrontarsi continuamente con il percorso altrui? Se invece di guardare il piatto degli altri si osserva il proprio, si comprende che a volte capitano solo sacrifici, altre volte opportunità straordinarie. Può accadere di attraversare periodi difficili, ma non bisogna dimenticare che in altri momenti si è stati favoriti dalle circostanze”.

Avrebbe allora potuto puntare molto sull’immagine: bello, occhi azzurri, fascino evidente. E invece la sua idea di recitazione è sempre andata altrove. Che cos’è per lei l’arte?

“Ho sempre sofferto la bellezza estetica, perché nel nostro ambiente, in Italia, questo aggettivo talvolta viene associato a una presunta superficialità. Molti grandi attori non rispondono ai canoni estetici tradizionali; quando invece li incarnano, il pregiudizio può diventare ancora più marcato. Mi è stato detto più volte: ‘È troppo bello per questo ruolo’. Superare quell’etichetta è diventato uno dei miei obiettivi. L’aspetto può avere un peso, soprattutto in certa produzione televisiva, ed è inutile negarlo. Ma sul set cerco di aggiungere altro: attenzione ai dettagli, analisi delle motivazioni del personaggio, rispetto per la complessità umana. Per me l’arte deve emozionare, in qualunque forma si manifesti. La curiosità è fondamentale: leggere, osservare, studiare, fare esperienza. L’arte non è un’etichetta, è uno sguardo. Ogni elemento deve essere al servizio della verosimiglianza. Anche nel surrealismo occorre una coerenza interna che renda credibile ciò che si racconta. Questo è il mio bagaglio: raccontare con autenticità e non essere ridotto a un’apparenza”.

Molti suoi colleghi definiscono la recitazione terapeutica. Personalmente ho sempre dubitato dell’affermazione. Lei da che parte sta?

“Ritengo che chi la definisce terapeutica, spesso, non abbia intrapreso un vero percorso terapeutico (ride, ndr). La recitazione non cura. Aiuta a conoscersi meglio, a comprendere il proprio modo di stare nel mondo. Ma non risolve i conflitti interiori; talvolta li amplifica. Soprattutto quando si scelgono percorsi complessi, può generare nuove domande, non necessariamente nuove soluzioni”.

Nel porsi nuove domande, che cosa le ha fatto scoprire di sé la recitazione? E cosa le ha fatto allontanare?

“Più che la recitazione in sé, il percorso necessario per sostenerla mi ha rivelato una grande capacità di resistenza. Mi ha sorpreso la disponibilità al rischio. I numerosi rifiuti mi hanno spinto a osare anche nella vita privata. Ho acquistato casa senza certezze economiche, ho chiesto aiuto ai miei genitori, ho acceso un mutuo contando solo su entrate saltuarie. Quando è arrivato Mare Fuori la situazione si è stabilizzata, ma la precarietà resta una componente strutturale di questo lavoro: oggi si è presenti, domani si può scomparire. Quanto a ciò che ho scelto di allontanare, oggi dispongo di strumenti più chiari per riconoscere relazioni che non desidero coltivare: atteggiamenti improntati alla negatività costante, alla dipendenza emotiva, al vampirismo energetico, all’inerzia. Ho imparato a prendere le distanze dalla lamentela sterile e, al tempo stesso, a reagire con decisione alle ingiustizie”.

Da sempre, sceglie di parlare poco della sua vita privata. Proprio ieri, facendo ricerche, sorridevo leggendo che “della sua vita privata non sappiamo nulla, e non se n’è mai saputo nulla”. Secondo lei, che cosa dovrebbe condividere un attore del suo intimo con il pubblico?

“Credo che oggi un attore dovrebbe raccontare soprattutto i processi che mette in atto per svolgere questo mestiere: le ricerche, le difficoltà, le scoperte. Può condividere curiosità, ma senza trasformare la propria vita nel centro dell’attenzione collettiva. L’attore agisce: deve mostrare quell’azione, spiegare come arriva a un risultato. Anche per trasmettere un testimone ai più giovani, offrire stimoli e strumenti. Il fine resta raccontare storie. Se si desidera narrare la propria, lo si può fare attraverso un libro o attraverso il lavoro stesso. Quanto al gossip, mi chiedo quale sia la reale motivazione di tanta curiosità verso la sfera personale. Forse il bisogno di capire l’origine di qualcuno, di valutarne l’integrità. Ma chi può stabilirlo, se non di fronte a fatti oggettivi?”.

