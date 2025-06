Antonio Filosa Ceo di Stellantis punta su Monica Genovese, Davide Mele ed Emanuele Cappellano: chi sono

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si allarga la squadra di Stellantis. Il nuovo Ceo Antonio Filosa ha annunciato i nomi di altre tre italiani che contribuiscono a completare la sua squadra: si tratta di Davide Mele, Monica Genovese ed Emanuele Cappellano. Filosa li ha scelti per la loro “competenza ai massimi livelli”, come ha dichiarato in una nota dell’azienda.

I nuovi professionisti nella squadra di Stellantis

In un comunicato stampa pubblicato lunedì 23 giugno sul sito ufficiale dell’azienda Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato, ha annunciato i nuovi componenti della squadra di Stellantis.

Tra i professionisti elencati ci sono altri tre italiani: Davide Mele, Monica Genovese ed Emanuele Cappellano. I nuovi manager, scrive Filosa, sono stati scelti per la loro “profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti”.

Fonte foto: ANSA Il nuovo Ceo di Stellantis Antonio Filosa ha svelato i nomi del team rinnovato dell’azienda: tra i professionisti spuntano altri tre italiani

Il punto di forza è la “competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro”, ha aggiunto Filosa.

Come sottolinea Ansa, con questa nuova squadra l’azienda mantiene un’impronta per la maggior parte italiana.

Tre italiani nella leadership: chi sono

Nel suo lungo elenco dei nuovi membri della leadership, Antonio Filosa ha riportato i campi d’azione di ciascuno. Davide Mele dirigerà l’area Product Planning. È laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino e ha ricoperto vari ruoli all’interno del Gruppo Fiat.

Monica Genovese, anche lei laureata al Politecnico di Torino, è stata nominata Responsabile dell’area Purchasing. Nel 1995 è entrata nel Gruppo Fiat. Emanuele Cappellano, laureato in Economia Aziendale a Venezia, sarà il Responsabile per il Sud. È stato Ceo di Jeep.

Chi è Antonio Filosa

Con questa squadra rinnovata e al completo Antonio Filosa proseguirà ad occuparsi del mercato nel Nord America. Filosa, come anticipato, è il nuovo amministratore delegato di Stellantis.

Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano, nel 1999 è entrato nel Gruppo Fiat nel quale contesto si è occupato delle Americhe del Nord e del Sud. È stato anche responsabile dei marchi Maserati e Alfa Romeo in America Latina rispettivamente nel 2018 e nel 2016.