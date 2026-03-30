Antonio Iovine, nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Ho trovato nella recitazione un’altra possibilità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che arrivano al cinema per vocazione, e altri che ci arrivano per necessità. Antonio Iovine appartiene alla seconda categoria, quella più fragile e insieme più potente, perché porta sullo schermo qualcosa che non si può costruire: l’urgenza. In La salita, esordio alla regia di Massimiliano Gallo al cinema dal 9 aprile con Fandango, interpreta Davide, il “cattivo”, il ragazzo che incarna la tensione, la rabbia, la resistenza al cambiamento dentro il carcere minorile di Nisida. Ma è proprio attraverso il teatro, cuore pulsante del film, che quel personaggio comincia a incrinarsi, a lasciare spazio a una possibilità diversa. Il film racconta una storia ispirata a fatti reali: nei primi anni ’80, mentre alcune detenute vengono trasferite nel carcere maschile di Nisida, l’intervento di Eduardo De Filippo introduce il teatro come strumento di riscatto, creando un corto circuito emotivo e umano tra ragazzi che fino a quel momento non avevano mai avuto alternative. È lì che si gioca tutto: non nella redenzione facile, ma nella scoperta di uno spazio nuovo, dove potersi vedere diversi. Dentro questo movimento si inserisce Antonio Iovine, con una presenza fisica e istintiva, lontana da qualsiasi costruzione accademica. Il suo Davide non è un antagonista “di funzione”, ma un ragazzo che somiglia pericolosamente alla realtà da cui proviene. E quando parla della recitazione come “via di fuga”, non è una formula: è una dichiarazione precisa, quasi necessaria. Quella di Antonio Iovine, come racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è una traiettoria ancora aperta, fatta di lavoro operaio, sacrifici, disciplina e una fiducia ostinata che non ha niente di ingenuo. In un film che parla di seconde possibilità, la sua presenza sembra ricordare che, a volte, la possibilità più difficile è semplicemente restare, resistere, e provare a diventare altro.

Ha avuto altre esperienze cinematografiche in passato?

“Quando ero più piccolo, ho fatto alcune esperienze ma non così importanti come quella per il ruolo di Davide il cattivo nel film di Massimiliano Gallo: ho recitato in RazzaBastarda con Alessandro Gassman e poi in Squadra Mobile con Giorgio Tirabassi. Poco più di qualche comparsata ma nulla di continuativo”.

Ora però qualcosa è cambiato, è cresciuto. Come si è avvicinato al personaggio di Davide? Che cosa l’ha colpita?

“Il personaggio mi piace molto, soprattutto perché trovo stimolante interpretare un antagonista. Devo essere sincero: mi diverte. In questo caso, però, si tratta di un personaggio che parte come negativo e, alla fine, evolve in senso positivo. Questo cambiamento è legato al fatto che il teatro, all’interno del carcere di Nisida, riesce ad avvicinare questi ragazzi e a farli entrare in relazione tra loro; anche il mio personaggio segue questo percorso”.

Il teatro diventa per loro quasi una forma di terapia, una via d’uscita. Per lei che significato ha avuto la recitazione?

“La recitazione ha avuto un grande valore anche sul piano personale. È stata una vera e propria via di fuga da tutto ciò che mi circondava”.

A che cosa si riferisce esattamente?

“Mi riferisco soprattutto a situazioni difficili. Proprio grazie alla recitazione ho trovato uno spazio in cui incanalare diversamente le mie energie. Anche frequentare ambienti diversi da quelli abituali mi ha aiutato molto”.

Ph: Anna Camerlingo / Ufficio stampa: Zaccaria Communication

Napoli è ancora la sua città. Che rapporto ha oggi con Napoli?

“Napoli mi piace moltissimo. Sono andato via diverse volte per lavoro, anche per occupazioni che non avevano a che fare con la recitazione. Nonostante questo, però, sento sempre qualcosa che mi spinge a tornare. Non è solo la famiglia: è qualcosa che non saprei spiegare. Per me Napoli è la città più bella del mondo, ha qualcosa che mi tiene legato a lei”.

La sua famiglia come ha accolto la scelta di dedicarsi alla recitazione?

“In realtà sono stati proprio i miei genitori a spingermi verso il teatro. Ho iniziato da piccolo, mi sono appassionato e ho continuato. A un certo punto, però, la vita mi ha messo davanti a diversi imprevisti e ho dovuto interrompere. Crescendo ho ripreso, e proprio grazie alla recitazione ho trovato di nuovo una via d’uscita, che mi ha anche spinto a riprendere gli studi”.

Perché aveva lasciato la recitazione?