Beh, l’idea di redenzione o di riscatto e persino il reato, in qualche modo, diventano spesso parte di una narrazione.

“Le dirò di più: su questo meccanismo molti costruiscono una strategia. Anzi, la maggior parte. Ci sono personaggi pubblici che non hanno molto di sostanziale da offrire e allora inscenano un percorso di redenzione, quasi fosse una maschera: ‘adesso mi redimo’. Questo asseconda anche un’attrazione profonda dell’essere umano verso ciò che è torbido. Siamo affascinati dall’ombra, da ciò che è nascosto. Il gossip funziona così: più la vita privata appare scandalosa o oscura, più suscita interesse. È un’inclinazione diffusa. Ci attrae ciò che sta dietro l’angolo, ciò che non è immediatamente visibile. E su questa dinamica molti costruiscono la propria esposizione mediatica”.

Non esiste anche una motivazione professionale? Le faccio un esempio: qualcuno sostiene di non raccontare nulla della propria vita privata perché un addetto ai lavori deve vederlo neutro, adattabile; se lo percepisce come padre di famiglia, tenderà ad assegnargli sempre quel tipo di ruolo.

“È una posizione comprensibile, ma merita cautela. Può diventare controproducente, perché implica confrontarsi con interlocutori privi di curiosità e immaginazione. Inoltre, così facendo, si finisce per attribuire alla propria vita privata un peso maggiore rispetto alle competenze professionali. In parte, purtroppo, è vero che il sistema funziona anche in questo modo. A chi sostiene questa tesi non posso dare completamente torto. Personalmente ho attraversato momenti di conflitto interiore: mi sono chiesto se avesse senso esporsi in una posizione così scomoda. Ho cercato, per esempio, di far comprendere che non sono ‘solo napoletano’, che posso affrontare registri e dialetti differenti. Esiste una certa tendenza, soprattutto in ambito produttivo romano, a ritenere che gli attori non romani debbano restare entro confini ben delimitati. Ad alcuni è concesso sperimentare, ad altri no. Abbiamo grandi esempi di interpreti capaci di trasformazioni straordinarie (penso a Favino, a Germano, a Marinelli, a Borghi) che possono dimostrare la loro versatilità anche perché vivono nella città del cinema. Per altri è più faticoso. Su questo ho lavorato molto. Ho studiato accenti diversi e mi sono tolto alcune soddisfazioni: mi è stato detto, ad esempio, da un’attrice barese che il mio dialetto risultava sorprendentemente autentico. In un’altra occasione ho avuto l’opportunità di interpretare un personaggio con inflessione settentrionale, esperienza che non mi era mai stata concessa prima. Parlare poco della mia vita privata non è soltanto una scelta identitaria; è anche una forma di impegno professionale. Se certi ruoli non arrivano, occorre conquistarli: preparare materiali, realizzare showreel, dimostrare concretamente ciò che si è in grado di fare”.

C’è però un aspetto della sua vita personale che è noto: è padre. La paternità ha influenzato il suo modo di recitare e il suo sguardo sul mondo?

“Sì, profondamente. Sarò sempre grato a mio figlio. Al di là dei normali conflitti tra genitore e figlio, il suo arrivo ha rappresentato una svolta. Mi ha portato a compiere scelte più lucide anche sul piano professionale. Prima ero concentrato esclusivamente su me stesso. Con la sua nascita la priorità è diventata il suo benessere. Questo spostamento di prospettiva mi ha reso più leggero e, al tempo stesso, più solido. Continuo a studiare e a prepararmi con rigore, ma ho imparato ad affrontare le sfide con un equilibrio diverso. Qui entra in gioco anche mio padre, scomparso alcuni anni fa. Con lui ho avuto un rapporto conflittuale, ma mi ha trasmesso molto. Era una mente brillante, uno studioso straordinario. Tuttavia, non sempre riusciva a tradurre nella vita concreta tutto ciò che aveva appreso: custodiva il suo sapere senza metterlo pienamente a frutto. Quella contraddizione mi ha insegnato qualcosa: ho compreso che chiudersi in se stessi può diventare una corazza che impedisce di fiorire. La paternità mi ha costretto a confrontarmi con la realtà quotidiana, ad applicare principi e ideali nella pratica. Mi ha insegnato ad adattarmi, a uscire dall’autoreferenzialità”.

