Antonio Medugno dai pm dopo la denuncia a Signorini, poi incontra Corona: "Ho detto la verità, non mi pento"

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021 – 2022, è stato ascoltato in Procura dopo la denuncia al giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Medugno è stato sentito come teste-parte offesa proprio in relazione alla denuncia depositata alla Procura poco prima dello scorso Natale, dopo aver rilasciato anche un’intervista a “Falsissimo” di Fabrizio Corona. Medugno ha incontrato proprio Corona all’esterno del Palazzo di Giustizia, dopo l’audizione durata circa 3 ore.

Antonio Medugno in Procura per il caso Signorini

Antonio Medugno si è presentato in Procura a Milano, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, nella mattinata di lunedì 19 gennaio.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha preso parte all’edizione 2021 – 2022, ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione poco prima del Natale 2025, dopo aver rilasciato un’intervista al format “Falsissimo” di Fabrizio Corona. Medugno, come riportato da ANSA, è stato sentito per circa 3 ore come teste-parte offesa proprio in relazione a quella denuncia.

ANSA

Le dichiarazioni di Antonio Medugno in Procura

In base a quanto appreso e riportato da ANSA, in Procura Antonio Medugno avrebbe confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione contenute nella sua denuncia contro Alfonso Signorini.

Rispondendo alle domande dei cronisti dopo l’audizione, Medugno ha dichiarato: “Non sono io a dover dire se esiste un ‘sistema’, io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito io e che ho raccontato. Io ho detto tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura”.

A chi gli ha chiesto se altri denunceranno Alfonso Signorini “o se rimarrà il solo”, il modello ha risposto: “Credo che non rimarrò solo, non so chi ci potrà essere e non posso dire se esista un ‘sistema’, non lo so. Io posso parlare della mia esperienza. Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità”.

A chi gli ha fatto notare che il suo ex manager, da lui tirato in ballo, ha dichiarato di non aver fatto “pressioni” su di lui nel cosiddetto “caso Signorini”, Medugno ha spiegato di aver “risposto ai magistrati su questo”. E ha aggiunto: “Il mio vecchio manager si è contraddetto molte volte e le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano”.

Ancora Medugno: “Io non sono passato per il tramite di Corona, io sono stato messo nella bufera mediatica senza volerlo e quindi mi sono dovuto difendere per forza e ho fatto denuncia per avere giustizia e la verità. Non sono pentito per aver aspettato tanto per denunciare. Avevo rimosso e volevo rimuovere, è servito del tempo. Sono qui oggi e va bene così, non posso dire di più”.

Come riportato ancora da ANSA, all’esterno del Palazzo di Giustizia, Antonio Medugno, accompagnato dalla legale Cristina Morrone e da persone del suo entourage, ha incontrato Fabrizio Corona.

La denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini

Come spiegato in una nota dei legali risalente allo scorso 24 dicembre, nella sua denuncia Antonio Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha richiesto di procedere, in via principale, per violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta ai pm anche “di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili“.

La difesa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, indagato per i due reati sulla base della querela, è stato ascoltato su sua richiesta il 7 gennaio scorso. Il giornalista e conduttore tv ha sostenuto di non aver mai commesso alcun abuso sessuale e di aver agito sempre in tutta la sua carriera con professionalità e correttezza.

Come riferito da ANSA, Signorini è anche convinto di essere vittima di una violenta campagna di “calunnie” portata avanti principalmente da Fabrizio Corona (che ha parlato di un “sistema Signorini”) per interessi economici, che gli ha creato danni enormi alla reputazione e leso i suoi diritti. Si tratterebbe, in sostanza, di una campagna creata “per distruggerlo”.

Fabrizio Corona è indagato per revenge porn, dopo la denuncia di Alfonso Signorini sulla presunta diffusione illecita di immagini.

L’ex “Re dei Paparazzi” è stato sentito dai pm il 23 dicembre.