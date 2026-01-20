Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, "sa bene cosa m'ha fatto": la versione sulla serata a casa sua

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonio Medugno non ritratta nulla e continua ad accusare Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato interrogato dai pm milanesi per quasi tre ore ed ha confermato di essere stato vittima di presunti abusi e di “ricatto sessuale” da parte del conduttore. Ulteriori dichiarazioni sulle vicende risalenti all’aprile 2021 le ha rilasciate a un’inviata della trasmissione Rai condotta da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose.

Antonio Medugno contro Alfonso Signorini: “A me faceva schifo”

“Io non sto bene, sono stato buttato in questa situazione dal nulla. Viene detto che sono gay, viene detto che sono andato a letto con Signorini, viene detto che per entrare al Grande Fratello Vip ho fatto questo ed è una cosa non vera”, ha dichiarato Medugno raggiunto dalla giornalista de Lo Stato delle Cose.

L’influencer ha poi menzionato alcuni messaggi scambiati con il giornalista: “Dalle chat si evince che io non ci sono mai stato a letto. Anzi, lui dice: “Ho visto che tu non riesci proprio ad avere un minimo approccio fisico, quindi da questo momento in poi io e te abbiamo solo un rapporto professionale“. A me faceva proprio schifo, letteralmente”.

Medugno si è poi soffermato su una chat che è stata mostrata anche da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo: “Ma cosa rispondo a un “dove ti piace venire?” Io non sono abituato a una cosa del genere. Cosa devo rispondere? Non ho fatto nulla”.

“Anzi – ha proseguito – ho subito una violenza che mi sono portato dentro per anni e che non ho mai esternato a nessuno, nemmeno alla mia famiglia”.

La versione dell’influencer su che cosa è accaduto a casa di Signorini

“Io – ha spiegato sempre il giovane – sono andato lì con la speranza che Signorini capisse che se anche non facessi parte di quelle schifezze, comprendesse che persona sono io, cioè una persona con dei valori e perbene, una persona che poteva lavorare senza scendere a compromessi”.

Medugno è poi tornato sul giorno in cui accettò di andare a casa del conduttore dove si scattò una foto: “Io mi spaventai quando andai da lui. Mi feci la foto per paura che poi potesse succedermi qualcosa. Anche il fatto che mi ha messo la mano sui genitali, io lo dissi allo psicologo dopo un mese che ne parlavamo”.

“Era abituato a fare cose del genere. Mi chiedo come si possa difendere, sa bene cosa mi ha fatto. Poi una cosa è raccontarlo, un’altra è viverlo, che è più pesante”, ha concluso l’influencer.

Il conduttore si dichiara innocente

Signorini, attraverso i suoi legali, si è dichiarato innocente, respingendo le accuse mosse nei suoi confronti. Inoltre ha denunciato Corona, con la convinzione di essere vittima di revenge porn.