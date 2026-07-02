Antonio Di Pietro candidato sindaco di Milano, l'ex pm replica all'ipotesi: "Non sono disponibile"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Antonio Di Pietro non sarà candidato sindaco a Milano. A dare la notizia è stato proprio l’ex pm di Mani Pulite: “Ritengo conclusa la mia esperienza istituzionale e politica, occorre dare spazio al nuovo”, ha detto il fondatore di Italia dei Valori. A indicare il nome di Di Pietro per palazzo Marino era stata l’ex ministra del Turismo Daniela Santanché, mentre l’attuale primo cittadino Beppe Sala lo aveva definito “un galantuomo”.

Di Pietro candidato sindaco di Milano, la risposta

In vista delle elezioni amministrative 2027 a Milano, in risposta a un’indiscrezione che ha iniziato a circolare con insistenza è arrivata alla fine dal diretto interessato.

Antonio Di Pietro non sarà candidato sindaco a Milano, né per il centrodestra né per il centrosinistra.

Lo ha detto lui stesso, a Milano Quotidiano, commentando proprio le voci che avevano iniziato a girare sul suo conto: “Ritengo conclusa la mia esperienza istituzionale e politica“, ha detto.

Di Pietro: “Dare spazio al nuovo”

Di Pietro, che ha definito la sua una “scelta personale”, è stato molto chiaro e netto sull’argomento.

“Dopo aver fatto il magistrato, il ministro, il deputato e il senatore occorre dare spazio al nuovo”, ha spiegato l’ex pm di Mani Pulite.

Poi il fondatore del partito L’Italia dei Valori ha aggiunto: “Per rispetto della mia famiglia ritengo chiusa la mia esperienza politica e istituzionale e terminata questa fase della mia vita. Il problema è a monte e non politico e riguarda la terza fase della mia vita”.

Le parole di Santanchè e Beppe Sala

Di Pietro non ha affatto snobbato una sua eventuale candidatura, anzi: “Ringrazio chi ha fatto il mio nome, come l’ex ministra del Turismo, Daniela Santanché, e anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala“, ha detto.

Proprio Daniela Santanchè era stata la prima a fare il nome dell’ex pm per Palazzo Marino, lato centrodestra: “Di Pietro è stato ministro, leader di partito, senatore, conosce Milano e le sue problematiche. È stato in prima linea nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Per questo credo che sarebbe un valido candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative”, aveva scritto sui social l’ex ministra.

L’attuale sindaco, Beppe Sala, aveva invece così commentato l’ipotesi: “Politicamente faccio fatica a giudicarlo perché è parecchio che non fa politica. Però ritengo Antonio Di Pietro, con cui ho un rapporto non costante, un galantuomo”.