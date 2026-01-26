Antonio La Cava, l'intervista allo chef nomade dei social: “Ho smesso di inseguire la perfezione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, a un certo punto, sentono che il posto in cui si trovano non è più quello giusto. Non c’è un motivo preciso, non c’è un evento scatenante. È più un’inquietudine sottile, un nervosismo che non si sa spiegare. Una fame che non si placa mai. Antonio La Cava ha imparato a leggere quel segnale abbastanza presto. Quando Roma ha iniziato a stargli stretta, non si è raccontato che era colpa della città. Ha capito che era lui a essere cambiato. E ha avuto il coraggio di andarsene, prima ancora di sapere bene dove sarebbe finito. La sua storia non è quella di un semplice passaggio dalle cucine dei ristoranti ai video sui social (oltre 560 mila followers solo su Instagram). È la storia di una trasformazione interiore, lenta, faticosa, ma profondamente lucida. Per anni ha vissuto seguendo l’ambizione, spingendosi oltre i propri limiti, entrando in cucine di altissimo livello con una sola idea in testa: crescere. Eppure, più cresceva, più Antonio La Cava si sentiva compresso. Perché non basta avere un talento per sentirsi liberi: serve un contesto che lo rispetti, un ritmo che lasci spazio anche al respiro, non solo alla corsa. Oggi Antonio La Cava è un cuoco ‘nomade’. Non perché viaggi continuamente, ma perché ha scelto di non legarsi a niente che lo costringa a snaturarsi. Ha lasciato le brigate, ma non ha mai lasciato la cucina. L’ha portata altrove: online, nelle case, per strada. L’ha fatta diventare racconto, condivisione, gesto quotidiano. Non si definisce un influencer, non ama parlare di successo. Preferisce parlare di equilibrio, di tempo ritrovato, di quella leggerezza che si conquista solo quando smetti di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Antonio La Cava si racconta con onestà. Parla del corpo e del cibo, delle sue piccole contraddizioni, delle giornate scandite come in un vero ufficio, anche se l’ufficio è una cucina di casa. Parla delle porzioni che prepara ogni settimana e di quel rito silenzioso, mai pubblicizzato, che lo porta ogni venerdì a uscire di casa con il motorino carico di piatti pronti da donare a chi vive per strada. Parla di come si fa a proteggere il proprio spazio senza chiudersi al mondo. E di quanto sia importante, ogni tanto, concedersi due pizze e un tramonto, con chi sa ascoltare senza chiedere niente.

Antonio, se oggi si guarda allo specchio e si chiede: “Chi sono?”, che risposta si dà? Al di là dell’etichetta di “cuoco nomade” che si è dato, chi è Antonio, come uomo e come professionista?

“È una domanda che mi sono fatto spesso. E ogni volta la risposta è che sono una persona che, in questi trent’anni, ha sempre cercato nel lavoro un’espressione di libertà. Il lavoro è sempre stato il centro della mia vita, ma per me non è mai stato solo un dovere o un modo per guadagnarmi da vivere: è sempre stato un modo per esprimermi, e soprattutto per cercare quella libertà che ho sempre sentito di volere. L’espressione ‘cuoco nomade’ nasce proprio da qui: dal bisogno di non sentirmi mai troppo legato a un solo luogo, dalla voglia di viaggiare, conoscere culture diverse, altri modi di vivere. E così è stato per molti anni. Poi, circa due anni fa, è iniziata una nuova fase. Dopo dieci anni nei ristoranti, ho deciso di lasciare le cucine professionali e dedicarmi a una dimensione più digitale della cucina. È sempre cucina, è sempre passione, ma con strumenti e ritmi diversi. Oggi, in un certo senso, mi sento ancora più ‘nomade’ di prima. Sto seguendo un percorso che mi rende felice e di cui vado fiero. Ma so che ho ancora tanta strada davanti, e immagino un futuro in cui quella libertà che cerco possa continuare ad ampliarsi”.

