Antonio Del Duca, il Lello di Gomorra – Le origini: “Pensavo di non essere abbastanza prima della recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ragazzi che crescono troppo in fretta. Ragazzi che imparano presto a difendersi, a stare attenti, a non fidarsi fino in fondo. Ragazzi che si portano dentro pensieri troppo pesanti per la loro età e che, a un certo punto, finiscono per convincersi di valere meno degli altri. Antonio Del Duca è uno di questi ragazzi. È cresciuto a Napoli, tra la strada, il quartiere, gli amici di sempre e la sensazione costante di poter sbagliare direzione da un momento all’altro. Per anni ha vissuto con l’idea di essere “quello sbagliato”: quello che andava male a scuola, che veniva giudicato, che non riusciva a trovare davvero il proprio posto. Poi la vita lo ha costretto a fermarsi e a confrontarsi con il senso di smarrimento. Quando succede qualcosa di troppo grande, spesso si resta bloccati lì, in quel punto preciso. Si continua a vivere, ma è come se una parte di sé non riuscisse più ad andare avanti. Per Antonio Del Duca, però, è successo altro. In quel momento di rottura è entrata la recitazione. Prima il teatro, poi il cinema, poi i set. Non come un sogno improvviso o una favola da raccontare, ma come una forma di salvezza. Perché recitare, a volte, non significa fingere di essere qualcun altro. Significa avere finalmente il coraggio di guardarsi dentro. Attraverso i personaggi, Antonio Del Duca ha trovato parole che prima non riusciva a dire. Ha scoperto che la fragilità non è una colpa, che si può cambiare, che si può smettere di vivere soltanto per difendersi. E soprattutto ha capito che il passato non deve per forza essere una condanna. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Antonio Del Duca parla di paura, di vergogna, di famiglia, di sogni e di quel bisogno ostinato di sentirsi abbastanza. Ma soprattutto racconta quanto possa essere potente la recitazione quando arriva nella vita di qualcuno che, fino a quel momento, aveva sempre pensato di non meritare nulla. Perché a volte un personaggio non serve a scappare da se stessi. Serve, finalmente, a ritrovarsi.

Che cosa le ha lasciato Lello? Che esperienza è stata?

“È stata per me un’esperienza fantastica, perché mi sono rispecchiato molto nel personaggio. Mi ha lasciato tanti sogni e una speranza in più per continuare in questo mondo”.

Lello, però, non è stata la sua prima esperienza cinematografica. Aveva già avuto un piccolo ruolo nel film Caracas. Perché vuole fare l’attore?

“Perché con la recitazione posso essere me stesso. Non mi sento giudicato per quello che sono”.

Perché? Chi è Antonio?

“Una persona molto buona, ma si lascia trascinare facilmente, in quasi ogni situazione, proprio perché è troppo buono. Antonio è un po’ come Lello”.

Lello le ha lasciato tanti sogni. Qual è il più grande?

“Il mio sogno più grande, come ho scritto anche sui social, è vedere finalmente i miei genitori felici per quello che faccio. Sono sempre stato il classico scugnizzo napoletano. Quand’ero piccolo, frequentavo il mio quartiere vivendolo giorno dopo giorno in tutte le sue sfumature. Crescendo, però, ho capito che esistono strade diverse e alternative, con prospettive differenti da quelle che hanno intrapreso anche alcuni dei miei amici d’infanzia”.

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In che quartiere è cresciuto?

“Materdei, molto vicino alla Sanità. È uno di quei quartieri in cui molti ragazzi vivono ancora la strada: commettono gli stessi errori che facevo da piccolo, lasciandosi trascinare. Succede spesso a Napoli, in tante città italiane e, in generale, ovunque nel mondo. Ci si lascia prendere dall’euforia di guadagnare qualche soldo in più oppure dall’adrenalina di piacere alla ragazza attratta dal malessere. Nel mio caso è solo con il tempo che ho capito che si tratta soltanto di sciocchezze, di comportamenti forse infantili che non permettono alcuno sbocco”.

Continua a parlare di errori. Che cosa le è successo?

“A sedici anni ho avuto un incidente che ha cambiato totalmente la mia percezione sulle cose. Come le accennavo, ho trascorso molto tempo per strada, rientravo tardi e frequentavo persone che facevano scelte molto diverse da quelle a cui ero abituato anche in famiglia. Ma è grazie a quello che mi è accaduto che oggi posso raccontare il mio percorso con serenità”.

Come è entrata la recitazione nella sua vita?

