Antonio James Mascoli, l'intervista al conduttore della Festa del Cinema di Roma star su TikTok e Instagram

In un’epoca in cui tutto corre veloce, Antonio James Mascoli ha deciso di rallentare. Non per restare indietro, ma per guardare meglio. Dopo una formazione tra Milano e Canterbury e un primo lavoro sul set come data manager, ha scelto di raccontare il cinema da dentro, con uno sguardo che mescola precisione tecnica, stupore infantile e un’autentica vocazione divulgativa. Nato su TikTok, oggi è una delle voci più ascoltate del settore anche su Instagram, ai festival, nei podcast e sui red carpet. In questa lunga intervista per Virgilio Notizie, alla vigilia dell’impegno con la Festa del Cinema di Roma, ci porta dentro il suo percorso, con lucidità e sincerità. Parla di errori, silenzi, curiosità, ma anche di fiducia, scelte difficili e libertà creativa. E ci ricorda, senza retorica, che il cinema non si guarda soltanto: si vive.

Lei ha iniziato a lavorare nel reparto fotografia come data manager. Come è arrivato alla creazione di contenuti per il cinema e sul cinema?

“Lavorare sul set mi ha fatto conoscere un mondo che non avevo mai trovato sui libri. Dopo l’università (mi sono laureato in Comunicazione, Media e Pubblicità alla IULM, poi ho fatto un master in Cinema alla University of Kent di Canterbury), sono arrivato sul set e ho scoperto un universo completamente nuovo. Il cinema, davvero, lo impari facendolo. E una volta che mi trovavo lì, amici, familiari mi facevano continuamente domande: “Com’è il set? Come si lavora? Che fanno i tuoi colleghi?”. Raccontavo, e vedevo che questo mondo affascinava. Così ho pensato: magari vale la pena raccontarlo sui social. Un amico mi ha consigliato di iniziare da TikTok, che infatti è stata la mia piattaforma di partenza. Oggi faccio contenuti anche su Instagram. L’obiettivo non era solo soddisfare una curiosità: visto che in Italia il cinema non si studia a scuola, magari con i miei video posso dare degli strumenti per aiutare le persone a guardarlo con lo stesso sguardo innamorato che ho io. Credo che raccontare il cinema, spiegando come si fa, possa intensificare il legame tra le persone, il film e il cinema in generale. All’inizio, non mi aspettavo che i contenuti avrebbero avuto un pubblico. Non capivo i numeri, non capivo chi mi seguiva, non mi aspettavo che potesse diventare un lavoro. Ma poi, con il tempo, parlando con le persone – online, ma anche dal vivo ai festival, ai David – ho capito quanto valore potesse avere questo tipo di racconto. E non solo per il cinema. Per esempio, di recente ho collaborato con un noto marchio per raccontare il backstage della produzione del caffè. Anche quello è un mondo che da “non addetto ai lavori” davo per scontato. Invece, realizzando un contenuto su quel processo, mi sono accorto che funziona: avvicina le persone a un gesto quotidiano, come bere un caffè, con uno sguardo diverso. Quindi sì, questa cosa si applica a tutto. E sembra funzionare molto bene”.

Da cosa partono i suoi contenuti? Da una sua curiosità, da qualcosa visto sul set? C’è una strategia dietro?

“È cambiato nel tempo. All’inizio recuperavo materiali di backstage da internet, da DVD o da YouTube. Nei film su cui lavoravo non potevo usare il telefono né filmare, era vietatissimo. Se avessi provato a fare video lì, mi avrebbero licenziato – forse seppellito di debiti (ride, ndr). Quindi prendevo i backstage disponibili e li spiegavo: perché, spesso, quei contenuti mostrano, ma non spiegano davvero cosa succede su un set, come funziona. La prima persona che mi ha permesso di tornare sul set non come tecnico ma come content creator è stato Gabriele Muccino, sul set del film Fino alla fine. Dovevo restare qualche giorno, alla fine sono rimasto quasi un mese. Ho realizzato più di dieci video, e hanno avuto un’ottima accoglienza. Per me è stato come fare il documentarista: osservavo, filmavo e poi costruivo un racconto. Da lì il mio lavoro si è evoluto. Da tre anni collaboro con la Festa del Cinema di Roma, dove faccio il conduttore e intervistatore. Insieme a un’altra creator abbiamo aperto il profilo social ufficiale della Festa, e ogni giorno facciamo dirette da un’ora e mezza o due, intervistando attori e registi. L’ho fatto anche per i David, e lo rifarò anche alla prossima edizione della Festa”.

Ma come fa a bilanciare tutto: ascolto, empatia, divulgazione, intrattenimento?

