Antonio Decaro candidato del centrosinistra alle elezioni in Puglia, chi è l'ex sindaco di Bari

Antonio Decaro sarà in corsa per la Regione Puglia. Ad annunciare la candidatura alle elezioni è stato lui stesso, supportato da Elly Schlein a Bisceglie (BAT) in occasione della Festa dell’Unità. Decaro, ricordiamo, è stato il sindaco di Bari ed è europarlamentare. “Da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione”, queste le sue parole per confermare la sua nuova corsa politica.

Enzo Decaro verso le regionali

Venerdì 5 settembre la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha annunciato la candidatura di Antonio Decaro per le elezioni regionali in Puglia.

“Ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative”, ha detto Schlein mentre introduceva l’ex sindaco di Bari. Una possibile candidatura, la sua, nata secondo due condizioni: la prima chiedeva la non candidatura di Michele Emiliano in consiglio regionale in lista PD; la seconda l’assenza di Nichi Vendola dalle liste di Alleanza Verdi Sinistra.

Nel primo caso la condizione è stata rispettata: Michele Emiliano “Ci aiuterà a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo”, ha detto Elly Schlein.

Nel secondo caso, tuttavia, Nichi Vendola ha confermato la sua corsa nelle liste AVS. “Se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione”, ha detto. Antonio Decaro ha accettato la scelta, secondo Il Post.

La prima dichiarazione

Sul palco della festa dell’Unità Antonio Decaro ha rivolto al pubblico queste parole: “La prima cosa che vi voglio dire stasera è ‘scusate’. ‘Scusate’, perché non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane”.

L’ex sindaco di Bari si riferiva, ovviamente, ai rumor su improbabili tensioni con Michele Emiliano e Nichi Vendola. “Da oggi parlerò solo di questo progetto politico”, ha concluso Decaro.

Le elezioni in Puglia

Le elezioni regionali in Puglia si terranno a metà novembre, ma per il momento non c’è ancora una data ufficiale. Secondo quanto abbiamo riportato, in lista con il PD potrebbe candidarsi Antonio Decaro.

Ancora ignoto il nome in quota con il centrodestra, ma tra i papabili spunta il nome di Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Le altre informazioni sono ancora in divenire.

Chi è Antonio Decaro

Nato a Bari nel 1970, Antonio Decaro entra in politica nel 2004 come assessore alla mobilità e al traffico della giunta di Bari durante il mandato di Michele Emiliano dopo un’esperienza come impiegato dell’Anas. Per il suo impegno a Bari viene premiato con il titolo “Amico della Bicicletta” dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB).

Tra i suoi impegni più noti ricordiamo la carica di sindaco di Bari dal 2014 al 2024 ma anche la sua elezione come europarlamentare nel 2024, nelle liste del PD.