“Dopo quell’incidente, ho conosciuto Ciro Burzo, che poi ho ritrovato sul set di Gomorra – Le origini. È stato il mio educatore, colui che mi ha fatto appassionare al teatro e al cinema. Ho frequentato per un paio di mesi il Nuovo Teatro Sanità, che poi è stato chiuso. È lì che ho cominciato a prendere parte ai primi laboratori teatrali con i ragazzi più piccoli del quartiere. Mi è sempre piaciuto aiutare gli altri forse perché ho provato in prima persona cosa significhi non avere un punto di riferimento. I miei genitori ci sono sempre stati, ma mi mancava una figura, un amico o un fratello maggiore che avesse vissuto la strada e potesse spiegarmi che cosa fosse giusto e che cosa fosse sbagliato. Grazie a Ciro e alla recitazione, è cambiata anche la mia indole: sono diventato molto più pacifico e ho potuto elaborare quanto mi era accaduto. Ero profondamente scosso ma Ciro mi ha aiutato a riflettere su me stesso e a capire chi volessi davvero diventare”.

Ricorda il primo consiglio che le ha dato Ciro Burzo?

“Il consiglio più importante è arrivato dopo che ero stato scelto per Caracas. Poco prima ero stato assunto nel bar dove lavoro ancora oggi, alle Catacombe di Napoli. Molte persone del quartiere mi fermavano e mi dicevano che ero lì grazie a Padre Antonio Loffredo e a Ciro ma io non volevo essere visto come un raccomandato. Andai da Ciro e glielo dissi. Lui mi rispose che quel posto me lo ero guadagnato. Penso che sia stato uno dei consigli più importanti che abbia ricevuto”.

La sua famiglia, tuttavia, a differenza di come accade altre volte, è sempre stata presente.

“Mio padre, mia madre e mia sorella, più piccola di me, non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. In articolar modo mio padre: mi ha insegnato che per portare il pane a casa bisogna lavorare e sudare. Mio padre è un dipendente, torna a casa alle nove di sera stanchissimo e, nonostante questo, non fa mai mancare l’affetto a tutti noi. Da un lato, mi piacerebbe essere come lui. Dall’altro, no: mio padre lavora dalle otto del mattino alle nove di sera, e quella non è la vita che vorrei fare”.

Quale vita vorrebbe fare?

“Vorrei realizzare tutti i miei sogni. Non mi spaventerebbe lavorare dalle otto del mattino alle nove di sera ma vorrei farlo su un set cinematografico oppure in televisione, in qualcosa che mi piace davvero fare e che sento vicina a me”.

Quale pensa sia il valore aggiunto che Antonio Del Duca porterebbe al cinema o in tv?

“Secondo me, la semplicità e la naturalezza che riesco a trasmettere a un personaggio, fino a farlo diventare mio, anche se non lo è. Un po’ come è successo con Lello: Lello è molto Antonio. Anzi, Antonio è molto Lello. È molto legato alla famiglia e agli amici. Anche quando compie scelte che non vorrebbe fare, le compie per il bene delle persone a cui vuole bene”.

Che cosa le ha insegnato stare su un set?

“Da Caracas ho imparato poco, perché ero molto piccolo e sono stato al lavoro solo sette giorni. Grazie all’esperienza di Gomorra – Le origini, ho invece imparato a relazionarmi con persone che non fanno parte della mia vita quotidiana. Sul set divento molto più serio. So essere divertente quando è possibile, ma resto sempre professionale. Come persona, il set mi ha insegnato che bisogna credere molto in se stessi e che esistono persone straordinarie. Mi ha insegnato che l’amore che si può mettere in un lavoro o in una passione non è mai abbastanza”.

Prima non credeva in se stesso?

“No, per niente. Anche alcuni parenti, non mi guardavano di buon occhio per via delle mie abitudini. Per loro, nel mio piccolo, non avevo nulla di positivo. Il loro giudizio mi feriva ma ho ora imparato che il primo vero grande ostacolo da superare è l’avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. E io ora ci credo in me”.

Gomorra – Le origini è stato un successo, però continua a lavorare al bar. Perché?

“Perché anche al bar mi sento me stesso. Sto con amici fantastici, ragazzi che hanno vissuto come me la strada e l’hanno fortunatamente abbandonata. Mi sento vivo in quel posto. Lo sento mio”.

Ha lasciato anche la scuola a diciassette anni. Perché?

“Andavo male, soprattutto in matematica. Mio padre andò a un colloquio con i professori e l’insegnante di matematica disse, davanti a me, che se avessero voluto fare il bene di loro figlio avrebbero dovuto mandarlo a lavorare, perché la scuola per lui era inutile. Da quel momento, la scuola ha perso valore ai miei occhi. Una frase che forse un vero insegnante non avrebbe dovuto dire. Ma a me molto spesso viene la voglia di tornare a studiare. Ne parlo anche con la mia ragazza, che frequenta invece il quinto anno. Le dico sempre che è fortunata. Se tornassi indietro, non ascolterei mai quella professoressa”.

Eppure, ha sempre fatto di testa sua. Non poteva anche in quel caso farlo e non ascoltare quelle parole?

