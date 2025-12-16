Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Virgilio Notizie sui "compromessi"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fabrizio Corona, sul suo canale Youtube Falsissimo!, ha fatto esplodere il caso relativo ad Alfonso Signorini. L’ex paparazzo ha dichiarato che il conduttore tv, nonché direttore di Chi, avrebbe avuto presunti flirt e rapporti sessuali con alcuni ragazzi, diventati poi concorrenti del Grande Fratello. Nel suo racconto, Corona ha tirato in ballo anche Antonio Medugno, che aveva rilasciato la sua ultima intervista proprio a Virgilio Notizie, a inizio novembre. Nelle sue risposte, l’attore e modello aveva affermato di non essere mai sceso a “compromessi”.

Il caso Signorini fatto esplodere da Fabrizio Corona

In un doppio video pubblicato su Falsissimo! lunedì 15 dicembre, Fabrizio Corona ha parlato di “sistema Signorini”, accusando il conduttore di flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi diventati poi concorrenti del Gf Vip.

L’ex paparazzo lo ha definito “il prezzo del successo”, dando proprio questo titolo ai due nuovi episodi.

Nella sua ricostruzione, Corona tira in ballo Antonio Medugno, definito il “caso zero”, mostrando la testimonianza telefonica del 25enne e i messaggi che si sarebbe scambiato con Alfonso Signorini prima dell’inizio del reality: “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui”.

Dopo alcuni mesi, Medugno sarebbe stato invitato a casa da Alfonso Signorini, dormendo da solo: Corona sostiene che il presunto rifiuto di andare a letto col giornalista avrebbe di fatto posticipato la partecipazione al Gf Vip.

In effetti, l’attore e modello sarebbe entrato in corsa e non dall’inizio dell’edizione.

Chi è Antonio Medugno

Antonio Medugno è un modello, attore e tiktoker con oltre 3 milioni di follower.

Classe 1998, è originario di Napoli.

Ha partecipato al Grande Fratello Vip, entrando in casa nel gennaio 2022: alla conduzione c’era Alfonso Signorini.

L’intervista di Medugno a Virgilio Notizie

Il 6 novembre, su Virgilio Notizie, abbiamo pubblicato un’intervista ad Antonio Medugno.

Il pretesto per il colloquio con l’attore e modello, classe 1998, è stato il suo debutto al cinema col film Qui staremo benissimo di Renato Giordano.

Pietro Cerniglia, l’autore dell’intervista, a un certo punto gli ha chiesto: “In un ambiente come il suo, esposto e competitivo, come si difende dagli abusi di potere?”.

Questa la risposta:

“È una domanda che mi tocca molto. Io ho sempre cercato di restare fedele a me stesso. Non ho mai accettato compromessi e non ho mai dato modo a nessuno di approfittarsene. Però so che non è facile, soprattutto per chi è agli inizi e ha paura di perdere un’opportunità. Io per fortuna ho avuto una famiglia solida alle spalle, e anche quando ero solo a Milano, ho fatto in modo che la mia dignità venisse prima di tutto. Mi sono trovato davanti a situazioni poco chiare, ma ho imparato a dire di no. E ogni volta che qualcuno ha cercato di usare il suo potere per farmi sentire più piccolo, io ho scelto di farmi valere col lavoro, con la costanza. Per me il rispetto viene prima di tutto, sempre”.

E sull’esperienza al Grande Fratello Vip:

“Non rinnego quella esperienza: mi ha dato visibilità. Ma lì dentro non sono riuscito a raccontarmi del tutto, perché l’ansia lì dentro ha avuto la meglio. Piangevo spesso e mi rinchiudevo in me stesso perché sentivo la lontananza dai miei affetti ma mi ha fatto crescere. Era un treno da prendere, e l’ho preso. Sono grato per ciò che mi ha lasciato”.