La parola “libertà” è bellissima, ma la cucina – lo sappiamo – è tutto fuorché libera. Risponde a regole, leggi fisiche e chimiche molto precise. Dov’è, allora, la libertà nella sua cucina?

“All’inizio, per me la libertà era il movimento: poter viaggiare, cambiare paese, cambiare contesto. Lavorare in cucine europee diverse mi dava la sensazione di essere libero, anche se lo facevo dentro ambienti molto strutturati. Con il tempo però capisci che, in una cucina professionale, la libertà è limitata. Gli orari sono rigidi, la disciplina è severa, le responsabilità continue. Ti muovi, sì, ma sei comunque parte di un meccanismo complesso e molto esigente. Oggi, nella mia seconda fase professionale, sento di aver ritrovato quella libertà in un’altra forma: posso organizzarmi in modo diverso, lavorare ovunque, avere una flessibilità che prima non esisteva. Non vuol dire che non ci siano impegni o scadenze, anche in presenza. Ma ora il lavoro si adatta molto di più a come sono fatto io. E questa, per me, è una vera conquista”.

Libertà e nomadismo però sembrano in contrasto con l’idea di “casa”. E la cucina, per molti, è proprio casa. Per lei, dov’è casa?

“È una domanda che mi sono posto spesso. Vivo lontano da Roma, da casa mia, da dodici anni. E in questo tempo ho smesso di pensare a ‘casa’ come a un luogo fisico. Per me, casa è uno stato d’animo. È quel posto dove, in un certo momento, mi sento bene. Non conta dove sia né quanto durerà. Se lì sto bene, quella è casa. Certo, capita che quella sensazione svanisca col tempo. Ma ho imparato a cercare e trovare una nuova ‘casa’ altrove. È diventato naturale, quasi automatico”.

Cosa ha scoperto di sé nelle città in cui ha vissuto? Si dice spesso che viaggiare cambi le persone, che spostarsi faccia emergere lati nascosti del carattere. È stato così anche per lei?

“Sì, senza dubbio. Il viaggio mi ha insegnato ad ascoltare. A non fermarmi al primo giudizio. Quando vivi a contatto con culture diverse, impari a non basarti sulle apparenze. Ti sforzi di capire davvero chi hai davanti. Nella mia vita precedente, a Roma, questo non lo facevo. Ero molto più chiuso, forse anche un po’ egoista. Ero spesso nervoso, impulsivo. Vivere in contesti sempre nuovi mi ha cambiato. Mi ha aperto. Mi ha dato un altro modo di guardare le persone, e anche me stesso. Credo sia uno dei regali più grandi che questo percorso mi abbia fatto”.

Cosa la rendeva nervoso, quando viveva a Roma?

“Col tempo ho capito che quel nervosismo era un segnale. Una specie di termometro. Mi stava dicendo che avevo fame. Fame in senso ampio: di esperienze, di sfide, di crescita. Sono sempre stato uno che ha bisogno di un obiettivo, di qualcosa da inseguire. E quando ti trovi in un contesto che ti sta stretto e non ti lascia esprimere come vorresti, quella spinta si trasforma in disagio, in agitazione. Anche per questo ho lasciato Roma: sentivo che non era più il mio posto, che lì non potevo crescere come desideravo. E quella fame, per fortuna, ce l’ho ancora oggi. È la mia benzina. Mi spinge a cercare, a migliorarmi. Ma non per competere con gli altri: solo per essere una versione migliore di me stesso, ogni giorno”.

Non ha mai avuto paura di esagerare? Di chiedere troppo a sé stesso, di andare oltre le sue possibilità?

“Sì, ci sono stati momenti così, soprattutto all’inizio. Volevo assolutamente entrare in certe cucine, lavorare in ristoranti importanti, anche quando forse non ero ancora pronto. Mi sono spinto al limite, a volte anche troppo. Ma ho sempre avuto la lucidità – o forse la fortuna – di fermarmi un attimo prima di superarlo davvero. Di capire quando una situazione non faceva più per me. È una capacità che ho imparato a riconoscere, e a cui tengo molto”.