“Già, è stata l’unica volta e ho scelto male. Devo dire anche che tutte le altre professoresse, dopo quello che mi è successo, mi chiamarono preoccupate. Mi invitarono anche a scuola per salutarmi. L’unica che non mi chiamò fu proprio quella professoressa. Andai poi un giorno a scuola di mia iniziativa. Incontrai tutte le professoresse al bar dell’istituto e fu uno dei giorni in cui mi sono sentito più amato. Però ho avvertito quell’affetto solo in quel momento, perché mi era accaduto qualcosa di grave”.

Si è totalmente ripreso da ciò che ha vissuto?

“Non del tutto. Ogni tanto ho ancora qualche sbandamento, ma psicologico non comportamentale. A volte ripenso ancora a quella giornata. TikTok, ad esempio, ripropone contenuti che fanno tornare in mente certe persone e situazioni. Ma se non mi fosse successo tutto quello non avrei conosciuto Ciro, non avrei lavorato al bar delle Catacombe, non avrei fatto Caracas e non avrei girato Gomorra – Le origini”.

Che rapporto ha oggi con se stesso?

“Secondo me sono ancora al settanta per cento della comprensione di me stesso. Mi è mancata forse la spensieratezza che hanno avuto tanti ragazzi della mia età. La mia famiglia c’era e c’è ma, quando si vive qualcosa di più grande di sé, a volte ci si perde mentalmente. Anche se le persone ci sono, si fa finta che non ci siano. Le si trascura. Si ha sempre quel pensiero in testa e, anche se non è del tutto negativo, portarselo dietro troppo a lungo fa stare male”.

Tiene molto per sé i suoi pensieri?

“Sì, per la maggior parte sì, perché ho paura di essere giudicato. Riesco ad aprirmi solo con la mia fidanzata, i miei genitori e mia sorella. E mi basta”.

E sul lavoro?

“Sul lavoro c’è una fiducia diversa. Non tutti si aprono davvero. Anche con il mio agente, Matteo Cruciani, di cui mi fido ciecamente, non credo che ci racconteremmo tutto”.

Oggi che cosa le fa paura?

“Arrendermi. Sarebbe una sconfitta. Per me sarebbe come dare la vittoria all’Antonio di prima, quello che aveva altri pensieri. Invece voglio far vincere l’Antonio di oggi”.

C’è qualcosa che non vorrebbe si dicesse di lei?

“No. Voglio che si dica tutto, perché vorrei che la mia storia potesse essere un esempio per i ragazzi di oggi”.

Che cos’è per lei la speranza?

“La speranza è davvero l’ultima a morire. Anche quando si tocca il fondo, c’è sempre una piccola mano pronta ad aiutarti a risalire. Oppure si trova la forza di aggrapparsi a se stessi e rialzarsi da soli”.

Che cosa ha pensato quando si è rivisto in televisione?

“Ho pensato di aver fatto un buon lavoro, ma anche che posso fare ancora meglio. Mi è piaciuta la naturalezza che ho dato al personaggio”.

Che cosa pensa avrebbe potuto fare meglio in Lello?

“Anche quella naturalezza di cui sopra avrebbe potuto essere ancora più forte. Ci sono stati piccoli gesti del viso che non mi sono piaciuti. Se potessi rifarlo, cambierei alcuni dettagli”.

Se la sua stanza potesse raccontare Antonio, che cosa direbbe?

“Direbbe che sono un ragazzo pieno di sogni. Racconterebbe che ho pianto molto e che ci sono stati giorni che sembravano non finire mai, perché stavo male. Ma racconterebbe anche di tanti giorni in cui ridevo, ero felice e cambiavo”.

Per che cosa piangeva?

“Perché pensavo di non farcela, di non essere abbastanza”.

E per che cosa rideva?

“Perché forse ce la stavo facendo. Anzi, perché ce la sto facendo”.

Che cos’è per lei il successo?

“Vedere mia madre e mio padre spensierati. Li ho visti affrontare alti e bassi, momenti di rabbia e di tristezza. Però ci sono stati anche momenti di felicità indescrivibile, come vedermi sul grande schermo, vedere il mio volto sul Duomo di Milano, al cinema o sui giornali”.

Qual è stato il complimento più bello che ha ricevuto da loro?

“Che sono per loro un orgoglio”.

È molto severo con se stesso. Come si vede allo specchio?

“Oggi mi vedo molto più felice e molto più spensierato. È bellissimo vedermi così, perché non ha prezzo. Vedo felici le persone che amo, la mia ragazza e la mia famiglia, e questo mi fa stare bene”.

C’è un ruolo che le piacerebbe interpretare in futuro?

“Mi piacerebbe interpretare un ragazzo con la sindrome di Down, perché è un mondo completamente diverso. Oppure un ragazzo trans, per raccontare emozioni e sofferenze differenti. Vorrei mettermi alla prova con qualcosa che non mi somigli, che non sia io”.

Dove trova oggi l’ispirazione?

“In me stesso e guardando molti film. Penso che ci siano persone partite da situazioni anche peggiori della mia e che oggi sono un nome. Allora mi chiedo: se ce l’hanno fatta loro, perché non dovrei farcela anch’io?”.