Antonio Lopez candidato di Forza Italia in Puglia arrestato prima delle Regionali, rapporti col clan Parisi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un’indagine della direzione distrettuale antimafia ha permesso di arrestare sei persone tra Bari e Foggia: Antonio Lopez, oggi assessore comunale a Modugno e candidato di Forza Italia alle regionali di Puglia, è stato arrestato. L’accusa gli contesta di aver stretto presunti accordi con il clan Parisi in cambio di voti durante le elezioni comunali del 2020. Tra gli indagati a piede libero anche il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.

L’arresto del candidato Forza Italia Antonio Lopez

Sono sei le persone arrestate in Puglia, tra Bari e Foggia, a seguito delle indagini della direzione distrettuale antimafia che hanno messo in luce un possibile scambio elettorale politico-mafioso, che si sarebbe verificato a Modugno in occasione delle elezioni comunali del 2020.

Tra i sei arrestati figura anche il nome di Antonio Lopez, assessore e candidato Forza Italia alle elezioni regionali in Puglia.

ANSA

L’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato a sei arresti

Diverse sono le accuse agli arrestati: oltre a quella di scambio elettorale politico-mafioso, anche di porto abusivo e detenzione di armi da sparo ed estorsione.

I presunti rapporti con il clan Parisi

L’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha messo in evidenza un presunto accordo tra i politici che, nel 2020, erano candidati alle comunali di Modugno e alcuni esponenti del clan Parisi. Secondo quanto riportato da RaiNews, la Direzione Antimafia della Procura di Bari ha ipotizzato un accordo tra Michele Parisi, recentemente scomparso, e il candidato Forza Italia Antonio Lopez.

Secondo l’accusa, Lopez avrebbe acquistato voti dai Parisi, grazie ai quali sarebbe stato eletto consigliere.

Avrebbe inoltre agito, durante il ballottaggio, per acquisire voti in favore del sindaco Nicola Bonasia. In cambio, avrebbe promesso l’assunzione, che si è effettivamente concretizzata, di uno degli affiliati al clan, in una società partecipata del comune.

Nel 2024, poi, sarebbe avvenuto un incontro con il clan per siglare un’intesa che avrebbe avuto come oggetto il recupero di voti per le elezioni europee.

Indagato il sindaco di Modugno

Viene infine contestato che un imprenditore agricolo avrebbe sfruttato il potere intimidatorio del clan per recuperare crediti, minacciando altri agricoltori. I crediti recuperati sarebbero poi stati spartiti col clan.

Le indagini coinvolgono anche il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.

Al momento, comunque, il nome del primo cittadino del comune non figura tra quelli degli arrestati. Bonasia è infatti indagato a piede libero.