“Bella domanda. Se ci riesco, non sta a me dirlo (sorride, ndr). Però una cosa è certa: fare divulgazione cinematografica mi ha aiutato a chiarirmi le idee su cosa voglio fare. Da una parte c’è il mio interesse per le interviste. Non voglio solo fare domande: voglio acquisire gli strumenti delle persone che ho davanti, per poter vedere quello che fanno con i loro occhi, e poi raccontarlo al pubblico. Ora sto lavorando con Rai Cinema a un podcast, Take 25, in cui intervistiamo registi che hanno collaborato con Rai Cinema. Lì il trucco, secondo me, è prepararsi tanto. Fare ricerca, leggere, ascoltare. Così, quando sei lì, non ti concentri sulle domande da fare, ma su quello che ti stanno raccontando. È così che si crea il legame empatico. Domani ho un’altra registrazione e sono giorni che mi preparo. Ma è una cosa che mi piace. Sono una persona molto curiosa. L’altro aspetto che mi interessa molto è la conduzione. Come dice Bonolis, condurre è “tirare le fila”. Vuol dire far funzionare la situazione, far parlare gli altri, ma tenere il ritmo, gestire l’energia. E anche qui, l’empatia è fondamentale: capire chi hai davanti, cosa può arricchire il pubblico e come portarlo fuori”.

Qual è il suo primo ricordo legato al cinema? Non da professionista, ma da Antonio, trentenne.

“Ne ho due, in realtà. Il primo è la prima volta che sono entrato in una sala cinematografica. Io sono di Riccione, e andai in un piccolo cinema che si chiamava Africa. Non era grande, ma per me – bambino – sembrava gigantesco. Era l’inizio degli anni 2000, e il primo film che vidi fu Spirit – Cavallo Selvaggio. Mi piacque così tanto che chiesi a mia mamma se potevamo rimanere a vederlo una seconda volta. Lei chiese all’esercente, e ci fece restare senza pagare un secondo biglietto. È un ricordo che mi porto nel cuore. Il secondo è legato a un oggetto: la videocamera di famiglia. Da piccolo non mi interessavano i giocattoli. Ero attratto da quella videocamera. La prendevo per filmare la mia vita, dentro casa. Non so spiegare perché, ma mi affascinava. Io non dico di essere appassionato di cinema: io sono innamorato del cinema. E l’innamoramento non ha logica. Posso spiegarti cosa mi piace – il fatto di legarmi a delle storie, alle persone – ma il motivo per cui sento questo bisogno di starci così vicino… quello non so dirlo”.

C’è una scena di un film che la rappresenta più di tutte?

“Sì. Una scena di Hugo Cabret, il film di Martin Scorsese. In quel film si racconta la storia di Georges Méliès, uno dei primi registi del Novecento. Era un mago, un illusionista. Vide una proiezione dei fratelli Lumière, si costruì una macchina da presa e fu il primo a usare il cinema per creare magia, per stupire. C’è una scena bellissima dove il protagonista, interpretato da Asa Butterfield, racconta i film che guardava da piccolo con il padre. E ha quello sguardo innamorato che riconosco anche in me.

Ecco, quella scena – e in generale quella parte di Hugo Cabret – è quella che mi rappresenta di più”.

Riesce mai a staccare dal cinema? A vivere sa tua vita da trentenne, “normale”?

“Sì, certo. Ne ho bisogno. Ho una vita sociale, cerco di studiare anche altro, oltre al cinema. Ho uno sguardo molto curioso e cerco di allargarlo: leggo, vado a teatro, visito mostre, faccio viaggi quando posso. Il mio lavoro comporta tanti sacrifici, ma per parlare con persone diverse, capire realtà diverse, devo uscire dal mio mondo. Una cosa che soffro molto oggi è il sovraffollamento di contenuti. Viviamo in una bulimia di informazioni: ci mangiamo tutto senza elaborarlo. Io non guardo dieci film a settimana, né leggo cinque libri al mese. Preferisco meno, ma meglio. Voglio tempo per processare quello che ho visto, letto, o anche solo ascoltato da qualcuno. Anche un red carpet può essere devastante, in quel senso. Ai David, ad esempio, abbiamo intervistato così tante persone in poche ore… ero pieno di informazioni, ma non ho avuto il tempo di farle sedimentare. E se non c’è spazio mentale, quelle interazioni non si trasformano in ricchezza. Dare aria e tempo è fondamentale”.

“Sguardo curioso”: la curiosità per lei è sempre stata un vantaggio, o in certi contesti è stata vista come un limite?