Non si è mai chiesto se, più che cambiare il posto, fosse lei a essere cambiato?

"Certo che me lo sono chiesto. E spesso è proprio così. A volte ci troviamo in posti perfetti per una certa fase della vita, ma poi cambiamo. E iniziamo a raccontarci delle scuse: 'questa città non fa più per me', 'questo ristorante è cambiato'. Magari è anche vero. Ma più spesso siamo noi a essere diversi. E serve coraggio per ammetterlo. Per accettare che una situazione non ci rispecchia più. Vale per tutto: per i luoghi, per le persone, per le relazioni".

Vale per tutto: per i luoghi, per le persone, per le relazioni”.

Quando ha capito che la cucina era davvero il suo posto?

“L’ho capito presto, a 14 o 15 anni. Ed è nato tutto in modo naturale, anche se non avevo grandi esempi in famiglia: mia madre non era una cuoca appassionata, anche se mia nonna sì. In realtà è nata da una necessità. I miei lavoravano tanto, io ero spesso da solo, dovevo arrangiarmi. All’inizio cucinavo cose semplici, una pasta in bianco, poco più. Ma poi è scattata la voglia di imparare. Ricordo un momento preciso: stavo preparando un soffritto con aglio, olio e peperoncino. Un classico. A un certo punto è uscito quel profumo inconfondibile, quello che ti fa capire che qualcosa sta per iniziare. È stato lì che ho sentito una scintilla. Quella sera, quando i miei sono tornati, ho detto che volevo fare l’alberghiero. È stato improvviso, ma molto chiaro. E molto forte”.

I suoi genitori, da come ne parla, sembrano due grandi lavoratori. Come hanno accolto la sua decisione di iscriversi all’alberghiero? Non avevano magari in mente per lei un futuro più “classico”, da medico, avvocato o ingegnere?

“In questo sono stato molto fortunato, e gliene sono ancora grato. Mamma Cinzia e papà Vincenzo mi hanno sempre lasciato piena libertà nelle scelte legate al mio futuro. Non mi hanno mai imposto un percorso né fatto pressioni. Mi hanno sempre sostenuto, e questo è stato fondamentale. Non mi sono mai sentito solo o ostacolato, né ho mai avuto la sensazione che qualcuno mi stesse remando contro. È chiaro che, all’inizio, un po’ di esitazione c’è stata. È normale per dei genitori chiedersi se una scelta sia quella giusta. Ma anche in quei momenti non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio. E oggi, col senno di poi, capisco quanto grande sia stato questo regalo”.

Inizia quindi il percorso all’alberghiero. Tutti abbiamo un rapporto particolare con i nostri maestri: a volte di ammirazione, a volte di contrasto. Per lei com’è stato? C’è stato qualcosa da cui ha voluto allontanarsi, o qualcuno che l’ha segnata?

“Con la scuola ho sempre avuto un rapporto piuttosto equilibrato. Se dovessi fare una media, direi tra il sette e mezzo e l’otto e mezzo. Non ero un eccellente, ma nemmeno in difficoltà. Andavo avanti con costanza. All’alberghiero, i primi due o tre anni erano comuni per tutti, poi bisognava scegliere un indirizzo. In quel periodo ero molto attratto dal mondo del bar. Dopo aver scoperto la cucina a casa, mi incuriosivano anche i cocktail, la vita notturna, il contatto diretto con le persone. Una mia professoressa del corso bar insisteva parecchio: diceva che avevo la parlantina giusta, che ero portato, e che secondo lei non aveva senso chiudermi in cucina. Allo stesso tempo, però, c’era un’insegnante di cucina che per me è stata fondamentale: Patrizia Forlin. Non mi ha mai forzato né spinto. In modo silenzioso, quasi delicato, mi ha trasmesso la sua passione. E quella passione, anche se non subito, ha fatto breccia. Così, al terzo anno, ho scelto cucina. Una scelta che col tempo si è rivelata giusta: ho amato profondamente quel lavoro, prima nei ristoranti, oggi in una forma diversa, ma che per me resta cucina”.

