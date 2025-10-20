Antonio La Piccirella attivista sulla Flotilla denuncia Israele per tortura, "braccia rotte, metallo nel pane"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Antonio La Piccirella, uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, ha presentato una nuova denuncia alla procura di Roma contro Israele per tortura. Nell’atto si denunciano presunte torture e gravi violazioni dei diritti umani che gli attivisti avrebbero subito in carcere dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani. Nella denuncia si parla di violenze fisiche, mancanza di acqua potabile, cibo rancido e pezzetti di metallo nel pane.

Attivista della Flotilla denuncia Israele per Tortura

Antonio La Piccirella, uno degli attivisti italiani che hanno partecipato alla missione per Gaza della Global Sumud Flotilla, ha presentato alla procura di Roma una nuova denuncia contro Israele, che integra quella presentata nelle scorse settimane.

Nella denuncia, riporta Ansa, si ipotizza tra gli altri il reato di tortura da parte delle autorità israeliane dopo l’abbordaggio e il trasferimento in carcere degli attivisti.

ANSA Antonio La Piccirella

Nell’atto scritto dal legale di La Piccirella, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, si denuncia il trattamento subito dagli attivisti fin dall’arrivo al porto e poi in carcere.

All’arrivo in porto, dopo averli identificati i militari hanno perquisito gli attivisti “imprimendo gratuita violenza fisica, motivo per cui ad alcuni attivisti è stato rotto un braccio“.

I militari li hanno ammanettati con le mani dietro la schiena, prima li hanno obbligati a stare piegati faccia a terra e poi in ginocchio per ore sotto il sole, “impedendogli di muoversi e di parlare, dando dei colpi sulla testa a chi si rifiutava”.

“Cibo rancido e pezzi di metallo nel pane”

Nell’atto si denuncia il trattamento subito in carcere. La Piccirella afferma di essere stato portato assieme ad altre 11 persone in una stanza in cui erano presenti solo 6 letti, gli altri costretti a stare a terra.

“Durante la prima notte – scrive il legale – è stato privato del sonno e sottoposto a pratiche della deprivazione sensoriale”.

Gli attivisti sono stati costretti a bere l’acqua del bagno, “di colore opaco, non essendo acqua corrente” e a mangiare “cibo rancido“.

L’avvocato scrive che “sia La Piccirella che altri attivisti hanno avuto una costante sensazione di stordimento e stato confusionale nei giorni di detenzione, e hanno a tal fine ipotizzato che il cibo agli stessi somministrato o l’acqua del lavandino contenesse qualche sostanza medicinale”.

Non solo, hanno anche rinvenuto delle scaglie di metallo di circa 1 cm nel pane che gli è stato portato.

Chi è l’attivista Antonio La Piccirella

Originario di Bari, 35 anni, Antonio La Piccirella è uno degli attivisti (e portavoce) italiani della Global Sumud Flotilla.

Era lo skipper della Handala, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla che lo scorso 26 luglio era stata assalita dai militari israeliani.

Rientrato dopo aver trascorso tre giorni in carcere in Israele, a settembre è ripartito con la Flotilla verso Gaza.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il suo attivismo parte da lontano, quando da giovane a Bari aveva iniziato a partecipare ai movimenti per il diritto alla casa.

A 25 è partito per l’estero, prima a Berlino e poi in Centro e Sud America, dove ha partecipato a movimenti di giustizia sociale e ambientale.

Tornato in Italia due anni fa, ha collaborato con l’organizzazione del World congress for climate justice, prima della chiamata della Freedom Flotilla.

Ha partecipato anche alle proteste durante il G7 che si è tenuto in Puglia, a Borgo Egnazia.