“Ho attraversato problemi familiari molto pesanti. In quel periodo mi sono sentito molto spaesato. Non avevo una figura di riferimento che mi guidasse o mi orientasse nelle scelte, quindi agivo d’istinto. Probabilmente è stato il mio errore più grande Ma grazie a Dio sono qui”.

È una persona credente?

“Sì, lo sono. Oggi questo aspetto nelle giovani generazioni si è un po’ affievolito, ma per me è importante e non me ne vergogno affatto. Sono fatto così, sono me stesso. Pratico saltuariamente e vado anche in chiesa. Posso dire che la fede mi ha aiutato molto in diverse situazioni difficili”.

Recitazione e fede hanno secondo lei qualcosa in comune?

“Sì, perché in entrambi i casi è necessario credere davvero in ciò che si fa”.

E lei ha avuto fiducia anche in Massimiliano Gallo, alla sua prima regia?

“Assolutamente sì. Lo conoscevo già, quindi quando l’ho visto al provino non ho avuto dubbi: sapere che c’era Massimiliano Gallo mi ha rassicurato. Del suo modo di lavorare mi ha colpito la spontaneità. Riesce a modificare le scene in un attimo, con una naturalezza sorprendente. È una capacità che ancora non possiedo, ma che sto cercando di sviluppare”.

Questo mestiere comporta molta precarietà. Come la gestisce?

“Ho già fatto i conti con questa realtà. Mi sono organizzato: nel frattempo lavoro e non concentro tutte le energie in un’unica direzione. Credo sia importante avere anche un’altra occupazione che sostenga quella principale”.

Che lavoro svolge?

“Faccio l’operaio. Ho sempre lavorato, anche svolgendo mansioni molto faticose, che non sempre desideravo fare. Non me ne vergogno, anzi, lo considero motivo di orgoglio. Ho cominciato a lavorare già a diciotto anni. Il primo lavoro è stato come demolitore ed è stato molto duro. Poi ho fatto anche il muratore, un’altra esperienza impegnativa. Erano le opportunità disponibili e le ho accettate senza lamentarmi”.

Che cosa le ha insegnato la fatica?

“Che molti giovani oggi non conoscono davvero il valore del lavoro. Non sanno cosa significhi svegliarsi alle cinque del mattino. Per esempio, per sei mesi a Roma mi alzavo alle cinque, lavoravo fino al pomeriggio, poi andavo in palestra e infine a dormire: questa era la mia routine”.

Riesce comunque lavorando a trovare tempo per la recitazione?

“Sì, riesco a ritagliarlo. Leggo, studio a casa e cerco di prepararmi”.

Quale pensa sia il sacrificio più grande che questo mestiere richiede?

“La precarietà, anche perché rende difficile immaginare una stabilità familiare. Non provengo da una famiglia benestante, quindi devo lavorare. Sono fidanzato e la mia compagna è sempre stata consapevole della situazione: invece di allontanarsi, mi ha sostenuto. Mi ha incoraggiato a stare tranquillo, dicendomi che ce la farò e che lei sarà al mio fianco. Se oggi faccio questo, lo devo a mia madre e a lei. Mia madre è la persona che mi ha cresciuto. Mio padre, per un periodo, è stato assente”.

Molti ragazzi raccontano storie simili alla sua. Secondo lei si può comunque riuscire a realizzarsi?

“Sì, dipende da come si affrontano le situazioni. Se si reagisce con determinazione, si può riuscire; se invece ci si lascia andare, non si costruisce nulla”.

Che cosa le dà la certezza di riuscirci?

“Mia madre, la mia compagna e la fiducia che ho in me stesso. Sono loro a darmi una spinta decisiva”.

Che cosa significa per lei “farcela”?

“Raggiungere un punto in cui ci si sente psicologicamente realizzati. In questo momento non so ancora con precisione che cosa sto cercando, ma sono certo che lo riconoscerò quando lo troverò”.

La notorietà la affascina o la spaventa?

“Mi affascina, senza dubbio. Credo che valga per la maggior parte delle persone: chi sostiene il contrario non è del tutto sincero”.

Nel frattempo, però, lavora e studia. La recitazione occupa il suo tempo libero, ma si dedica anche ad altro?

“Vado anche in palestra. Mi piace mantenermi in forma. Ho un rapporto positivo con il mio aspetto fisico. Ho sempre praticato sport come boxe e kickboxing e, nonostante alcuni infortuni, non mi sono mai fermato. Di recente ho avuto un infortunio al polso ma non mollo: ho iniziato subito la riabilitazione e sono tornato in palestra. Mi piace restare attivo”.

Che cosa rivela questo aspetto di lei?