Ha lavorato in cucine professionali di altissimo livello. Senza fare nomi, cos’è che, a un certo punto, non riusciva più a digerire e che l’ha portata ad allontanarsi da quel mondo?

“Paradossalmente, non sono mai stati gli orari. In cucina gli orari sono duri, ma non mi hanno mai pesato. Anzi, in un certo senso, mi piacevano. Più tempo passavo in cucina, più imparavo. E questo mi dava soddisfazione. Il problema era un altro. In alcune situazioni – non in tutte, ed è giusto sottolinearlo – ho visto superare certi limiti. All’inizio magari li accetti, li giustifichi. Ma poi qualcosa dentro di te comincia a dire ‘basta’. È come se il corpo e la testa, insieme, iniziassero a staccarsi da quel contesto. La cosa positiva è che oggi vedo dei segnali di cambiamento. Ho fatto anche esperienze all’estero, in cucine stellate, dove sono stato trattato molto bene, con rispetto, pur con ritmi durissimi. Questo mi fa piacere, perché significa che qualcosa si sta muovendo. E soprattutto perché apre la strada a tanti ragazzi che vogliono fare questo lavoro con più serenità”.

In quell’ambiente si sente una forte pressione psicologica?

“Sì, soprattutto da giovani. A diciotto, diciannove, vent’anni, la pressione si sente, eccome.

È vero in molti lavori, ma in cucina forse un po’ di più. Perché l’ordine, la disciplina, la tensione sono costanti. Fa parte del mestiere”.

Il cinema e la tv hanno raccontato spesso questa tensione in modo molto duro…

“Nei film e nelle serie certe dinamiche sono un po’ esagerate, romanzate. È normale. Ma un fondo di verità c’è. La cucina può essere un luogo di grande stress e fatica, ma anche di passione, appartenenza, emozione. Dipende da come ci arrivi, da che tipo di squadra trovi, e da come riesci a viverlo”.

Quando una passione è così totalizzante, che spazio rimane per le altre?

“Negli anni in cui lavoravo stabilmente nelle cucine professionali, lo spazio per altre passioni era davvero poco. Gli orari lo rendevano quasi impossibile. In qualche modo, però, cercavo di adattarmi: per esempio, amo leggere, e in quel periodo leggevo soprattutto libri di cucina. Anche il tempo libero finiva per ruotare attorno al lavoro. Inconsciamente, mi andava bene così. Non lo vivevo come una rinuncia. Le altre passioni, però, in quella fase della mia vita, rimanevano sullo sfondo. Poi, quando mi sono trasferito all’estero e ho iniziato a lavorare in contesti un po’ più equilibrati, qualcosa è cambiato. Ho ricominciato a camminare, a stare all’aria aperta, a prendermi del tempo per me. Lì ho iniziato a ritrovare uno spazio anche per tutto il resto”.

La sua cucina viene spesso descritta con tre parole: leggerezza, condivisione, semplicità. Quando ha sentito di aver trovato davvero la leggerezza? E cosa significa per lei “leggerezza d’animo”?

“Penso che la ricerca della leggerezza e della semplicità sia nata, anche senza accorgermene, come risposta agli anni molto intensi che avevo alle spalle. Oggi vivo una quotidianità più semplice, più modulata. E mi piace. Mi piace fare cose semplici, nel mio spazio, nel mio ‘giardino’, come lo chiamo io. In quelle cose ritrovo una forma di leggerezza. È come se mi fossi concesso di lasciar andare tante aspettative, tante pressioni, anche un certo tipo di ambizione estrema. Quando ho smesso di inseguire la perfezione a tutti i costi, ho trovato la leggerezza. E, insieme, la semplicità. È questo che cerco di portare in quello che cucino e in ciò che condivido ogni giorno sui social”.

La vita è paradossale: spesso, quando si allenta il peso dell’ambizione, arriva il successo. Come si spiega il suo?

