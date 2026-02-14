Antonio Di Pietro contro Nicola Gratteri, i suoi attacchi a chi vota SÌ al referendum sarebbero "una tecnica"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il referendum sulla Giustizia si avvicina e i toni si fanno sempre più caldi. L’ex magistrato Antonio Di Pietro va all’attacco del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che aveva accostato i sostenitori del SÌ a “indagati, imputati e massoneria deviata”, salvo poi correggere parzialmente il tiro. Secondo Di Pietro, Gratteri sa esattamente quello che dice e dietro le sue parole si cela una chiara strategia comunicativa.

Di Pietro commenta le parole di Gratteri

“Penso che Gratteri parli alla pancia dell’opinione pubblica. La sua logica è: purché se ne parli, a prescindere dal merito. L’obiettivo è che sulle sue parole si ritorni, amplificandone l’effetto”, ha dichiarato l’ex magistrato di Mani Pulite nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio.

“È una tecnica“, ha confermato Di Pietro. “Ed è uno dei motivi per cui io non entro mai in conflitto con lui: non vedo perché raddoppiargli la visibilità”.

Sarebbe questa la “tecnica-Gratteri”, secondo Di Pietro: “Lui non butta la palla a caso, ma in mezzo al campo. Di modo che tutti, poi, ci corrano su a giocare”.

Il riferimento di Gratteri al voto di imputati e indagati al referendum sulla Giustizia sarebbe un caso emblematico di tale comportamento.

Gratteri e la politica

Alla domanda se secondo lui Gratteri intenda fare politica, arriva una risposta secca: “Non credo proprio”.

Il perché: “Un magistrato ha più potere di un qualsiasi politico”, ha specificato Di Pietro. “Se avesse ambizioni di quel tipo, sarebbe un’involuzione, non un’ascesa”.

Di Pietro, in ogni caso, riconosce a Gratteri una certa dose di onestà intellettuale, seppure con luci ed ombre: “Gratteri crede in ciò che dice. E, tengo a dirlo, è una persona che sul piano professionale stimo pur non condividendone l’operato. Per me è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. È un uomo che ha fatto molto per stanare il crimine. Ma la sua è stata una pesca a strascico che ha tirato dentro tanti innocenti”.

Di Pietro e lo “stato di grazia” di Gratteri

All’intervistatore che chiedeva se Gratteri sia “senza vergogna”, Di Pietro ha risposto in questi termini: “Non c’entra la vergogna. Soprattutto perché non si prova vergogna quando s’è raggiunto, come lui, uno stato di grazia. Stato che, devo riconoscere, è lo stesso che toccò a me ai tempi di Mani pulite”.

Secondo Antonio Di Pietro, Nicola Gratteri “sa che verrà creduto a prescindere” qualsiasi cosa dica.