“Onestamente, non credo sia mai stata un limite. O, meglio, può essere fraintesa. Quando arrivi sul set da nuovo arrivato, può sembrare che vuoi ficcare il naso nei fatti altrui. Ma se sei genuino, la curiosità viene riconosciuta per quello che è. Faccio un esempio. Io lavoravo nel reparto fotografia. Un tempo, i direttori della fotografia erano gelosissimi delle loro tecniche. Oggi, invece, è tutto più condiviso. Quando ho iniziato a fare contenuti per TikTok – che allora era ancora visto come “la piattaforma dei balletti” – alcuni colleghi sul set storcevano il naso. Mi vedevano come il tiktoker che banalizza il loro lavoro. Ma col tempo, conoscendomi, hanno capito che la mia era una curiosità con uno scopo nobile: raccontare il cinema con rispetto, per avvicinare le persone. Lo stesso vale per il podcast con Rai Cinema. Se alcuni registi si sono aperti più con noi che in altre interviste, forse è perché hanno sentito sincerità nelle nostre domande. La volontà non era rubare informazioni, ma entrare in connessione”.

Oggi i social sono sinonimo di visibilità. Come la vive? Si sente più esposto o responsabilizzato?

“Io sento una grande responsabilità, sempre. Che sia un’intervista, un contenuto, un red carpet in diretta, cerco di portare rispetto alle persone che ho davanti, a chi guarderà, e alle storie che racconto. Il mio obiettivo – anche in futuro, se continuerò a lavorare come conduttore – è proprio questo: tirare le fila. Io non devo essere il protagonista. Io sono solo il mezzo, la cornice. Il centro deve essere sempre il film, la serie, la storia, o la persona intervistata”.

Come si proteggi dal peso dell’esposizione?

“In realtà, non la percepisco come un peso. Capisco che esporsi ti possa rendere vulnerabile, ma secondo me è anche una forza. Esporsi vuol dire che hai avuto il coraggio di dire la tua, di mostrare come pensi. E io, per ora, non l’ho mai vissuta come una debolezza. Poi magari un giorno cambierò idea. Ma oggi, per come la vivo io, non è un problema”.

Che rapporto ha con il silenzio?

“Fondamentale. Per me il silenzio non esiste mai del tutto. Anche quando fuori tutto tace, nella testa succedono tante cose. È nel silenzio che riesco a processare quello che ho visto, ascoltato, o anche solo vissuto. Oggi trovare spazi di silenzio è difficile. Siamo sempre sovrastimolati. Io vivo in simbiosi con il cellulare, ma a volte, per necessità, lo spengo e lo chiudo in un cassetto. Se non lo faccio, non credo che potrei fare bene il mio lavoro”.

L’errore è però sempre dietro l’angolo: che valore ha per lei?

“L’errore non fa mai piacere. Devo essere sincero: quando sbaglio, un po’ mi rode. Ma è una reazione di due secondi, d’istinto. Poi capisco subito che da ogni errore si migliora. Ogni volta che cado, capisco come rialzarmi. Se non sbagli, non cresci”.

C’è stato un errore in particolare che le ha fatto fare un salto in avanti?

“Sì, assolutamente. Il mio primo set. C’erano tante situazioni in cui avrei potuto muovermi meglio, essere meno d’intralcio, più d’aiuto. Non ho bloccato un film, ci mancherebbe, però il set è un meccanismo complesso: ogni persona è un ingranaggio. Se uno scricchiola, può influire su tutti. Ma era il mio primo set, non potevo pretendere di essere perfetto. Ogni errore fatto lì mi ha insegnato come comportarmi nei progetti successivi. E continuo a imparare anche oggi. Senza errori, non si va avanti”.

A volte capita di sentire attori dire: “il cinema mi ha salvato”. Anche per lei è così?

“Sì, in un certo senso. Il cinema mi salva dalla noia. La noia serve, perché ti fa apprezzare i momenti pieni. Ma quando tutto diventa solo routine, io faccio fatica. Non ce la faccio. Essendo molto curioso, ho bisogno di scoprire storie, vite diverse. Il cinema me lo permette. Lo fa attraverso le immagini, ma anche – come nelle interviste – attraverso le voci, i toni, gli sguardi delle persone. Sì, il mio lavoro mi salva ogni giorno, nonostante tutte le difficoltà”.

Ha anche cambiato la percezione che ha di se stesso?