Il passaggio da figlio a uomo adulto e genitore è stato semplice?

“No, affatto. C’è una consapevolezza che ho maturato nel tempo: si resta figli finché i propri genitori sono in vita. Sono felice che mia madre sia ancora con me: in qualche modo mi sento ‘mezzo figlio’. Nonostante i conflitti, la mancanza di mio padre è forte. In molte occasioni avrei voluto chiedergli un consiglio, un confronto. Anche nei momenti di scontro, rappresentava un punto di riferimento. Diventare genitore è stato impegnativo, ma anche formativo. Cerco di farmi forza ricordando ciò che mi ha trasmesso e di darmi, oggi, quelle risposte che un tempo avrei cercato in lui. Finché i genitori sono presenti, non si smette mai davvero di essere figli. Mia madre, del resto, non manca di ricordarmelo quotidianamente, dalle piccole attenzioni alle raccomandazioni: ‘Copriti!’. Ho quarantasette anni, mantengo un figlio da undici e gestisco una casa in autonomia. Eppure, agli occhi di una madre, si resta sempre bambini. Ed è giusto così”.

Che rapporto ha avuto, nei suoi quarantasette anni, con il sentimento dell’amore? È stato più limpido, più tormentato, più forza propulsiva… che ruolo ha avuto?

“Fino alla fine del liceo e anche negli anni successivi è stato un motore potentissimo: passione, slancio, ma anche tormento. Ho sofferto molto per amore; ho scritto e creato sull’onda di quell’energia. È stato un propulsore creativo. Con il tempo, acquisendo maggiore consapevolezza della mia individualità, ho iniziato a interrogarmi su cosa significasse davvero amare. A un certo punto l’idea romantica che avevo vissuto è diventata un limite. Oggi considero l’amore un valore aggiunto nella vita di una persona. Non è una stampella, non è una sostituzione di sé, non è dipendenza. È condivisione tra due individui autonomi che si scelgono, si cercano, ma non si annullano: quando subentra l’ossessione, si spegne la scintilla che aveva acceso la passione. Dopo una separazione molto dolorosa, ho incontrato una persona in sintonia con questa visione. È tuttora la mia compagna. Tra noi esiste autonomia emotiva: ci sosteniamo quando necessario, ma senza trasformare il sostegno in dipendenza permanente. La dipendenza genera dinamiche tossiche: basta un allontanamento momentaneo perché nascano accuse o recriminazioni. Ho intravisto quel rischio nelle relazioni passate e ho scelto di allontanarlo. L’amore non è tossicità: è libertà condivisa”.

Molti dei suoi personaggi incarnano figure dominanti, quasi maschi alfa. Quanto è stato complesso, crescendo, comprendere che la virilità non coincide con l’assenza di vulnerabilità?

“Non è stato particolarmente complesso, anche in questo caso grazie al contesto in cui sono cresciuto. Ho trascorso molto tempo con mia madre e con le sue amiche: un ambiente prevalentemente femminile che mi ha insegnato l’ascolto e l’apertura emotiva. L’idea dell’uomo dominante è spesso legata a un’ansia da prestazione: dimostrare forza, superiorità, controllo. Non mi sono mai riconosciuto in quel modello. L’aspetto fisico può indurre qualcuno a percepirmi in quel modo (alto, barbuto, imponente) ma mi piace tanto accogliere quanto essere accolto. Non ho difficoltà a mostrare affetto o vulnerabilità: innumerevoli sono gli abbracci sul set di Mare Fuori con Biagio Manna. Ma ricordo, anche, un amico in Spagna con cui, al momento del mio rientro in Italia, mi sono abbracciato e ho pianto a lungo: è stato naturale. Nei ruoli che interpreto cerco di inserire questo rispetto verso l’altro, indipendentemente dal genere. Seguire il dibattito su patriarcato e identità di genere mi aiuta a costruire una riflessione personale. Ogni estremismo rischia di diventare controproducente; ciò che conta è lo scambio, non l’aggressività. L’aggressività è un tratto su cui gli uomini devono lavorare molto: è radicata anche nei gesti quotidiani, perfino nel modo di giocare o competere”.