“Faccio fatica a parlare di successo. Ho un po’ la sindrome dell’impostore, non mi sento mai davvero arrivato. Ho sempre la sensazione che ci sia qualcosa in più da fare. Detto questo, è vero: da quando ho smesso di forzare le cose, da quando ho iniziato a delegare e a vivere tutto in modo più semplice, le cose hanno cominciato a funzionare meglio. E i risultati sono arrivati. Ne parlo spesso anche nei miei video: ‘Fallo come ti pare, ma fallo semplice’. Non vale solo per la cucina, vale per la vita. Più si cerca la semplicità, più tutto scorre. Detto questo, è una domanda difficile. Ho sempre avuto molta stima per chi lavora su contenuti di nicchia. Io ho scelto una strada più pop, più accessibile, anche più commerciale, se vogliamo. È un’arma a doppio taglio: da una parte ti espone di più, dall’altra ti permette di arrivare a un pubblico molto ampio. Cerco di farlo con rispetto. Non voglio sembrare presuntuoso o scavalcare nessuno, ed è anche per questo che parlare di successo mi mette un po’ a disagio”.

Diceva prima che i ritmi della cucina sono duri, spesso stressanti. Ma anche il lavoro sui social non è esattamente una passeggiata. Quanto tempo richiede davvero la produzione di un contenuto?

“È un tema che mi sta a cuore, perché spesso si sottovaluta il lavoro che c’è dietro. Io arrivo da un percorso in cucina, sono abituato a ritmi intensi, a una giornata organizzata in modo preciso. E questa struttura me la sono portata dietro anche nel lavoro digitale, che è completamente diverso, ma non per questo più semplice. Mi sono costruito una vera routine da ufficio, proprio perché era uno stile di vita che avevo sempre desiderato e che non avevo mai potuto permettermi. Oggi lavoro dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle nove del mattino alle cinque o sei del pomeriggio. Il sabato e la domenica cerco di tenerli liberi: per me sono sacri, faccio il possibile per proteggerli.

Nelle otto-nove ore della giornata, divido il lavoro in due blocchi. La mattina è dedicata alla parte digitale: email, programmazione, scrittura, gestione dei contenuti, rapporti con aziende e collaborazioni. È la parte più mentale e organizzativa. Nel pomeriggio passo alla parte pratica: cucino, registro i video, preparo le ricette. È più creativa, ma anche più fisica. E poi c’è tutta la parte invisibile, che nessuno vede: fare la spesa, pulire, riordinare. Nessuno lo fa per me. È tutto sulle mie spalle, come in una vera produzione casalinga. Per questo dico che lavorare sui social è un lavoro a tutti gli effetti, con i suoi ritmi, i suoi stress e anche la pressione costante legata all’esposizione pubblica. Non è un hobby. È un lavoro vero, e lo dico con convinzione”.

E una volta chiuso “l’ufficio”, reale o metaforico che sia, chi è Antonio? Dove va la sua testa: resta in cucina o cerca altro?

“Negli ultimi tempi sto imparando – e non è stato facile – a farla andare altrove. A spegnere la mente operativa e dedicarmi ad altro. E quando ci riesco, vado, idealmente e fisicamente… al mare. Ho un legame profondo con il mare, che arriva da lontano. Sono nato in Italia, ma i primi quattro anni li ho vissuti in Grecia, dove mio padre era in trasferta per lavoro. Sono cresciuto su una spiaggia, e quell’ambiente mi è rimasto dentro. Mamma e papà mi hanno praticamente svezzato al contatto con la natura: sole, sabbia, vita all’aperto. Il mare è parte di me. Quindi, appena posso, appena spengo il computer, cerco di tornarci. Se non posso farlo davvero, ci torno almeno con la testa. Lo cerco nelle vacanze, nei momenti di pausa. A volte basta poco: una chiacchiera con un amico, una birra, un tramonto. Sono quei momenti che rappresentano l’opposto della vita davanti a uno schermo. E io, di quell’opposto, ho bisogno”.