“Assolutamente. Parlare con gli altri, vivere esperienze nuove, acquisire strumenti nuovi: tutto questo rende più nitidi anche alcuni lati di me. L’altro giorno ho visto un film di Giulia Steigerwalt, Settembre. È un film corale, con tre storie di persone che si sbloccano grazie a un atto di gentilezza da qualcun altro. Mi ci sono ritrovato. Anche io mi definisco – e cambio – proprio grazie a ciò che vivo attraverso il lavoro. E accetto anche le mie incoerenze. Secondo me, una persona davvero onesta è quella che sa non essere d’accordo con sé stessa, ogni tanto”.

Il set è un luogo affollato. Ma si è mai sentito solo, pur circondato da tante persone?

“Sì, è capitato. Ci sono stati set dove non si è creata l’alchimia giusta con i colleghi. Non lo puoi controllare. Ti trovi con persone nuove, a volte non scatta. E questo influisce, anche se il pubblico non se ne accorge. Per fortuna, è successo pochissime volte, due forse. Negli altri casi, ho sempre trovato una famiglia. Quando lavori a un film o a una serie, condividi tutto: giornate intere, pasti, hotel, pause caffè. Parli, ti racconti, e per me quello scambio umano è fondamentale. È quello che ha reso ricchi anche i contenuti che ho girato sul set di Muccino, ad esempio. La connessione fuori dal set, a volte, è tutto”.

Ha usato una parola importante: famiglia. Che rapporto ha la sua famiglia con il suo lavoro?

“I miei genitori sono entrambi operai. Mio padre fa il manutentore in una parrocchia, mia madre lavora per una catena di supermercati. Non sono laureati. Spesso non capivano il mio percorso, ma perché non avevano gli strumenti per comprenderlo. Nonostante questo, mi hanno sempre detto: “Antonio, ci fidiamo di te. Se pensi che sia la strada giusta, vai avanti. Noi ti supportiamo”. Io sono figlio unico, quindi hanno riversato tutte le attenzioni su di me. In questi cinque anni a Roma – che mi sembrano un’eternità – mi sono successe di tutto. Tanti alti e bassi. Ma loro ci sono sempre stati, anche senza capire cosa facessi. All’inizio, non avevano nemmeno uno smartphone. Quando dicevo che lavoravo come data manager, o poi come content creator, facevano fatica a inquadrare la cosa. Ma mi hanno sempre detto: “Ok, vai. Noi siamo qui”.

Oltre alla sua famiglia, c’è qualcuno che ha creduto in lei fin dall’inizio?

“Sì, tante persone. Chi mi ha portato sul mio primo set. Chi mi ha affidato la prima collaborazione da creator. E l’agenzia con cui lavoro ora, Newco Management. Ma il supporto più importante l’ho ricevuto da chi mi segue. Ragazzi, ragazze, giovani studenti – liceali o universitari – che mi scrivono per dirmi: “Grazie. Non sapevo cosa volessi fare nella vita, ora ho capito che voglio lavorare nel cinema”. Oppure: “Pensavo che il cinema fosse solo registi e attori. Ho scoperto il mestiere del sound designer, e ora voglio fare quello”. Queste cose per me sono la soddisfazione più grande. E poi, certo, anche quando le case di produzione o distribuzione ti affidano un progetto, ti senti riconosciuto. Sul film di Muccino, ad esempio, mi hanno detto: “Vai sul set. Guarda. Raccontaci quello che vedi con i tuoi occhi”. Non è scontato. Le distribuzioni di solito vogliono sapere tutto prima: cosa farai, come, quando. Qui mi hanno dato carta bianca. È un atto di fiducia enorme: mi hanno lasciato libertà creativa. E grazie ai miei studi in comunicazione, sapevo anche come muovermi. È stato fondamentale”.

Se fossi lei a condurre questa intervista, qual è la domanda che vorrebbe ricevere e che nessuno le ha mai fatto?

“Questa è una domanda che faccio sempre anche io: “C’è qualcosa che non ti ho chiesto ma che vorresti raccontare?”. Ora che me la fanno a me… capisco che non è facile rispondere (ride, ndr). Forse “Dove ti vedi tra dieci anni?”. Beh, spero vivo, innanzitutto. Ma non so in che forma. Mi mette ansia quella domanda. In cinque anni la mia vita è cambiata troppe volte per fare previsioni. Sono arrivato a Roma nel 2020, ho aperto la partita IVA e pensavo di fare il videomaker. Poi è arrivata la pandemia. Sono andato in un rental, ho suonato, ho detto: “Mi chiamo Antonio, vengo da Riccione, ho studiato questo. Voglio fare cinema. Da dove si comincia?”. E da lì è partito tutto. Mai avrei immaginato interviste, podcast, red carpet. Neanche nei sogni più lontani. Magari tra dieci anni ci risentiamo, e ve lo racconto”.