“Che metto il cento per cento in tutto ciò che faccio”.

I ragazzi del film La salita si muovono in un contesto molto particolare, quello del carcere di Nisida. Dal suo punto di vista, che ambiente è il carcere?

“È un ambiente triste, perché costringe a stare lontani dalla famiglia. L’aspetto più difficile è proprio questo”.

Secondo lei qual è il limite del carcere?

“È una domanda complessa. Ognuno vive il carcere in modo diverso e ogni situazione andrebbe valutata singolarmente: bisognerebbe capire perché una persona ha commesso un reato e quali sono state le cause. Ci sono però anche casi diversi, come quelli di chi ha commesso reati molto gravi, per esempio violenze o molestie sui bambini. In questi casi il discorso cambia radicalmente: non credo ci sia molto margine di intervento. Per altri, invece, un percorso è possibile, perché le persone possono rendersi conto degli errori commessi. E l’arte può aiutare, come insegna De Filippo”.

Ha lavorato con coetanei ma anche con attori già affermati. È stato facile relazionarsi, soprattutto a livello professionale?

“Sì, mi relaziono facilmente con tutti. All’inizio ero un po’ disorientato, è normale, ma poi mi sono adattato bene e ho imparato molto. C’è una lezione che reputo più importante di tutte: bisogna arrivare preparati. Una volta sono stato rimproverato da Massimiliano Gallo perché avevo dimenticato le battute. È stata un’esperienza che mi ha segnato, l’ho vissuta come un richiamo paterno e mi è servita molto. È stato giusto così”.

Il film è ambientato negli anni ’80. I costumi l’hanno aiutata a entrare nel personaggio?

“Sì, assolutamente. Gli abiti aiutano molto nell’immedesimazione: il look, i capelli, il modo di vestire, tutto contribuisce. Mi sono sentito diverso, quasi come se non fosse più io: avevo tutti i tatuaggi coperti ed ero completamente immerso nel personaggio”.

Se fosse uno spettatore, cosa penserebbe alla fine del film?

“Penserei che Eduardo sia un grande uomo, perché ha dato una possibilità a ragazzi che di solito vengono esclusi, permettendo loro di rimettersi in gioco”.

Eduardo è stato un mito per molte generazioni. I ragazzi della sua età, invece, quali riferimenti hanno?

“Personalmente guardo poco il cinema italiano e molto quello americano. Tra gli attori che apprezzo di più c’è Jake Gyllenhaal: ho visto quasi tutti i suoi film e trovo il suo modo di recitare straordinario”.

Che cosa la colpisce di lui?

“Innanzitutto, ha una presenza che cattura lo sguardo. Quando recita è difficile distogliere l’attenzione. Inoltre, interpreta ruoli molto diversi tra loro. Anche se non ha vinto premi importanti, lo considero un attore eccellente. I riconoscimenti, a mio avviso, non sempre rispecchiano il merito”.

Quando guarda un film, che cosa cerca?

“Cerco elementi in cui riconoscermi. Spesso mi capita di imparare i monologhi dei protagonisti e recitarli da solo a casa”.

Le è successo con qualche attore in particolare?

“Sì, con Cillian Murphy in Peaky Blinders. Ho studiato diversi suoi monologhi e li recitavo da solo, anche a letto, arrivando a emozionarmi”.

Se lei dovesse descriversi attraverso tre opere, quali sceglierebbe?

“Sicuramente Peaky Blinders, poi la serie Vikings e infine la saga dei Pirati dei Caraibi, per il carisma del protagonista. Mi attraggono molto i personaggi carismatici”.

Che rapporto ha oggi con l’amore? Com’è, per lei, l’amore ideale?

“È un sentimento che oggi vivo serenamente. In passato, invece, è stato più complicato: non avevo mai incontrato una persona capace di comprendermi fino in fondo. E l’amore ideale è semplice: significa comprendersi, riconoscere le esigenze e i contesti dell’altro e venirsi incontro”.

Si è sempre sentito compreso nella vita?

“Non molto. Al di fuori della famiglia, non mi sono mai sentito davvero compreso. Mi è mancato il dialogo e anche una certa difficoltà ad aprirmi verso l’esterno. In questo senso, però, la recitazione mi aiuta: mi permette di esprimermi”.

Qual è stato l’ultimo atto di gentilezza che ha fatto verso se stesso?

“Essere qui oggi. Non avevo voglia di venire, perché avevo vissuto una situazione negativa. È stata la mia compagna a incoraggiarmi. Alla fine, ho fatto un favore a me stesso e anche a lei, e ne è valsa la pena. Rinunciare a questa opportunità sarebbe stato un errore”.