Chi lavora in un contesto pubblico – in tv o sui social – si confronta anche con la propria immagine. Che rapporto ha oggi con lo specchio, con il suo corpo?

“Da quando il mio lavoro ha cominciato a coinvolgere anche l’immagine, ci faccio un po’ più attenzione. Ma non in modo ossessivo. Magari mi pettino prima di registrare, cerco di essere ordinato, mi compro qualche vestito in più… poi però metto sempre la stessa giacca, sempre gli stessi capi. Quindi sì, ci penso, ma fino a un certo punto. Non sono uno che si fa prendere troppo da queste cose. Se c’è un tema che sento davvero, però, è il conflitto costante tra l’amore per il cibo e la voglia di restare in forma. Amo mangiare, mi piace godermi il cibo, ma cerco comunque di mangiare sano: proteine, fibre, verdure… Solo che poi, se esco a cena, mi concedo tutto. Anche due pizze. E se sono con gli amici, voglio godermi il momento. Questa tensione tra dieta e libertà alimentare è sempre presente. Ed è forse l’unico vero ‘pensiero estetico’ che ho”.

Qual è il piatto che non riesce a non ordinare quando va a cena fuori? Il suo guilty pleasure?

“La risposta più onesta è la pizza. È la mia base, la mia certezza. Può sembrare banale, ma per me è irrinunciabile. Detto questo, se devo fare una scelta meno scontata, dico la cotoletta alla milanese. Ma fatta bene: alta, cotta nel burro. Se so che è fatta come si deve, non resisto. Quindi sì, direi pizza e cotoletta sono le mie due debolezze”.

Tutto quello che cucina per i video… chi lo mangia?

“È una domanda legittima, perché cucino tanto. Vivo da solo e, come dicevo, registro contenuti dal lunedì al venerdì: anche 6 o 7 video a settimana. E sui social le porzioni sono sempre abbondanti, perché visivamente sono più d’impatto. Quindi ogni venerdì, quando chiudo la settimana lavorativa, raccolgo tutto e lo porto fuori. Letteralmente: lo carico sul motorino e lo porto a chi vive in strada, nei dintorni di casa mia. Quando posso – e quasi sempre ci riesco – lo faccio. Poi ci sono preparazioni come il ragù, che magari cucino in grandi quantità per un video e poi congelo. Li tengo per me, per quando ho amici a cena. È il mio modo per non sprecare nulla e dare un senso anche fuori dallo schermo a quello che cucino”.

Quando porta il cibo in strada, qual è la cosa più bella che si è sentito dire come persona, prima ancora che come cuoco o creator?

“Rispondo con sincerità. La verità è che spesso le persone a cui porto da mangiare non si lasciano andare facilmente. A volte sembrano persino diffidenti o chiuse. All’inizio ci restavo male. Portavo qualcosa e magari non ricevevo nemmeno un ‘grazie’. Mi chiedevo: ‘Ma com’è possibile?’. Poi ho capito che non era mancanza di gratitudine, ma vergogna. Imbarazzo. È una situazione umanamente delicata. Quindi ho imparato a non aspettarmi niente. Vado, lascio, e basta. Perché è giusto così. Non lo faccio per sentirmi dire bravo, ma perché mi sembra una cosa giusta da fare. Detto questo, c’è stato un episodio che mi ha colpito. Un signore, che vedevo spesso, un giorno mi ha detto: ‘Tu vieni sempre, ma a volte non ci sono. Perché non ci scambiamo i numeri?’. Così abbiamo fatto. Ora ogni tanto mi scrive per sapere se passo. Si è creato un legame semplice, vero, umano. E questa cosa mi ha scaldato il cuore. È stato uno di quei momenti in cui senti che stai facendo qualcosa di buono, anche senza raccontarlo in giro”.

Infatti, non ne parla mai, nemmeno nelle interviste…

“No, perché ho sempre paura che sembri un gesto fatto per visibilità. E non voglio dare questa impressione. Non voglio che si pensi che porto il cibo in strada per i like o per farmi vedere. È qualcosa che faccio per conto mio”.