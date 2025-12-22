Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nell’ultima puntata del format “Falsissimo” di Fabrizio Corona, Antonio Medugno ha annunciato una querela per violenza sessuale contro Alfonso Signorini. L’influencer ha descritto la notte nell’abitazione del conduttore come un approccio non consensuale, aggravato dalle pressioni dell’ex manager per ottenere il successo.

Signorini accusato di violenza sessuale

L’inchiesta di Fabrizio Corona sul mondo dello spettacolo italiano arriva a una svolta drammatica. Nel ventesimo episodio di “Falsissimo”, il caso che coinvolge Alfonso Signorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario.

Antonio Medugno, intervistato dallo stesso Corona, ha rotto il silenzio annunciando una querela per violenza sessuale contro l’ex conduttore del “Grande Fratello”.

La denuncia da Corona

Se nella prima puntata si era parlato di “scambi di favori”, in questo nuovo appuntamento Antonio Medugno ha chiarito la sua posizione di presunta vittima.

Corona lo definisce il “caso zero” di un sistema di potere che coinvolgerebbe centinaia di giovani. Medugno ha dichiarato di aver vissuto tre anni di sofferenza psicologica, culminati nella decisione di depositare, tramite i suoi legali, un atto di querela per i fatti avvenuti nel 2021.

Nella puntata emerge poi un nuovo protagonista: l’ex manager di Medugno, Alessandro Piscopo. Secondo quanto rivelato, sarebbe stato lui a gestire materialmente le chat con Signorini dal telefono di Antonio, spingendo il ragazzo a “stare al gioco” per ottenere l’ingresso al “Grande Fratello”.

Medugno ha ammesso di essere stato manipolato dal suo agente, secondo il quale non andare a letto con Signorini avrebbe pregiudicato irrimediabilmente la sua carriera.

La versione di Antonio Medugno

Durante l’intervista a “Falsissimo“, Medugno ha ripercorso quindi i momenti salienti del suo incontro con Alfonso Signorini. Tutto sarebbe iniziato con un servizio fotografico per il settimanale “Chi”, seguito da un approccio via WhatsApp da parte del direttore.

Medugno sarebbe stato quindi prelevato dall’assistente di Signorini e portato nell’abitazione del conduttore. Dopo una sessione di allenamento in palestra gli avrebbe chiesto un bacio, scatenando in Medugno una reazione di totale rigidità e malessere.

“Io mi irrigidisco, lui si avvicina e io gli porgo la guancia. Mi sposto e mi dice ‘uno te lo rubo’, mi gira col viso e mi dà un bacio a stampo” ha raccontato Medugno. “A quel punto mi allontano dalla posizione in cui ero. Lui mi dice ‘ti chiedo scusa, vieni qua e stai tranquillo che non faccio nulla se non vuoi’ “.

Il racconto

A quel punto Signorini gli avrebbe poggiato la mano sulla coscia, vicino alle parti intime. “L’ho tolta ma quando avvicina la mano io ritraggo la gamba” ha spiegato Medugno. “Avvicina la mano verso il c***o, ed è lì che ritraggo la gamba e me ne vado. Lui capisce che sbaglia e va a preparare la cena mentre resto sul divano. Scrivo ad Alessandro (Piscopo, agente di Medugno), perché non ce la facevo più”.

Medugno sarebbe però stato convinto ad aspettare. “Ero perso, a tavola lui mi parla del fidanzato che sta a Londra, mi ribadisce che quello che c’è tra noi è segreto e mi chiede di rimanere lì a dormire. Lui ribadisce che tutto quello che facevamo era nella massima riservatezza, perché lui è Alfonso Signorini”.

“Ho tutte le prove del caso, l’ho dichiarato anche in sede di querela col mio avvocato” ha aggiunto. “Io sono andato a fare il bagno, a un certo punto entra lui con un asciugamano sulla spalla. Nudo. Io mi preoccupo di quello che può succedere, e gli faccio una foto come prova se succedeva qualcosa. Si fa la sauna di fronte alla vasca, io mi alzo e vado via”.