L’impegno sociale la contraddistingue da sempre. Quanto è importante, per chi svolge il suo mestiere, esporsi e non restare in silenzio?

“È fondamentale. Chi fa il mio lavoro dispone già di una voce amplificata. Molte realtà non hanno la stessa possibilità di essere ascoltate. Questo basterebbe a giustificare una presa di posizione. L’empatia è centrale. Stanislavskij sosteneva che per essere un buon attore bisogna essere una buona persona. Non sempre è così, ma per me l’empatia attivata nel lavoro deve tradursi anche nella vita pubblica. Significa riconoscere i soprusi e dare loro visibilità. Non occorre essere perfetti; ciò che conta è partecipare allo scambio umano. E la base dello scambio è l’empatia. Se qualcosa appare ingiusto, deve trovare una voce. Chi ha visibilità può diventare il megafono di quella voce”.

In un Paese incline a dividere tutto in bianco e nero, senza sfumature, non ha mai temuto ripercussioni professionali per le sue posizioni?

“La paura esiste. Ma è più forte il desiderio di non accettare passivamente ciò che considero ingiusto. L’inerzia e l’indifferenza, l’ignavia, rappresentano una forma di sottomissione. Sono consapevole del mio privilegio: uomo bianco, classe media, vivo del mio lavoro, ho un figlio in salute. Proprio per questo non posso ignorare chi soffre, in Italia o altrove. Penso ai conflitti internazionali, alle crisi umanitarie, a Gaza come in Sudan, ma anche ai lavoratori del nostro settore rimasti senza occupazione. Migliaia di persone hanno dovuto reinventarsi per sopravvivere. Ammiro colleghi che si espongono apertamente, Elio Germano in testa, assumendosi il rischio di perdere opportunità professionali. Se si è privilegiati, si può e si deve assumere una responsabilità maggiore. Mi domando perché il pubblico non pretenda coerenza da chi stima. Se un artista tace di fronte alle difficoltà vissute dagli stessi spettatori che lo sostengono, qualcosa non torna”.

L’ignavia: se Dante dovesse collocarla in un girone dell’Inferno, dove finirebbe?

“Probabilmente tra gli iracondi, o tra chi ha conosciuto l’odio”.

E non tra i lussuriosi?

“Non condivido l’idea che la lussuria meriti l’Inferno: il piacere, quando è condiviso e rispettoso, è una delle esperienze più vitali che esistano. Diventa distruttivo solo quando ferisce qualcuno. In passato ho provato un sentimento di odio molto forte verso una persona che ha tentato di sabotare la mia vita. È stata un’esperienza dolorosa, fisicamente logorante. Se dovessi associare l’Inferno a qualcosa, lo farei a quel tipo di emozione. Per il resto, se penso agli altri peccati, riconosco di essere goloso, ma con misura. Non al punto da meritare una condanna eterna (ride, ndr)”.

Che percorso sta facendo oggi con suo figlio Ernesto?

“Al di là delle logiche della performance imposte dalla scuola o dalle istituzioni, cerco di trasmettergli la curiosità. È ciò che ha guidato anche me. Ho sempre avuto una forte attrazione per le lingue: parlo spagnolo e inglese con scioltezza, e questo mi ha fatto comprendere quanto le distanze culturali siano spesso solo apparenti. Ogni lingua apre una prospettiva diversa: arricchisce il lavoro sui personaggi e amplia lo sguardo sul mondo. Gli spagnoli osservano la realtà in un modo, gli inglesi in un altro. Studiare non dovrebbe essere un obbligo, ma un atto di curiosità. Non perché “lo impone la scuola”, né perché i libri siano l’unica fonte di sapere, ma perché la conoscenza è un esercizio di apertura. La curiosità, in fondo, è ciò che ci rende davvero umani. E poi, da un punto di vista pragmatico, più competenze si acquisiscono, più possibilità si creano. Anche questo è un dato di realtà”.