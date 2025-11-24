Antonio Decaro vince le elezioni in Puglia e cita Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", la promessa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Antonio Decaro, candidato del centrosinistra e vincitore alle elezioni regionali in Puglia, ha citato Lucio Corsi e la canzone arrivata seconda al festival di Sanremo del 2025 “Volevo essere un duro“, per spiegare il modo in cui fa politica e in cui ha intenzione di governare la Regione. I risultati hanno infatti premiato la coalizione di centrosinistra e Decaro ha superato il 65% dei voti.

Decaro cita Lucio Corsi

In un’intervista successiva alla sua vittoria elettorale in Puglia, il neo presidente della Regione Antonio Decaro ha citato una canzone di Lucio Corsi:

Non sono un superuomo, ho usato una frase di una canzone di Lucio Corsi durante il mio ultimo comizio, non voglio essere un duro, non voglio essere un lottatore di sumo.

ANSA Lucio Corsi

Decaro ha legato la citazione al suo modo di fare politica: “Come abbiamo visto anche durante queste elezioni regionali, io non so fare politica tirando i pugni. Faccio politica cercando di conoscere i problemi dei miei concittadini e provando a dare risposte concrete.”

Decaro rivendica le sue fragilità

Il presidente eletto della Regione pugliese ha quindi rivendicato le proprie fragilità, ricordando alcuni momenti emozionanti della sua campagna elettorale:

Ho le mie fragilità. Mi è capitato di emozionarmi durante questa campagna elettorale e anche di piangere, mi è successo anche durante un comizio, però non me ne vergogno.

Decaro ha quindi continuato “Rivendico le mie fragilità perché è di fragilità che mi devo occupare da presidente della Regione. Di fragilità economiche, sociali e umane. Questo sarà il mio lavoro durante i prossimi 5 anni.”

I risultati delle elezioni regionali

Le elezioni regionali in Puglia sono state vinte dalla coalizione di centrosinistra guidata da Decaro, ex sindaco di Bari, che ha vinto con il 65% dei voti contro il 34% del candidato del centrodestra Luigi Lobuono.

Si votava anche in Campania e in Veneto, dove ci sono stati risultati altrettanto netti. L’ex presidente della Camera Roberto Fico ha vinto nella prima, con il 61% dei voti, superando il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli.

In Veneto invece Alberto Stefani, del centrodestra, ha vinto con poco meno del 64% dei voti, mentre il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo si è fermato al 29%.